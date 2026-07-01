ЗАЛЭУ

ЗАЛЭУ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ру­мы­нии, административный центр уезда Жу­де­ца Сэ­лаж.

Население 62,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в вер­ховь­ях реки За­лэу (бас­сейн Ти­сы), в северо-западных пред­горь­ях гор Ме­сеш (северные от­ро­ги За­пад­ных Ру­мын­ских гор). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная стан­ция.

Пер­вое письменное упо­ми­на­ние о Залэу от­но­сит­ся к 1200 году. В 1241 году Залэу под­верг­ся на­па­де­нию мон­го­ло-та­тар, в 1246 - 1542 годах во вла­де­нии епи­ско­па Ора­ди. 1 августа 1473 года ко­роль Венг­рии и Бо­ге­мии Мать­яш Хунь­я­ди пре­дос­та­вил Залэу городское пра­во и пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли. С 1542 года в со­ста­ве Тран­силь­ва­нии, управ­лял­ся со­ве­том из 33 се­на­то­ров. В 1552 - 1570 годах под вла­стью Габс­бур­гов, по­сле 1571 году вновь в со­ста­ве Тран­силь­ва­нии, власть в Залэу, в том числе во­енная, административная и фис­каль­ная, при­над­ле­жа­ла ор­га­нам городского са­мо­управ­ле­ния. В 1806 - 1876 года имел ста­тус «сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да». С 1867 года в со­ста­ве Венг­рии, в 1876 - 1919 годах административный окружной Центральный Соль­нок и За­лэу. По Триа­нон­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1920 года пе­ре­шёл к Ру­мы­нии. По вто­ро­му Вен­ско­му ар­бит­ра­жу от 30 августа 1940 года в 1940 - 1944 годах Залэу вхо­дил в со­став Венг­рии. По Па­риж­ским мир­ным до­го­во­рам 1947 года вновь пе­ре­дан Ру­мы­нии.

Пра­во­слав­ные хра­мы – Ус­пен­ский со­бор (1930 - 1934 годов), церк­ви Святой Трои­цы, Святой Пят­ни­цы, Святого Сте­фа­на и другие; 2 гре­ко-ка­то­лические церк­ви (в том числе Святого Се­мей­ст­ва); ре­фор­мат­ская (1904 - 1907) и рим­ско-ка­то­ли­че­ская (1878) церк­ви, 6 про­тес­тант­ских церк­вей. Ра­ту­ша (1889). Па­мят­ник ба­ро­ну М. Вес­се­ле­ни (1902, скульп­тор Ф. Янош), бюст С. Бар­ну­тиу (скульп­тор Р. Ла­дя).

Фа­куль­тет мар­ке­тин­га университета Ау­рел Влай­ку (город Арад), кам­пус университета «Ба­бе­ша-Боль­яи» (город Клуж-На­по­ка); Национальный кол­ледж «Силь­ва­ния» (1860 год). Уезд­ная библиотека «Й. С. Ба­де­ску» (1954), Библиотекака ста­рин­ных до­ку­мен­тов (1646 года; свыше 40 тысяч ру­ко­пи­сей и книг, в том числе тру­ды Го­ме­ра, Пла­то­на, Ари­сто­те­ля, Плу­тар­ха, а так­же Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, Каль­ви­на и других). Уезд­ный му­зей ис­то­рии и искусства (1951), ху­дожественная га­ле­рея «Йоан Си­ма», Центр тра­диционной куль­ту­ры.

Те­атр. Ме­ж­ду­народные фольк­лор­ные фес­ти­ва­ли. Фольк­лор­ный ан­самбль «Сэ­лаж­ская рап­со­дия» (1958) и другие кол­лек­ти­вы.

Про­изводство бес­шов­ных сталь­ных труб ма­ло­го диа­мет­ра (за­вод ком­па­нии «Sil­cotub»), мед­ной про­во­ло­ки (за­вод фир­мы «Elcond»), ме­тал­ло­из­де­лий («Ferex­pert»), за­пор­ных уст­ройств для тру­бо­про­во­дов («Rominserv Valves IAIFO», вхо­дит в румынскую промышленную груп­пу «Rompet­rol»), те­ле- и ра­дио­ап­па­ра­ту­ры («El­prom») и другие; пред­при­ятия хи­ми­че­ской (пе­ре­ра­бот­ка кау­чу­ка, ком­па­ния «Sil­vap­lus»), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и ме­бель­ной («Mobila Tapiterie», «Multi­prod»), лёг­кой (тек­стиль­ные из­де­лия – «Romitex», «Fortrans Impex»; чу­лоч­ная фаб­ри­ка «Universal»), пи­ще­вой («Pro­dpan», «Nova Imob») промышленности. ТЭС.

В ок­ре­ст­но­стях Залэу, в селе Мой­град, – руи­ны По­ро­лис­су­ма (Porolissum), круп­но­го древнеримского го­ро­да на се­ве­ре римской провинции Да­кия (106 год; ам­фи­те­атр, 157 год).

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