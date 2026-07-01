ЗАЛЬЦГИТТЕР

ЗА́ЛЬЦГИТТЕР - го­род в Гер­ма­нии , зем­ля Ниж­няя Сак­со­ния.

Население 107 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на юге Се­ве­ро-Гер­ман­ской низ­мен­но­сти, у северного под­но­жия сред­не­вы­сот­ных гор Центр. Гер­ма­нии. Зна­чительнй транс­порт­ный узел. Че­рез Зальцгиттер про­хо­дит несколько ав­то­до­рог и железнодорожных ли­ний, в том числе ав­то­бан Гам­бург – Бра­ун­швайг – Кас­сель – Вюрц­бург. Аэро­порт ме­ст­но­го зна­че­ния (к се­ве­ру от горного рай­она Зальцгиттера – Ва­тен­штедт). Не­боль­шой порт на от­ветв­ле­нии Сред­не­гер­ман­ско­го ка­на­ла.

История города

Cолеварни близ деревни Гит­тер (ны­не квар­тал Зальцгиттера) впер­вые упо­ми­на­ют­ся в 1125 году. Около 1350 года воз­ник­ше­му во­круг них по­се­ле­нию, ко­то­рое име­но­ва­лось Зольт-то-Ги­те­ре (Solt to Gytere), бы­ло пре­дос­тав­ле­но городское пра­во и да­но раз­ре­ше­ние по­стро­ить сте­ну, ок­ру­жён­ную рвом и ва­лом. Около 1522 года Зальцгиттер пе­ре­шёл к гер­цог­ст­ву Бра­ун­швейг и ли­шил­ся городского пра­ва. С при­сое­ди­не­ни­ем в 1803 году к Прус­сии пра­ва го­ро­да Зальцгиттеру бы­ли воз­вра­ще­ны, но по­сле пе­ре­да­чи в 1815 году ко­ро­лев­ст­ву Ган­но­вер вновь ан­ну­ли­ро­ва­ны. С 1830 года бла­го­да­ря на­ли­чию тер­маль­ных ми­неральных ис­точ­ни­ков Зальцгиттер раз­ви­вал­ся как баль­нео­логический ку­рорт (в начале XXI века южный рай­он Зальцгиттера – Бад тер­ри­то­ри­аль­но обо­соб­лен от других административных рай­онов; дей­ст­ву­ет му­зей ку­рор­та). В 1866 году он во­шёл в со­став Прус­сии на пра­вах ком­му­ны. В 1926 - 1928 к Зальцгиттеру бы­ли при­сое­ди­не­ны сель­ские об­щи­ны Фор­зальц и Ли­бен­халль, по­сле че­го в 1929 году он вновь по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1936 году в со­став Зальцгиттера во­шёл Книш­тедт, в 1938 году – сель­ская ком­му­на Гит­тер.

