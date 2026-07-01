ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - Международный музыкально-театральный фестиваль. Проводится ежегодно в Зальцбурге в течение 5 - 6 недель в июле - августе.
Основан по инициативе режиссера М. Рейнхардта, поэта и драматурга Г. фон Гофмансталя, композитора и дирижёра Р. Штрауса, художника А. Роллера, дирижёра Ф. Шалька, которые в 1917 году образовали комитет по организации фестиваля. Открылся 22 августа 1920 года пьесой «Имярек» Гофмансталя. В 1921 году по инициативе дирижёра Б. Паумгартнера в программу были включены концерты, в том числе духовной музыки; с 1922 года регулярно ставятся оперы, с 1923 года - драматические спектакли, с 1925 – балеты, с 1926 – оперетты (в 1924 и 1944 Зальцбургский фестиваль не состоялся). Постоянные участники с момента основания – оркестр «Моцартеум», Венский филармонич. оркестр, Венская государственная опера и драматические театры Вены. Первой иностранной труппой, приглашённой на Зальцбургский фестиваль, была Оперная студия Ленинградской консерватории (1928); первым оркестром – Будапештский филармонический оркестр под управлением Э. фон Донаньи (1931). К середине 1930-х годов Зальцбургский фестиваль стал крупнейшим событием европейской культурной жизни: здесь выступали дирижёры Б. Вальтер, А. Тосканини, В. Фуртвенглер, Ф. Буш; режиссёры Рейнхардт, Л. Валлерштайн; актёры А. Моисси, В. Краусс, Е. Тимиг; певцы В. Урсуляк, Р. Таубер, Р. Майр и другие; принимали участие художники К. Хольцмайстер, О. Кокошка (большинство покинули Европу после аншлюса Австрии 1938 года). Несмотря на резко сократившийся репертуар, в годы аншлюса художественный уровень фестиваля поддерживали дирижёры К. Краус (в 1942-1944 генеральный интендант), К. Бём, Х. Кнаппертсбуш, пианист Э. Фишер, режиссер В. Фельзенштейн и другие. После второй мировой войны подъём Зальцбургского фестиваля был связан с деятельностью Г. фон Караяна (с 1948 года; в 1956 - 1989 художественный руководитель, член дирекции). Большое внимание современной режиссуре в опере и драме уделял Ж. Мортье (художественный руководитель в 1999 - 2001), который привлёк к драматическим постановкам режиссера П. Штайна (1992 - 1997). В 2002 - 2006 руководителем был композитор и дирижёр П. Ружичка, с 2007 – режиссер Ю. Флимм.
Для проведения фестиваля используются залы «Ландестеатер», «Моцартеум», соборы, дворцы, парки и площади. В 1925 году мистерией «Зальцбургский большой театр жизни» Г. фон Гофмансталя (режиссер М. Рейнхардт) открылся Фестивальный театр (с начала 1960-х годов Малый фестивальный театр, современное название «Дом для Моцарта»). С 1926 года часть спектаклей проходит в бывшей летней школе верховой езды (до 1970 года под открытым небом), первая постановка – комедия «Слуга двух господ» К. Гольдони. 26 июля 1960 года оперой «Кавалер розы» Р. Штрауса под управлением Г. фон Караяна открылся Большой фестивальный театр.
