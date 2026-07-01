ЗАЛЛАКА
ЗАЛЛАКА - местность в Испании, близ города Бадахос, где 23 октября 1086 года состоялось сражение между войском Альфонсо VI Храброго и объединёнными силами испанских мусульман и Альморавидов.
Успехи Реконкисты в годы правления Альфонсо VI заставили эмиров Севильи, Бадахоса и Гранады обратиться за помощью к эмиру Альморавидов Юсуфу ибн Ташфину (за это ему была обещана крепость Альхесирас на юге Пиренейского полуострова). Летом 1086 года Юсуф ибн Ташфин переправился через Гибралтарский пролив и, соединив свои силы с отрядами испанских мусульман, устремился на север. Альфонсо VI, узнав об этом, снял осаду с Сарагосы, спешно направился в Толедо и оттуда во главе войска выступил навстречу противнику. В начале битвы христиане смогли обратить в бегство большую часть войска испанских мусульман; свои позиции удерживал лишь эмир Севильи аль-Мутамид. Однако добиться победы христианам не удалось - исход сражения решили отряды Альморавидов, обошедшие войско Альфонсо VI и нанёсшие ему сокрушительный удар с тыла. Армия христиан была полностью разгромлена, король бежал с поля боя, едва не попав в плен. Однако испанские мусульмане не смогли воспользоваться плодами победы при Заллаке и возвратить утраченные ранее земли. Юсуф ибн Ташфин, узнав о смерти своего сына и наследника, вскоре вернулся в Северную Африку. Альфонсо VI собрал новую армию и продолжил наступление на Мурсию и Альмерию. Вместе с тем успех Юсуфа ибн Ташфина при Заллаке укрепил его авторитет среди испанских мусульман и способствовал в дальнейшем объединению под его властью правителей различных частей Андалуса.