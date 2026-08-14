ЗАЛЕМАН
ЗАЛЕМАН - российские скульпторы XIX - начала XX веков.
Отец и сын.
Роман Карлович (Роберт Иоганн) [16(28) июня 1813 год, Ревель, ныне Таллин - 12(24) сентября 1874 год, Санкт-Петербург], академик (1858 год) и профессор (1868 год) петербургской АХ. Сын бургомистра Ревеля К.И. Залемана. Учился в АХ в Дрездене (1833-1837 годы) у Э. Ритчеля, затем в петербургской АХ (1837-1838 годы) у С.И. Гальберга и в Мюнхене у Л. Шванталера (1838-1841 годы).
В 1841-1843 годы жил в Риме, где изучал античное искусство. Позднее жил в Санкт-Петербурге. Работал преимущественно в монументальной скульптуре в стиле академизма: барельефы южного портала Исаакиевского собора («Несение креста» и др., бронза, начало 1840-х годов), аллегорические фигуры («Мудрость», «Правосудие» и др.; бронза, 1856-1858 годы) для памятника Николаю I работы П.К. Клодта, группа «Минерва» для купола здания АХ (сохранились эскиз - гипс, 1874 год, Музей РАХ, Санкт-Петербург) - все в Санкт-Петербурге; группы «Дмитрий Донской и побеждённый им монгол», «Минин и князь Пожарский» и др. (бронза, 1861-1863 годы) для памятника «Тысячелетие России» в Новгороде работы М.О. Микешина.
По рисунку Залеман была выполнена фигура летящего ангела для шпиля Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Помогал А.В. Логановскому в скульптурном оформлении храма Христа Спасителя в Москве. Среди станковых работ - статуи Петра I для Эрмитажа (гипс, 1838-1841 годы) и Николая I для дачи «Александрия» в Петергофе (мрамор, 1867 год, совместно с Н.С. Пименовым), портретные бюсты (отца, 1837 год; архитектора А.И. Мельникова, гипс, 1843 год, ГРМ, и др.), анималистические статуэтки.
Гуго Романович (Робертович) [7(19) июня 1859 год, Санкт-Петербург - апрель 1919 год, Петроград], академик петербургской АХ (1889 год). Учился там же (1877-1884 годы).
В 1885-1889 годы - пенсионер АХ за границей, посетил Дрезден и Мюнхен, работал в основном в Риме и Флоренции. Исполнял в позднеакадемической манере работы на религиозные и мифологические темы (барельефы «Блудный сын», воск, 1881 год, ГРМ, и «Переправа через Стикс», гипс, 1887 год, Музей РАХ; группа «Борьба кимвров с римлянами», гипс, 1889 год, ГРМ), серию, изображающую первобытного человека («Каменный век», бронза, 1899 год, ГРМ), анималистические статуэтки.
По моделям Залеман и под его руководством были выполнены барельефы, посвящённые св. Владимиру, на дверях Владимирского собора в Киеве (1890-е годы), мраморный фриз «Олимпийские игры» (1902-1904 годы) на аттике здания Музея изящных искусств (ныне ГМИИ) в Москве.
Преподавал в петербургской АХ (1889-1917 годы, с 1889 года адъюнкт-профессор, с 1894 года профессор), в СХУМ (1918 год), Рисовальной школе ОПХ (1918 год).
Среди учеников - К. Зале, М.А. Керзин, В.В. Лишев, М.Г. Манизер, В.Л. Симонов, Б.И. Яковлев.
Иллюстрации:
Р. К. Залеман. Портрет архитектора, профессора петербургской Академии художеств А. И. Мельникова. Гипс. 1843. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.
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