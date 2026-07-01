ЗАЛЛАКА

ЗАЛЛАКА - ме­ст­ность в Ис­па­нии, близ города Ба­да­хос, где 23 октября 1086 года со­стоя­лось сра­же­ние ме­ж­ду вой­ском Аль­фон­со VI Храб­ро­го и объ­е­ди­нён­ны­ми си­ла­ми испанских му­суль­ман и Аль­мо­ра­ви­дов.

Ус­пе­хи Ре­кон­ки­сты в го­ды прав­ле­ния Аль­фон­со VI за­ста­ви­ли эми­ров Се­ви­льи, Ба­да­хо­са и Гра­на­ды об­ра­тить­ся за по­мо­щью к эми­ру Аль­мо­ра­ви­дов Юсу­фу ибн Таш­фи­ну (за это ему бы­ла обе­ща­на кре­пость Аль­хе­си­рас на юге Пи­ре­ней­ско­го полуострова). Ле­том 1086 года Юсуф ибн Таш­фин пе­ре­пра­вил­ся че­рез Гиб­рал­тар­ский пролив и, со­еди­нив свои си­лы с от­ря­да­ми испанских му­суль­ман, уст­ре­мил­ся на се­вер. Аль­фон­со VI, уз­нав об этом, снял оса­ду с Са­ра­го­сы, спеш­но на­пра­вил­ся в То­ле­до и от­ту­да во гла­ве вой­ска вы­сту­пил на­встре­чу про­тив­ни­ку. В на­ча­ле бит­вы хри­стиа­не смог­ли об­ра­тить в бег­ст­во большую часть вой­ска испанских му­суль­ман; свои по­зи­ции удер­жи­вал лишь эмир Се­ви­льи аль-Му­та­мид. Од­на­ко до­бить­ся по­бе­ды хри­стиа­нам не уда­лось - ис­ход сра­же­ния ре­ши­ли от­ря­ды Аль­мо­ра­ви­дов, обо­шед­шие вой­ско Аль­фон­со VI и на­нёс­шие ему со­кру­шительный удар с ты­ла. Ар­мия хри­сти­ан бы­ла пол­но­стью раз­гром­ле­на, ко­роль бе­жал с по­ля боя, ед­ва не по­пав в плен. Од­на­ко испанские му­суль­ма­не не смог­ли вос­поль­зо­вать­ся пло­да­ми по­бе­ды при Заллаке и воз­вра­тить ут­ра­чен­ные ра­нее зем­ли. Юсуф ибн Таш­фин, уз­нав о смер­ти сво­его сы­на и на­след­ни­ка, вско­ре вер­нул­ся в Северную Аф­ри­ку. Аль­фон­со VI со­брал но­вую ар­мию и про­дол­жил на­сту­п­ле­ние на Мур­сию и Аль­ме­рию. Вме­сте с тем ус­пех Юсу­фа ибн Таш­фи­на при Заллаке ук­ре­пил его ав­то­ри­тет сре­ди испанских му­суль­ман и спо­соб­ст­во­вал в даль­ней­шем объ­е­ди­не­нию под его вла­стью пра­ви­те­лей различных час­тей Ан­да­лу­са.

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