На­ли­чие в рай­оне современного Зальцгиттера круп­ных по за­па­сам ме­сто­ро­ж­де­ний же­лез­ных руд (из­вест­ны с XIV века) име­ло оп­ре­де­ляю­щее зна­че­ние для раз­ви­тия го­ро­да. Из-за низ­ко­го со­дер­жа­ния же­ле­за в ру­де, слож­ных ус­ло­вий до­бы­чи ме­тал­лур­гическое про­изводство в Зальцгиттере до 1930-х годов не раз­ви­ва­лось. В 1937 году в свя­зи с под­го­тов­кой на­ци­ст­ской Гер­ма­нии к вой­не ре­ше­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва в Зальцгиттере был ос­но­ван государственный гор­но­до­бы­ваю­щий и ме­тал­лур­гический кон­церн «Reichswerke Hermann Göring AG» – од­но из клю­че­вых пред­при­ятий германского во­енно-промышленного ком­плек­са. Для обес­пе­че­ния бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий его раз­ви­тия 1 апреля 1942 года к Зальцгиттеру бы­ли при­со­еди­не­ны 6 сель­ских об­щин округа Гос­лар (Бай­нум, Флах­штёк­хайм, Грос-Ма­нер, Хо­эн­ро­де, Олен­дорф, Рин­гель­хайм) и 21 сель­ская об­щи­на округа Воль­фен­бют­тель (Ба­рум, Бед­дин­ген, Блек­кен­штедт, Брух­мах­тер­сен, Каль­бет, Дрют­те, Эн­гель­штедт, Эн­ге­ро­де, Геб­хар­дс­ха­ген, Хал­лен­дорф, Хер­те, Им­мен­дорф, Ле­бен­штедт, Лес­се, Лих­тен­берг, Лоб­мах­тер­сен, Ос­тер­лин­де, Репп­нер, Заль­дер, Ти­де-Ште­тер­бург, Ва­тен­штедт). Соз­дан­ный та­ким об­ра­зом круп­ный го­род (площадь свыше 220 квадратных километров, население бо­лее 100 тысяч человек) по­лу­чил название Ва­тен­штедт-Зальц­гит­тер (Watenstedt-Salzgitter). В го­ды второй ми­ро­вой вой­ны го­род под­вер­гал­ся ин­тен­сив­ным на­лё­там британской и американской авиа­ции. 10 апреля 1945 года Ва­тен­штедт-Зальц­гит­тер был взят американскими вой­ска­ми. В 1949 - 1950 со­юз­нической ко­мис­си­ей по ре­па­ра­ци­ям при­ня­то ре­ше­ние де­мон­ти­ро­вать основные ме­тал­лур­гические пред­при­ятия го­ро­да, а не под­даю­щие­ся де­мон­та­жу про­из­вод­ст­ва взо­рвать, что­бы не до­пус­тить воз­ро­ж­де­ния германского во­енного по­тен­циа­ла. Сти­хий­ное вы­сту­п­ле­ние ра­бо­чих, встав­ших на за­щи­ту за­во­дов, за­ста­ви­ло ок­ку­пацционную ад­ми­ни­ст­ра­цию от­ка­зать­ся от этих пла­нов. В 1950 году был соз­дан германский государственный кон­церн, взяв­ший на се­бя управ­ле­ние бывшим «Reichswerke Hermann Göring AG» (в 1961 году по­лу­чил название «Salzgitter AG»; в 1989 году ку­п­лен кон­цер­ном «Preussag AG», в 1992 - 1998 годах название «Preussag Stahl AG», с 1998 года – кон­церн «Salzgitter AG Stahl und Techno­logie»). В 1951 году го­род по­лу­чил современное название; в 1974 году в его со­став бы­ли пе­ре­да­ны две об­щи­ны округа Воль­фен­бют­тель (Юфин­ген, За­уин­ген).

Структура города и достопримечательности

Воз­ник­ший как «го­род-руд­ник», Зальцгиттер име­ет уни­каль­ную для германских го­ро­дов пла­ни­ро­воч­ную струк­ту­ру: на его тер­ри­то­рии раз­бро­са­ны руд­ни­ки, промышленные пред­при­ятия, жи­лые квар­та­лы, объ­ек­ты про­из­вод­ст­вен­ной и со­ци­аль­ной ин­фраструкту­ры. Пус­то­ты ме­ж­ду отдельными городскими квар­та­ла­ми, вы­рос­ши­ми из тер­ри­то­ри­аль­но рас­сре­до­то­чен­ных на­се­лён­ных пунк­тов, во второй половине XX века ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись в сельском хозяйстве, к началу XXI века лишь не­ко­торые из них бы­ли пол­но­стью за­строе­ны. В Зальцгиттере хо­ро­шо раз­ви­та со­ци­аль­ная инфраструктура (счи­та­ет­ся од­ним из са­мых бла­го­ус­т­ро­ен­ных германских го­ро­дов). Основсная часть городской за­строй­ки от­но­сит­ся к XX веку. От бо­лее ран­них по­стро­ек со­хра­ни­лись отдельные зда­ния и груп­пы со­ору­же­ний в раз­ных рай­онах современного Зальцгиттера, в том числе за­мок Вас­сер­бург (XI век), руи­ны кре­по­сти Лих­тен­берг (1180 год), па­лом­ни­че­ская цер­ковь в Эн­ге­ро­де (1236 год; фре­ски), лю­те­ран­ская церковь Свя­тых Ма­рии и Иа­ко­ва (1481 год), за­мок Рин­гель­хайм (бывший бе­не­дик­тин­ский монастырь Свя­тых Аб­до­на и Се­не­на; ба­роч­ная цер­ковь 1694 года; цо­коль­ный этаж X века, большая часть ин­терь­е­ра XVI - XVII веков), бывший жен­ский мо­на­стырь в Ште­тер­бур­ге (ос­но­ван в 1003 году; цер­ковь 1751 - 1753), Ра­ту­ша в Ле­бен­штед­те (1959 - 1963). Па­мят­ник «Баш­ня тру­да» (1995 год, скульп­тор Ю. Ве­бер).

