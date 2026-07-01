ЗАЛОЖНИКИ

ЗАЛОЖНИКИ - ли­ца, про­ти­во­прав­но удер­жи­вае­мые для дос­ти­же­ния какой-либо це­ли: по­ли­ти­че­ской, во­ен­ной, ма­те­ри­аль­но­го обо­га­ще­ния.

На­сильственные. ак­ции по за­хва­ту заложников из­вест­ны с древ­но­сти. Так, по сви­де­тель­ст­ву Де­мос­фе­на , в IV веке до н. э. в Афи­нах дей­ст­во­вал за­кон, со­глас­но ко­то­ро­му в слу­чае убий­ст­ва афин­ско­го гра­ж­да­ни­на вы­ход­цем из со­сед­не­го го­ро­да-го­су­дар­ст­ва (по­ли­са), су­мев­шим воз­вра­тить­ся по­сле пре­сту­п­ле­ния к се­бе на ро­ди­ну, род­ст­вен­ни­кам и близ­ким уби­то­го «до­зво­ля­лось за­хва­тить трёх со­гра­ж­дан убий­цы и удер­жи­вать их на­силь­но в ка­че­ст­ве заложников до тех пор, по­ка убий­ца бу­дет каз­нён в сво­ём по­ли­се или вы­дан для рас­пра­вы род­ст­вен­ни­кам жерт­вы». Из­вест­ны слу­чаи об­ме­на чле­на­ми се­мьи мо­нар­хов со­сед­них го­су­дарств для за­кре­п­ле­ния шат­ко­го ми­ра - чле­ны мо­нар­шей се­мьи бы­ли заложниками, га­ран­ти­рую­щи­ми сво­ей жиз­нью со­хра­не­ние ми­ра.

Современное за­ко­но­да­тель­ст­во боль­шин­ст­ва стран ква­ли­фи­ци­ру­ет за­хват заложников как тяж­кое уго­лов­ное пре­сту­п­ле­ние. Ми­ро­вое со­об­ще­ст­во осу­ди­ло как в выс­шей сте­пе­ни об­ще­ст­вен­но опас­ное яв­ле­ние взя­тие заложников, в ка­кой бы фор­ме и с ка­кой бы це­лью оно ни со­вер­ша­лось. Пер­вым под са­мый стро­гий за­прет бы­ло вклю­че­но во­енное за­лож­ни­че­ст­во. В Же­нев­ских кон­вен­ци­ях 1949 года го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ки при­ня­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во за­пре­щать «все­гда и всю­ду» во вре­мя во­енных дей­ст­вий взя­тие заложников. Позд­нее был при­нят ряд ме­ж­ду­народных кон­вен­ций, на­прав­лен­ных на борь­бу с за­хва­том заложников: Кон­вен­ция о борь­бе с не­за­кон­ным за­хва­том воздушных су­дов (1970), Кон­вен­ция о борь­бе с не­за­кон­ны­ми ак­та­ми, на­прав­лен­ны­ми про­тив безо­пас­но­сти гражданской авиа­ции (1971), и Про­то­кол к ней (1988), Кон­вен­ция о пре­дот­вра­ще­нии и на­ка­за­нии пре­сту­п­ле­ний про­тив лиц, поль­зую­щих­ся ме­ж­ду­народной за­щи­той, в том чис­ле ди­пло­ма­тических аген­тов (1973), и другие. От­дель­но бы­ла при­ня­та Меж­ду­народная кон­вен­ция о борь­бе с за­хва­том заложников (1979), став­шая пра­во­вой ос­но­вой для борь­бы со все­ми фор­ма­ми и ви­да­ми это­го пре­сту­п­ле­ния на ме­ж­ду­народном и национальном уров­нях. Со­дер­жа­ние по­ня­тия «взя­тие за­лож­ни­ков» рас­кры­то в статье 1 Кон­вен­ции, где ука­за­ны и со­пут­ст­вую­щие ему дей­ст­вия, ко­то­ры­ми пре­ступ­ни­ки до­би­ва­ют­ся уст­ра­ше­ния за­дер­жан­ных, а кро­ме них, и государственных долж­но­ст­ных лиц, в том числе слу­жа­щих пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов, от ко­то­рых они ожи­да­ют ус­ту­пок и удов­ле­тво­ре­ния сво­их тре­бо­ва­ний. Ес­ли же речь идёт о за­хва­те с це­лью вы­мо­га­тель­ст­ва вы­ку­па за жизнь ча­ст­ных лиц, то та­кое же дав­ле­ние ока­зы­ва­ет­ся на их род­ст­вен­ни­ков и близ­ких лиц. Со­глас­но Кон­вен­ции, пре­ступ­ни­ком счи­та­ет­ся лю­бое ли­цо, ко­то­рое за­хва­ты­ва­ет или удер­жи­ва­ет другое ли­цо и уг­ро­жа­ет убить его, на­нес­ти по­вре­ж­де­ние или про­дол­жать удер­жи­вать для то­го, что­бы за­ста­вить тре­тью сто­ро­ну - го­су­дар­ст­во, фи­зическое или юри­дическое ли­цо или груп­пу лиц - со­вер­шить или воз­дер­жать­ся от со­вер­ше­ния лю­бо­го ак­та в ка­че­ст­ве пря­мо­го или кос­вен­но­го ус­ло­вия для ос­во­бо­ж­де­ния заложника. Кон­вен­ция при­зна­ёт пре­сту­п­ле­ни­ем так­же по­пыт­ку за­хва­та заложников. и уча­стие в ка­че­ст­ве со­общ­ни­ка пре­ступ­ни­ка при со­вер­ше­нии это­го дея­ния или по­пыт­ки его со­вер­ше­ния.

В со­от­вет­ст­вии с эти­ми по­ло­же­ния­ми в национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва стран ми­ра (в том числе в России, статья 206 УК РФ) ус­та­нов­ле­на от­вет­ст­вен­ность за за­хват заложников - это от­но­сит­ся как к ме­ж­ду­народным пре­сту­п­ле­ни­ям, так и к пре­сту­п­ле­ни­ям, со­вер­шае­мым про­тив сво­их со­оте­че­ст­вен­ни­ков. В российском за­ко­но­да­тель­ст­ве на ос­но­ве норм меж­ду­народного права так­же рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся специальные слу­чаи за­хва­та заложников (например, угон суд­на воз­душ­но­го или вод­но­го тран­спор­та, по­хи­ще­ние че­ло­ве­ка, не­за­кон­ное ли­ше­ние сво­бо­ды, тор­гов­ля людь­ми, пи­рат­ст­во ).

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