ЗАЛEВК

Залевк (греч. Ζάλευκος) (VII в. до н. э.) — законодатель Локр Эпизефирских в Италии.

Ок. 663 до н. э. в Локрах вспыхнул внутренний конфликт, для урегулирования которого З. установил свод законов. Биография З. легендарна: одни античные авторы считали, что он был пастухом или даже рабом, другие описывали его человеком благородного происхождения и учеником Пифагора , при этом некоторые афинские писатели считали З. вымышленным персонажем. Кодекс З. был важен для эллинского мира в целом, так как считался первым греческим письменным сводом законов. Суровость законов З., как и Драконта , вошла в поговорку; свод охватывал вопросы аграрного, торгово-хозяйственного, семейного, уголовного и процессуального права, при этом вводил серьезные ограничения на возможность изменения действующих норм. Вероятно поэтому в Локрах законы З. тщательно сохранялись, вплоть до времен Цицерона .

Лит.: Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991; Vysokii M. F. Ancient Greek Legislation on Sicily: the Laws of Charondas // Ruthenia classica aetatis novae / A. Mehl, A. V. Makhlayuk, O. Gabelko (eds). Stuttgart, 2013. P. 31—44.