Зальцгиттер – зна­чительный центр при­клад­ных НИОКР, выс­ше­го и специального тех­нического об­ра­зо­ва­ния. Выс­шая профильно-тех­ническая шко­ла Зальцгиттера (наи­бо­лее из­вест­на об­ра­зо­ва­тель­ны­ми про­грам­ма­ми по под­го­тов­ке спе­циа­ли­стов в об­лас­ти транс­пор­та), мно­го­про­филь­ная профильно-тех­ническая шко­ла «Frie­denberg». Институт при­клад­ной фи­зи­ки, научно-исследовательские ла­бо­ра­то­рии «Salzgitter AG Stahl und Technologie» и ря­да других фирм кор­по­ра­тив­ной се­ти «Salzgitter AG». Городской му­зей и городское ху­дожественное со­б­ра­ние (в зда­нии двор­ца Заль­дер, 1608 года, пе­ре­стро­ен в 1695 году, в рай­оне Зальцгиттера – Заль­дер). Мо­ло­дёж­ный те­атр.

Промышленность

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (все­го не­мно­гим бо­лее 50%, что зна­чи­тель­но ни­же, чем в боль­шин­ст­ве других круп­ных германских го­ро­дов). В Зальцгиттере рас­по­ла­га­ют­ся штаб-квар­ти­ры боль­шой груп­пы ком­па­ний (пре­имущественно ме­тал­лур­гического и ма­ши­но­стро­ительного про­фи­ля), об­ра­зую­щих АО «Salzgitter AG» (в том числе «Salzgitter AG Stahl und Technologie», «Salzgitter Fla­ch­stahl GmbH», «Salzgitter Gross­rohre GmbH», «Salzgitter Stahlhandel GmbH», «Salzgitter Maschinenbau GmbH», «Salz­gitter International GmbH»), вто­рую по мас­шта­бам про­из­вод­ст­ва ме­тал­лур­ги­ческую кор­по­ра­цию Гер­ма­нии по­сле «ThyssenKrupp AG». Зальцгиттер – ре­зи­ден­ция Фе­де­раль­но­го ве­дом­ст­ва Гер­ма­нии по за­щи­те от ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния; в го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся го­лов­ные офи­сы ря­да круп­ных кон­сал­тин­го­вых фирм («Salzgitter Consult GmbH», «Salz­git­ter Wildplan Consulting» и другие), стра­хо­вых об­ществ, рек­лам­ных агентств. Зальцгиттер – круп­ней­ший в Гер­ма­нии за пре­де­ла­ми Рур­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го района центр чёр­ной ме­тал­лур­гии. Ком­би­нат пол­но­го ме­тал­лур­гического цик­ла (мощ­но­сти по про­изводству чу­гу­на 1,8 миллионов тонн, ста­ли 2,0 миллионов тонн, про­ка­та 1,7 миллиона тонн; за­груз­ка про­из­вод­ст­вен­ных мощ­но­стей в начале XXI века сни­жа­ет­ся) с по­след­ней тре­ти XX века ис­поль­зу­ет им­порт­ную же­лез­ную ру­ду (свыше 97% в начале XXI века). Вто­рая клю­че­вая от­расль промышленности – транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние. По­сле второй ми­ро­вой вой­ны в Зальцгиттере по­лу­чи­ло раз­ви­тие железнодорозжное ва­го­но­строе­ние (за­вод ком­па­нии «Linke – Hoffmann – Busch GmbH», LHB; ны­не при­над­ле­жит французскому ло­ко­мо­ти­во- и ма­ши­но­стро­ительному кон­цер­ну «Alstom»), с 1960-х годов – ав­то­мо­би­ле­строе­ние. Ав­то­за­вод MAN AG (по­стро­ен в 1964 году бра­ун­швейг­ской фир­мой «Büssing Automobilwerke AG», в 1971 году по­гло­ще­на кон­цер­ном MAN AG) – ве­ду­щее германское пред­при­ятие по вы­пус­ку гру­зо­ви­ков сред­ней гру­зо­подъ­ём­но­сти и ав­то­бу­сов. Мощ­но­сти под­раз­де­ле­ния по про­изводствуву гру­зо­ви­ков («MAN Nutz­fahr­zeu­ge») дос­ти­га­ют 15 тысяч штук в год (2006); в 1999 году на­ча­та сбор­ка боль­ше­груз­ных ав­то­мо­би­лей MAN TGA (гру­зо­подъ­ём­но­стью от 18 до 50 тонн; за 1999 - 2006 вы­пу­ще­но свыше 50 тысяч штук). Ав­то­за­вод вы­пус­ка­ет так­же ав­то­бу­сы, ав­то­мо­би­ли специального на­зна­че­ния, тя­га­чи, шас­си ав­то­мо­би­лей. Другой круп­ный ав­то­за­вод ком­па­нии «Volkswagenwerk Salzgitter» (в рай­оне Зальцгиттера – Бед­дин­ге­н, с 1969 года; при­над­ле­жит кон­цер­ну «Volkswagenwerke AG») осу­ще­ст­в­ля­ет сбор­ку ав­то­мо­би­лей «Фолькс­ва­ген», про­из-во ком­плек­тую­щих для др. ав­то­за­во­дов, а так­же яв­ля­ет­ся ве­ду­щим мо­то­ро­стро­ит. пред­при­яти­ем кон­цер­на (с 1970 по 2006 год на за­во­де ос­вое­но про­изводство 270 ти­пов бен­зи­но­вых и ди­зель­ных дви­га­те­лей); на­ря­ду с ав­то­мо­биль­ны­ми про­из­во­дят­ся так­же и су­до­вые дви­га­те­ли (до 5 тысяч штук в год; под­раз­де­ле­ние «Volkswagen Marine»). С 2005 года на ба­зе за­во­да ком­па­нии «Salzgitter Flachstahl GmbH» реа­ли­зу­ет­ся пи­лот­ный про­ект «Car Cycling» (ин­ве­сти­ро­ва­но около 20 миллионов ев­ро) со­вме­ст­но­го пред­при­ятия кор­по­ра­ций «Volkswagenwerke AG» и «Salzgitter AG» по пе­ре­ра­бот­ке по­дер­жан­ных ав­то­мо­би­лей (про­ект­ная мощ­ность пе­ре­ра­бот­ки до 400 тысяч ав­то­мо­би­лей в год; главная цель – по­крыть не­до­ста­чу ме­тал­ло­про­ка­та для ав­то­за­во­дов «Volkswagenwerke AG» в Гер­ма­нии). На ба­зе чёр­ной ме­тал­лур­гии соз­дан круп­ный ком­плекс ме­тал­ло­ём­ких про­из­водств об­ще­го и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния. Пред­при­ятия фирм «Salzgitter Maschi­nenbau GmbH», «Salzgitter Anlagenbau GmbH», «Flussiggas – Anlagen GmbH» вы­пус­ка­ют обо­ру­до­ва­ние для гор­но­до­бы­ваю­щей, неф­тя­ной, хи­мической промышленности, га­зо­вые за­пра­воч­ные стан­ции и другие. Ком­па­ния «Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH» (штаб-квар­ти­ра и основное про­изводство в Зальцгиттере) – один из ве­ду­щих в Гер­ма­нии про­из­во­ди­те­лей ото­пи­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния, главный про­из­во­ди­тель элек­тро­кон­век­то­ров для «тё­п­лых по­лов». Элек­тро­тех­ническая и ра­дио­элек­трон­ная промышленность раз­ви­ва­лась в тес­ной свя­зи с ав­то­мо­би­ле­строе­ни­ем. Круп­ней­ший ком­плекс элек­тро­тех­нических пред­при­ятий – за­во­ды кон­цер­на «Robert Bosch GmbH», ко­то­рые про­из­во­дят элек­тро­обо­ру­до­ва­ние для ав­то­мо­би­лей, а так­же на­ви­га­ци­он­ные сис­те­мы, ау­дио­сис­те­мы и раз­но­образ­ную бы­то­вую тех­ни­ку; вы­пус­ка­ют (с 2005 года) элек­трон­ные сис­те­мы – управ­ле­ния бен­зи­но­во­го впры­ска («DI-Motro­nik») и вспры­ска то­п­ли­ва для дви­га­те­лей, ра­бо­таю­щих на сжа­том при­род­ном га­зе (так называемом «Bi-Fuel»). В Зальцгиттере раз­ви­то так­же про­изводство оп­тических и из­ме­ри­тель­ных при­бо­ров. В 1990 - 2000-е годы по­лу­чи­ла раз­ви­тие мик­ро­элек­трон­ная промышленность (пред­при­ятия американской кор­по­ра­ции «Infineon Techno­lo­gies» и не­боль­ших спе­циа­ли­зированных элек­трон­ных фирм). Пред­при­ятия хи­ми­че­ской (про­изводство ам­миа­ка, хи­мических средств за­щи­ты рас­те­ний и другие) и фар­ма­цев­тической про­мыш­лен­но­сти.

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