ЗАЛЭУ
ЗАЛЭУ - город на северо-западе Румынии, административный центр уезда Жудеца Сэлаж.
Население 62,9 тысяч человек (2007 год). Расположен в верховьях реки Залэу (бассейн Тисы), в северо-западных предгорьях гор Месеш (северные отроги Западных Румынских гор). Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция.
Первое письменное упоминание о Залэу относится к 1200 году. В 1241 году Залэу подвергся нападению монголо-татар, в 1246 - 1542 годах во владении епископа Оради. 1 августа 1473 года король Венгрии и Богемии Матьяш Хуньяди предоставил Залэу городское право и право свободной торговли. С 1542 года в составе Трансильвании, управлялся советом из 33 сенаторов. В 1552 - 1570 годах под властью Габсбургов, после 1571 году вновь в составе Трансильвании, власть в Залэу, в том числе военная, административная и фискальная, принадлежала органам городского самоуправления. В 1806 - 1876 года имел статус «свободного королевского города». С 1867 года в составе Венгрии, в 1876 - 1919 годах административный окружной Центральный Сольнок и Залэу. По Трианонскому мирному договору 1920 года перешёл к Румынии. По второму Венскому арбитражу от 30 августа 1940 года в 1940 - 1944 годах Залэу входил в состав Венгрии. По Парижским мирным договорам 1947 года вновь передан Румынии.
Православные храмы – Успенский собор (1930 - 1934 годов), церкви Святой Троицы, Святой Пятницы, Святого Стефана и другие; 2 греко-католические церкви (в том числе Святого Семейства); реформатская (1904 - 1907) и римско-католическая (1878) церкви, 6 протестантских церквей. Ратуша (1889). Памятник барону М. Весселени (1902, скульптор Ф. Янош), бюст С. Барнутиу (скульптор Р. Ладя).
Факультет маркетинга университета Аурел Влайку (город Арад), кампус университета «Бабеша-Больяи» (город Клуж-Напока); Национальный колледж «Сильвания» (1860 год). Уездная библиотека «Й. С. Бадеску» (1954), Библиотекака старинных документов (1646 года; свыше 40 тысяч рукописей и книг, в том числе труды Гомера, Платона, Аристотеля, Плутарха, а также Эразма Роттердамского, Кальвина и других). Уездный музей истории и искусства (1951), художественная галерея «Йоан Сима», Центр традиционной культуры.
Театр. Международные фольклорные фестивали. Фольклорный ансамбль «Сэлажская рапсодия» (1958) и другие коллективы.
Производство бесшовных стальных труб малого диаметра (завод компании «Silcotub»), медной проволоки (завод фирмы «Elcond»), металлоизделий («Ferexpert»), запорных устройств для трубопроводов («Rominserv Valves IAIFO», входит в румынскую промышленную группу «Rompetrol»), теле- и радиоаппаратуры («Elprom») и другие; предприятия химической (переработка каучука, компания «Silvaplus»), деревообрабатывающей и мебельной («Mobila Tapiterie», «Multiprod»), лёгкой (текстильные изделия – «Romitex», «Fortrans Impex»; чулочная фабрика «Universal»), пищевой («Prodpan», «Nova Imob») промышленности. ТЭС.
В окрестностях Залэу, в селе Мойград, – руины Поролиссума (Porolissum), крупного древнеримского города на севере римской провинции Дакия (106 год; амфитеатр, 157 год).