Музыкальные программы фестиваля
В музыкальных программах, составляющих основу Зальцбургского фестиваля, преобладают произведения австрийских и немецких авторов, прежде всего В. А. Моцарта и Р. Штрауса. Традиционно в музыкальную программу входят произведения Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, Ф. Й. Гайдна, Л. ван Бетховена, К. М. фон Вебера, Дж. Верди, Р. Вагнера. Состоялись мировые премьеры опер: «Волшебный напиток» Ф. Мартина (1948), «Смерть Дантона» (1947) и «Процесс» (1953) Г. фон Эйнема, «Антигона» (1949) и мистерия «Комедия о конце времени» (1973) К. Орфа, «Пенелопа» Р. Либермана (1954), «Ирландская легенда» В. Эгка (1955), «Джульетта» Х. Эрбзе (1959), «Фалунские рудники» Р. Вагнера-Регени (1961), «Ваал» Ф. Церхи (1981), «Чёрная маска» К. Пендерецкого (1986), «Хроника места» Л. Берио (1999), «Удод» Х. В. Хенце (2003). Русская музыка представлена, в частности, оперой М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (1965, дирижёр и режиссер Г. фон Караян; 1994, дирижёр К. Аббадо, режиссер Х. Вернике; 1997, дирижёр В. А. Гергиев). В 1994 году исполнены «Похождения повесы» (дирижёр С. Кембрелинг), «История солдата» (дирижёр А. В. Борейко), «Царь Эдип», Симфония псалмов (дирижёр К. Нагано) и «Соловей» И. Ф. Стравинского. Мариинский театр (дирижёр Гергиев) представил в концертном исполнении оперы: «Хованщина» Мусоргского (1999), «Пиковая дама» (2000; в партии Германа П. Доминго) и «Мазепа» (2005) П. И. Чайковского, «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова (2000), «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича (2001, совместная постановка, режиссера П. Муссбах), «Война и мир» С. С. Прокофьева (2004). В 2007 поставлена опера «Евгений Онегин» Чайковского.
Драматические постановки
Драматические постановки Зальцбургского фестиваля (пьесы античных авторов, У. Шекспира, И. В. Гёте, Ф. Шиллера, К. Гольдони, Ф. Грильпарцера, Ф. Раймунда, И. Н. Нестроя, А. Шницлера, Э. Хорвата, П. Клоделя и др.) продолжают традиции М. Рейнхардта, религиозного театра барокко и народного комедийного театра. Важное место занимает драматургия А. П. Чехова: «Вишнёвый сад» (1995, режиссер П. Штайн), «Чайка» (2000, режиссер Л. Бонди; 2004, режиссер Ф. Рихтер) и другие. Большое внимание уделяется молодым драматургам (премьеры пьес Т. Бернхардта, П. Хандке, Б. Штрауса, Э. Елинек и др.). С гастролями выступали театры: TNP под руководством Ж. Вилара (1955), МХАТ им. Горького (1984; «Тартюф», режиссер А. В. Эфрос, и «Чайка», режиссер О. Н. Ефремов), Московский театр под руководством О. П. Табакова («Страсти по Бумбарашу» Ю. Ч. Кима, режиссер В. Л. Машков), лондонский Королевский национальный театр (режиссер Д. Уорнер), театр «Одеон» под руководством П. Шеро (все 1996), рижский «Новый театр» (2003; «Ревизор» Н. В. Гоголя, режиссер А. Херманис), Берлинский театр «Фольксбюне» (2004) и другие.
Участники
Среди участников Зальцбургского фестиваля в послевоенный период: дирижёры – К. Аббадо, Н. Арнонкур, Д. Баренбойм, Л. Бернстайн, П. Булез, С. Бычков, В. Заваллиш, Дж. Левайн, Л. Маазель, З. Мета, Р. Мути, С. Одзава, Г. Н. Рождественский, Ю. Х. Темирканов, Г. Шолти; режиссёры – Э. Лотар, Г. Реннерт, Дж. Стрелер, Г. Табори, Ж. П. Поннель, И. Нагель, Г. Купфер, Г. Фридрих, О. Шенк, П. Шеро, Р. Уилсон; певцы – Т. Адам, Ч. Бартоли, Т. Берганса, О. В. Бородина, Г. П. Вишневская, Н. Гедда, Э. Груберова, К. Людвиг, А. Ю. Нетребко, Дж. Норман, Г. Прей, Д. Фишер-Дискау, Д. А. Хворостовский, Э. Шварцкопф, П. Шрайер. На Зальцбургском фестивале выступали Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Квартет имени Бородина (оба 1992), камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством В. Т. Спивакова (1988), струнное трио «Солисты Москвы» (О. М. Каган, Ю. А. Башмет, Н. Г. Гутман); пианисты Э. Г. Гилельс, С. Т. Рихтер, Г. Л. Соколов, скрипачи Л. Б. Коган, Г. Кремер, Д. Ф. Ойстрах, виолончелист М. Л. Ростропович.