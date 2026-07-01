ЗАЛЬЦГИТТЕР
ЗА́ЛЬЦГИТТЕР - город в Германии, земля Нижняя Саксония.
Население 107 тысяч человек (2007). Расположен на юге Северо-Германской низменности, у северного подножия средневысотных гор Центр. Германии. Значительнй транспортный узел. Через Зальцгиттер проходит несколько автодорог и железнодорожных линий, в том числе автобан Гамбург – Брауншвайг – Кассель – Вюрцбург. Аэропорт местного значения (к северу от горного района Зальцгиттера – Ватенштедт). Небольшой порт на ответвлении Среднегерманского канала.
История города
Cолеварни близ деревни Гиттер (ныне квартал Зальцгиттера) впервые упоминаются в 1125 году. Около 1350 года возникшему вокруг них поселению, которое именовалось Зольт-то-Гитере (Solt to Gytere), было предоставлено городское право и дано разрешение построить стену, окружённую рвом и валом. Около 1522 года Зальцгиттер перешёл к герцогству Брауншвейг и лишился городского права. С присоединением в 1803 году к Пруссии права города Зальцгиттеру были возвращены, но после передачи в 1815 году королевству Ганновер вновь аннулированы. С 1830 года благодаря наличию термальных минеральных источников Зальцгиттер развивался как бальнеологический курорт (в начале XXI века южный район Зальцгиттера – Бад территориально обособлен от других административных районов; действует музей курорта). В 1866 году он вошёл в состав Пруссии на правах коммуны. В 1926 - 1928 к Зальцгиттеру были присоединены сельские общины Форзальц и Либенхалль, после чего в 1929 году он вновь получил статус города. В 1936 году в состав Зальцгиттера вошёл Кништедт, в 1938 году – сельская коммуна Гиттер.
Наличие в районе современного Зальцгиттера крупных по запасам месторождений железных руд (известны с XIV века) имело определяющее значение для развития города. Из-за низкого содержания железа в руде, сложных условий добычи металлургическое производство в Зальцгиттере до 1930-х годов не развивалось. В 1937 году в связи с подготовкой нацистской Германии к войне решением правительства в Зальцгиттере был основан государственный горнодобывающий и металлургический концерн «Reichswerke Hermann Göring AG» – одно из ключевых предприятий германского военно-промышленного комплекса. Для обеспечения благоприятных условий его развития 1 апреля 1942 года к Зальцгиттеру были присоединены 6 сельских общин округа Гослар (Байнум, Флахштёкхайм, Грос-Манер, Хоэнроде, Олендорф, Рингельхайм) и 21 сельская община округа Вольфенбюттель (Барум, Беддинген, Блеккенштедт, Брухмахтерсен, Кальбет, Дрютте, Энгельштедт, Энгероде, Гебхардсхаген, Халлендорф, Херте, Иммендорф, Лебенштедт, Лессе, Лихтенберг, Лобмахтерсен, Остерлинде, Реппнер, Зальдер, Тиде-Штетербург, Ватенштедт). Созданный таким образом крупный город (площадь свыше 220 квадратных километров, население более 100 тысяч человек) получил название Ватенштедт-Зальцгиттер (Watenstedt-Salzgitter). В годы второй мировой войны город подвергался интенсивным налётам британской и американской авиации. 10 апреля 1945 года Ватенштедт-Зальцгиттер был взят американскими войсками. В 1949 - 1950 союзнической комиссией по репарациям принято решение демонтировать основные металлургические предприятия города, а не поддающиеся демонтажу производства взорвать, чтобы не допустить возрождения германского военного потенциала. Стихийное выступление рабочих, вставших на защиту заводов, заставило оккупацционную администрацию отказаться от этих планов. В 1950 году был создан германский государственный концерн, взявший на себя управление бывшим «Reichswerke Hermann Göring AG» (в 1961 году получил название «Salzgitter AG»; в 1989 году куплен концерном «Preussag AG», в 1992 - 1998 годах название «Preussag Stahl AG», с 1998 года – концерн «Salzgitter AG Stahl und Technologie»). В 1951 году город получил современное название; в 1974 году в его состав были переданы две общины округа Вольфенбюттель (Юфинген, Зауинген).
Структура города и достопримечательности
Возникший как «город-рудник», Зальцгиттер имеет уникальную для германских городов планировочную структуру: на его территории разбросаны рудники, промышленные предприятия, жилые кварталы, объекты производственной и социальной инфраструктуры. Пустоты между отдельными городскими кварталами, выросшими из территориально рассредоточенных населённых пунктов, во второй половине XX века широко использовались в сельском хозяйстве, к началу XXI века лишь некоторые из них были полностью застроены. В Зальцгиттере хорошо развита социальная инфраструктура (считается одним из самых благоустроенных германских городов). Основсная часть городской застройки относится к XX веку. От более ранних построек сохранились отдельные здания и группы сооружений в разных районах современного Зальцгиттера, в том числе замок Вассербург (XI век), руины крепости Лихтенберг (1180 год), паломническая церковь в Энгероде (1236 год; фрески), лютеранская церковь Святых Марии и Иакова (1481 год), замок Рингельхайм (бывший бенедиктинский монастырь Святых Абдона и Сенена; барочная церковь 1694 года; цокольный этаж X века, большая часть интерьера XVI - XVII веков), бывший женский монастырь в Штетербурге (основан в 1003 году; церковь 1751 - 1753), Ратуша в Лебенштедте (1959 - 1963). Памятник «Башня труда» (1995 год, скульптор Ю. Вебер).
