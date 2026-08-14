ЗАЛЕМАН

ЗАЛЕМАН - российские скульпторы XIX - начала XX веков.

Отец и сын.

Ро­ман Кар­ло­вич (Ро­берт Ио­ганн) [16(28) июня 1813 год, Ре­вель, ны­не Тал­лин - 12(24) сентября 1874 год, Санкт-Пе­тер­бург], академик (1858 год) и профессор (1868 год) пе­тербургской АХ. Сын бур­го­ми­ст­ра Ре­ве­ля К.И. За­ле­ма­на. Учил­ся в АХ в Дрез­де­не (1833-1837 годы) у Э. Рит­че­ля, за­тем в пе­тербургской АХ (1837-1838 годы) у С.И. Галь­бер­га и в Мюн­хе­не у Л. Шван­та­ле­ра (1838-1841 годы).

В 1841-1843 годы жил в Ри­ме, где изу­чал ан­тич­ное искусство. Позд­нее жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ра­бо­тал пре­имущественно в мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре в сти­ле ака­де­миз­ма: ба­рель­е­фы южного пор­та­ла Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра («Не­се­ние кре­ста» и др., брон­за, начало 1840-х годов), ал­ле­го­рические фи­гу­ры («Муд­рость», « Пра­во­су­дие » и др.; брон­за, 1856-1858 годы) для па­мят­ни­ка Ни­ко­лаю I ра­бо­ты П.К. Клод­та, груп­па «Ми­нер­ва» для ку­по­ла зда­ния АХ (сохранились эс­киз - гипс, 1874 год, Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург) - все в Санкт-Пе­тер­бур­ге; груп­пы « Дмит­рий Дон­ской и по­бе­ж­дён­ный им мон­гол», «Ми­нин и князь По­жар­ский» и др. (брон­за, 1861-1863 годы) для па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Нов­го­ро­де ра­бо­ты М.О. Ми­ке­ши­на.

По ри­сун­ку Залеман бы­ла вы­пол­не­на фи­гу­ра ле­тя­ще­го ан­ге­ла для шпи­ля Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге. По­мо­гал А.В. Ло­га­нов­ско­му в скульп­тур­ном оформ­ле­нии хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве. Сре­ди стан­ко­вых ра­бот - ста­туи Пет­ра I для Эр­ми­та­жа (гипс, 1838-1841 годы) и Ни­ко­лая I для да­чи «Алек­сан­д­рия» в Пе­тер­го­фе (мра­мор, 1867 год, совместно с Н.С. Пи­ме­но­вым), порт­рет­ные бюс­ты (от­ца, 1837 год; ар­хи­тек­то­ра А.И. Мель­ни­ко­ва, гипс, 1843 год, ГРМ, и др.), ани­ма­ли­сти­че­ские ста­ту­эт­ки.

Гу­го Ро­ма­но­вич (Ро­бер­то­вич) [7(19) июня 1859 год, Санкт-Пе­тер­бург - апрель 1919 год, Пет­ро­град], академик пе­тербургской АХ (1889 год). Учил­ся там же (1877-1884 годы).

В 1885-1889 годы - пен­сио­нер АХ за гра­ни­цей, по­се­тил Дрез­ден и Мюн­хен, ра­бо­тал в основном в Ри­ме и Фло­рен­ции. Ис­пол­нял в позд­неа­ка­де­ми­че­ской ма­не­ре ра­бо­ты на ре­лигиозные и ми­фо­ло­гические те­мы (ба­рель­е­фы «Блуд­ный сын», воск, 1881 год, ГРМ, и «Пе­ре­пра­ва че­рез Стикс», гипс, 1887 год, Му­зей РАХ; груп­па «Борь­ба ким­вров с рим­ля­на­ми», гипс, 1889 год, ГРМ), се­рию, изо­бра­жаю­щую пер­во­быт­но­го че­ло­ве­ка («Ка­мен­ный век», брон­за, 1899 год, ГРМ), ани­ма­ли­стические ста­ту­эт­ки.

По мо­де­лям Залеман и под его ру­ко­во­дством бы­ли вы­пол­не­ны ба­рель­е­фы, по­свя­щён­ные св. Вла­ди­ми­ру, на две­рях Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра в Кие­ве (1890-е годы), мра­мор­ный фриз «Олим­пий­ские иг­ры» (1902-1904 годы) на ат­ти­ке зда­ния Му­зея изящ­ных ис­кусств (ны­не ГМИИ) в Мо­ск­ве.

Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (1889-1917 годы, с 1889 года адъ­юнкт-профессор, с 1894 года профессор), в СХУМ (1918 год), Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1918 год).

Сре­ди уче­ни­ков - К. За­ле, М.А. Кер­зин, В.В. Ли­шев, М.Г. Ма­ни­зер, В.Л. Си­мо­нов, Б.И. Яков­лев.

Иллюстрации:

Р. К. За­ле­ман. Порт­рет ар­хи­тек­то­ра, про­фес­со­ра пе­тер­бург­ской Ака­де­мии ху­до­жеств А. И. Мель­ни­ко­ва. Гипс. 1843. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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