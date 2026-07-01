ЗАЛОЖНИКИ
ЗАЛОЖНИКИ - лица, противоправно удерживаемые для достижения какой-либо цели: политической, военной, материального обогащения.
Насильственные. акции по захвату заложников известны с древности. Так, по свидетельству Демосфена, в IV веке до н. э. в Афинах действовал закон, согласно которому в случае убийства афинского гражданина выходцем из соседнего города-государства (полиса), сумевшим возвратиться после преступления к себе на родину, родственникам и близким убитого «дозволялось захватить трёх сограждан убийцы и удерживать их насильно в качестве заложников до тех пор, пока убийца будет казнён в своём полисе или выдан для расправы родственникам жертвы». Известны случаи обмена членами семьи монархов соседних государств для закрепления шаткого мира - члены монаршей семьи были заложниками, гарантирующими своей жизнью сохранение мира.
Современное законодательство большинства стран квалифицирует захват заложников как тяжкое уголовное преступление. Мировое сообщество осудило как в высшей степени общественно опасное явление взятие заложников, в какой бы форме и с какой бы целью оно ни совершалось. Первым под самый строгий запрет было включено военное заложничество. В Женевских конвенциях 1949 года государства-участники приняли на себя обязательство запрещать «всегда и всюду» во время военных действий взятие заложников. Позднее был принят ряд международных конвенций, направленных на борьбу с захватом заложников: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970), Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971), и Протокол к ней (1988), Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973), и другие. Отдельно была принята Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (1979), ставшая правовой основой для борьбы со всеми формами и видами этого преступления на международном и национальном уровнях. Содержание понятия «взятие заложников» раскрыто в статье 1 Конвенции, где указаны и сопутствующие ему действия, которыми преступники добиваются устрашения задержанных, а кроме них, и государственных должностных лиц, в том числе служащих правоохранительных органов, от которых они ожидают уступок и удовлетворения своих требований. Если же речь идёт о захвате с целью вымогательства выкупа за жизнь частных лиц, то такое же давление оказывается на их родственников и близких лиц. Согласно Конвенции, преступником считается любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить его, нанести повреждение или продолжать удерживать для того, чтобы заставить третью сторону - государство, физическое или юридическое лицо или группу лиц - совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника. Конвенция признаёт преступлением также попытку захвата заложников. и участие в качестве сообщника преступника при совершении этого деяния или попытки его совершения.
В соответствии с этими положениями в национальном законодательстве большинства стран мира (в том числе в России, статья 206 УК РФ) установлена ответственность за захват заложников - это относится как к международным преступлениям, так и к преступлениям, совершаемым против своих соотечественников. В российском законодательстве на основе норм международного права также регламентируются специальные случаи захвата заложников (например, угон судна воздушного или водного транспорта, похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, пиратство).