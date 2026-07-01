ЗАЛОЗНЫЙ ПУТЬ

Залозный путь — сухопутный маршрут, начинавшийся в Киеве (упоминается в Ипатьевской летописи под 1170).

Торговавших по нему древнерусских купцов именовали «залозниками»; для их защиты от нападений половцев в 1168 и 1170 под Канев направлялись отряды воинов. По предположению ряда ученых (Н.Я. Аристова, П.П. Мельгунова, В. В. Святловского), З. п. соединял Киев и Галич с торговыми центрами Подунавья и получил название от дунайской лозы. Более обосновано мнение, согласно которому З. п. вел из Киева на юго-восток через Переяславль, Канев, далее степью через Северский Донец и Дон, частично совпадая с позднейшим Муравским шляхом, на Кавказ (в Тмуторокань и далее). Как полагают С. Франклин и Дж. Шеппард, залозники привозили в Киев вино из Крыма , о чем свидетельствуют фрагменты крымских и причерноморских амфор в древнерусских городах (Киеве, Гродно, Волковыске, Белоозере).

Лит.: Мельгунов П. П. Очерки по истории русской торговли XI—XII вв. М., 1905; Спицын А. А. Торговые пути Киевской Руси // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911; Кудряшов К. В. Половецкая степь. М., 1948; Франклин С., Шеппард Д. Начало Руси. 750—1200 / Пер. с англ. СПб., 2000.