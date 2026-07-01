ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - Ме­ж­ду­народный му­зы­каль­но-те­ат­раль­ный фес­ти­валь. Про­во­дит­ся еже­год­но в Зальц­бур­ге в те­че­ние 5 - 6 недель в ию­ле - ав­гу­сте.

Ос­но­ван по ини­циа­ти­ве режиссера М. Рейн­хард­та, по­эта и дра­ма­тур­га Г. фон Гоф­ман­ста­ля, ком­по­зи­то­ра и ди­ри­жё­ра Р. Штрау­са, художника А. Рол­ле­ра, ди­ри­жё­ра Ф. Шаль­ка, ко­то­рые в 1917 году об­ра­зо­ва­ли ко­ми­тет по ор­га­ни­за­ции фес­ти­ва­ля. От­крыл­ся 22 августа 1920 года пье­сой «Имя­рек» Гоф­ман­ста­ля. В 1921 году по ини­циа­ти­ве ди­ри­жё­ра Б. Па­ум­гарт­не­ра в про­грам­му бы­ли вклю­че­ны кон­цер­ты, в том числе ду­хов­ной му­зы­ки; с 1922 года ре­гу­ляр­но ста­вят­ся опе­ры, с 1923 года - дра­ма­тические спек­так­ли, с 1925 – ба­ле­ты, с 1926 – опе­рет­ты (в 1924 и 1944 Зальцбургский фестиваль не со­сто­ял­ся). По­сто­ян­ные уча­ст­ни­ки с мо­мен­та ос­но­ва­ния – ор­кестр «Мо­цар­те­ум», Вен­ский фи­лар­мо­нич. ор­кестр, Вен­ская государственная опе­ра и дра­ма­тические те­ат­ры Ве­ны. Пер­вой иностранной труп­пой, при­гла­шён­ной на Зальцбургский фестиваль, бы­ла Опер­ная сту­дия Ле­нинградской консерватории (1928); пер­вым ор­ке­ст­ром – Бу­да­пешт­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр под управлением Э. фон До­на­ньи (1931). К середине 1930-х годов Зальцбургский фестиваль стал круп­ней­шим со­бы­ти­ем ев­ропейской куль­тур­ной жиз­ни: здесь вы­сту­па­ли дири­жё­ры Б. Валь­тер, А. Тос­ка­ни­ни, В. Фурт­венг­лер, Ф. Буш; ре­жис­сё­ры Рейн­хардт, Л. Вал­лер­штайн; ак­тё­ры А. Мо­ис­си, В. Кра­усс, Е. Ти­миг; пев­цы В. Ур­су­ляк, Р. Тау­бер, Р. Майр и другие; при­ни­ма­ли уча­стие ху­дож­ни­ки К. Хольц­май­стер, О. Ко­кош­ка (боль­шин­ст­во по­ки­ну­ли Ев­ро­пу по­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии 1938 года). Не­смот­ря на рез­ко со­кра­тив­ший­ся ре­пер­ту­ар, в го­ды ан­шлю­са ху­дожественный уро­вень фес­ти­ва­ля под­дер­жи­ва­ли ди­ри­жё­ры К. Кра­ус (в 1942-1944 ге­не­раль­ный ин­тен­дант), К. Бём, Х. Кнап­пер­тс­буш, пиа­нист Э. Фи­шер, режиссер В. Фель­зен­штейн и другие. По­сле второй ми­ро­вой вой­ны подъ­ём Зальцбургского фестиваля был свя­зан с дея­тель­но­стью Г. фон Ка­рая­на (с 1948 года; в 1956 - 1989 художественный руководитель, член ди­рек­ции). Боль­шое вни­ма­ние современной ре­жис­су­ре в опе­ре и дра­ме уде­лял Ж. Мор­тье (художественный руководитель в 1999 - 2001), ко­то­рый при­влёк к дра­ма­тическим по­ста­нов­кам режиссера П. Штай­на (1992 - 1997). В 2002 - 2006 ру­ко­во­ди­те­лем был ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр П. Ру­жич­ка, с 2007 – режиссер Ю. Флимм.

Для про­ве­де­ния фес­ти­ва­ля ис­поль­зу­ют­ся за­лы «Лан­де­стеа­тер», «Мо­цар­те­ум», со­бо­ры, двор­цы, пар­ки и пло­ща­ди. В 1925 году мис­те­ри­ей «Зальц­бург­ский боль­шой те­атр жиз­ни» Г. фон Гоф­ман­ста­ля (режиссер М. Рейн­хардт) от­крыл­ся Фес­ти­валь­ный те­атр (с начала 1960-х годов Ма­лый фес­ти­валь­ный те­атр, современное название «Дом для Мо­цар­та »). С 1926 года часть спек­так­лей про­хо­дит в бывшей лет­ней шко­ле вер­хо­вой ез­ды (до 1970 года под от­кры­тым не­бом), пер­вая по­ста­нов­ка – ко­ме­дия «Слу­га двух гос­под» К. Голь­до­ни. 26 июля 1960 года опе­рой «Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штрау­са под управлением Г. фон Ка­рая­на от­крыл­ся Боль­шой фес­ти­валь­ный те­атр.