Зальцгиттер – значительный центр прикладных НИОКР, высшего и специального технического образования. Высшая профильно-техническая школа Зальцгиттера (наиболее известна образовательными программами по подготовке специалистов в области транспорта), многопрофильная профильно-техническая школа «Friedenberg». Институт прикладной физики, научно-исследовательские лаборатории «Salzgitter AG Stahl und Technologie» и ряда других фирм корпоративной сети «Salzgitter AG». Городской музей и городское художественное собрание (в здании дворца Зальдер, 1608 года, перестроен в 1695 году, в районе Зальцгиттера – Зальдер). Молодёжный театр.
Промышленность
Большая часть работающих занята в сфере услуг (всего немногим более 50%, что значительно ниже, чем в большинстве других крупных германских городов). В Зальцгиттере располагаются штаб-квартиры большой группы компаний (преимущественно металлургического и машиностроительного профиля), образующих АО «Salzgitter AG» (в том числе «Salzgitter AG Stahl und Technologie», «Salzgitter Flachstahl GmbH», «Salzgitter Grossrohre GmbH», «Salzgitter Stahlhandel GmbH», «Salzgitter Maschinenbau GmbH», «Salzgitter International GmbH»), вторую по масштабам производства металлургическую корпорацию Германии после «ThyssenKrupp AG». Зальцгиттер – резиденция Федерального ведомства Германии по защите от радиоактивного излучения; в городе размещаются головные офисы ряда крупных консалтинговых фирм («Salzgitter Consult GmbH», «Salzgitter Wildplan Consulting» и другие), страховых обществ, рекламных агентств. Зальцгиттер – крупнейший в Германии за пределами Рурского индустриального района центр чёрной металлургии. Комбинат полного металлургического цикла (мощности по производству чугуна 1,8 миллионов тонн, стали 2,0 миллионов тонн, проката 1,7 миллиона тонн; загрузка производственных мощностей в начале XXI века снижается) с последней трети XX века использует импортную железную руду (свыше 97% в начале XXI века). Вторая ключевая отрасль промышленности – транспортное машиностроение. После второй мировой войны в Зальцгиттере получило развитие железнодорозжное вагоностроение (завод компании «Linke – Hoffmann – Busch GmbH», LHB; ныне принадлежит французскому локомотиво- и машиностроительному концерну «Alstom»), с 1960-х годов – автомобилестроение. Автозавод MAN AG (построен в 1964 году брауншвейгской фирмой «Büssing Automobilwerke AG», в 1971 году поглощена концерном MAN AG) – ведущее германское предприятие по выпуску грузовиков средней грузоподъёмности и автобусов. Мощности подразделения по производствуву грузовиков («MAN Nutzfahrzeuge») достигают 15 тысяч штук в год (2006); в 1999 году начата сборка большегрузных автомобилей MAN TGA (грузоподъёмностью от 18 до 50 тонн; за 1999 - 2006 выпущено свыше 50 тысяч штук). Автозавод выпускает также автобусы, автомобили специального назначения, тягачи, шасси автомобилей. Другой крупный автозавод компании «Volkswagenwerk Salzgitter» (в районе Зальцгиттера – Беддинген, с 1969 года; принадлежит концерну «Volkswagenwerke AG») осуществляет сборку автомобилей «Фольксваген», произ-во комплектующих для др. автозаводов, а также является ведущим моторостроит. предприятием концерна (с 1970 по 2006 год на заводе освоено производство 270 типов бензиновых и дизельных двигателей); наряду с автомобильными производятся также и судовые двигатели (до 5 тысяч штук в год; подразделение «Volkswagen Marine»). С 2005 года на базе завода компании «Salzgitter Flachstahl GmbH» реализуется пилотный проект «Car Cycling» (инвестировано около 20 миллионов евро) совместного предприятия корпораций «Volkswagenwerke AG» и «Salzgitter AG» по переработке подержанных автомобилей (проектная мощность переработки до 400 тысяч автомобилей в год; главная цель – покрыть недостачу металлопроката для автозаводов «Volkswagenwerke AG» в Германии). На базе чёрной металлургии создан крупный комплекс металлоёмких производств общего и тяжёлого машиностроения. Предприятия фирм «Salzgitter Maschinenbau GmbH», «Salzgitter Anlagenbau GmbH», «Flussiggas – Anlagen GmbH» выпускают оборудование для горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности, газовые заправочные станции и другие. Компания «Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH» (штаб-квартира и основное производство в Зальцгиттере) – один из ведущих в Германии производителей отопительного оборудования, главный производитель электроконвекторов для «тёплых полов». Электротехническая и радиоэлектронная промышленность развивалась в тесной связи с автомобилестроением. Крупнейший комплекс электротехнических предприятий – заводы концерна «Robert Bosch GmbH», которые производят электрооборудование для автомобилей, а также навигационные системы, аудиосистемы и разнообразную бытовую технику; выпускают (с 2005 года) электронные системы – управления бензинового впрыска («DI-Motronik») и вспрыска топлива для двигателей, работающих на сжатом природном газе (так называемом «Bi-Fuel»). В Зальцгиттере развито также производство оптических и измерительных приборов. В 1990 - 2000-е годы получила развитие микроэлектронная промышленность (предприятия американской корпорации «Infineon Technologies» и небольших специализированных электронных фирм). Предприятия химической (производство аммиака, химических средств защиты растений и другие) и фармацевтической промышленности.