Музыкальные программы фестиваля

В музыкальных про­грам­мах, со­став­ляю­щих ос­но­ву Зальцбургского фестиваля, пре­об­ла­да­ют про­из­ве­де­ния австрийских и немецких авторов, пре­ж­де все­го В. А. Мо­цар­та и Р. Штрау­са. Тра­ди­ци­он­но в музыкальную программу вхо­дят про­из­ве­де­ния Г. Ф. Ген­де­ля, К. В. Глю­ка, Ф. Й. Гайд­на, Л. ван Бет­хо­ве­на, К. М. фон Ве­бе­ра, Дж. Вер­ди, Р. Ваг­не­ра. Со­стоя­лись ми­ро­вые пре­мье­ры опер: «Вол­шеб­ный на­пи­ток» Ф. Мар­ти­на (1948), «Смерть Дан­то­на» (1947) и «Про­цесс» (1953) Г. фон Эй­не­ма, «Ан­ти­го­на» (1949) и мис­те­рия «Ко­ме­дия о кон­це вре­ме­ни» (1973) К. Ор­фа, «Пе­не­ло­па» Р. Ли­бер­ма­на (1954), «Ир­ланд­ская ле­ген­да» В. Эг­ка (1955), «Джуль­ет­та» Х. Эр­бзе (1959), «Фа­лун­ские руд­ни­ки» Р. Ваг­не­ра-Ре­ге­ни (1961), «Ва­ал» Ф. Цер­хи (1981), «Чёр­ная мас­ка» К. Пен­де­рец­ко­го (1986), «Хро­ни­ка ме­ста» Л. Бе­рио (1999), «Удод» Х. В. Хен­це (2003). Русская му­зы­ка пред­став­ле­на, в ча­ст­но­сти, опе­рой М. П. Му­сорг­ско­го «Бо­рис Го­ду­нов» (1965, ди­ри­жёр и режиссер Г. фон Ка­ра­ян; 1994, ди­ри­жёр К. Аб­ба­до, режиссер Х. Вер­ни­ке; 1997, ди­ри­жёр В. А. Гер­ги­ев). В 1994 году ис­пол­не­ны «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» (ди­ри­жёр С. Кем­бре­линг), «Ис­то­рия сол­да­та» (ди­ри­жёр А. В. Бо­рей­ко), «Царь Эдип», Сим­фо­ния псал­мов (ди­ри­жёр К. На­га­но) и «Со­ло­вей» И. Ф. Стра­вин­ско­го. Ма­ри­ин­ский те­атр (ди­ри­жёр Гер­ги­ев) пред­ста­вил в кон­церт­ном ис­пол­не­нии опе­ры: «Хо­ван­щи­на» Му­сорг­ско­го (1999), «Пи­ко­вая да­ма» (2000; в пар­тии Гер­ма­на П. До­мин­го) и «Ма­зе­па» (2005) П. И. Чай­ков­ско­го, «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (2000), «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (2001, сов­ме­ст­ная по­ста­нов­ка, режиссера П. Мус­сбах), «Вой­на и мир» С. С. Про­кофь­е­ва (2004). В 2007 по­став­ле­на опе­ра «Ев­ге­ний Оне­гин» Чай­ков­ско­го.

Драматические постановки

Дра­ма­тические по­ста­нов­ки Зальцбургского фестиваля (пье­сы ан­тич­ных ав­то­ров, У. Шекс­пи­ра , И. В. Гё­те, Ф. Шил­ле­ра, К. Голь­до­ни, Ф. Гриль­пар­це­ра, Ф. Рай­мун­да, И. Н. Не­ст­роя, А. Шниц­ле­ра, Э. Хор­ва­та, П. Кло­де­ля и др.) про­дол­жа­ют тра­ди­ции М. Рейн­хард­та, ре­лигиозного те­ат­ра ба­рок­ко и народного ко­ме­дий­но­го те­ат­ра. Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет дра­ма­тур­гия А. П. Че­хо­ва: «Виш­нё­вый сад» (1995, режиссер П. Штайн), «Чай­ка» (2000, режиссер Л. Бон­ди; 2004, режиссер Ф. Рих­тер) и другие. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся мо­ло­дым дра­ма­тур­гам (премь­е­ры пьес Т. Берн­хард­та, П. Ханд­ке, Б. Штрау­са, Э. Ели­нек и др.). С га­ст­ро­ля­ми вы­сту­па­ли те­ат­ры: TNP под руководством Ж. Ви­ла­ра (1955), МХАТ им. Горь­ко­го (1984; «Тар­тюф», режиссер А. В. Эф­рос, и «Чай­ка», режиссер О. Н. Еф­ре­мов), Московский те­атр под руководством О. П. Та­ба­ко­ва («Страс­ти по Бум­ба­ра­шу» Ю. Ч. Ки­ма, режиссер В. Л. Маш­ков), лон­дон­ский Ко­ро­лев­ский национальный театр (режиссер Д. Уор­нер), театр «Оде­он» под руководством П. Ше­ро (все 1996), риж­ский «Но­вый театр» (2003; «Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля, режиссер А. Хер­ма­нис), Бер­лин­ский театр «Фольк­сбю­не» (2004) и другие.

Участники

Сре­ди уча­ст­ни­ков Зальцбургского фестиваля в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од: ди­ри­жё­ры – К. Аб­ба­до, Н. Ар­нон­кур, Д. Ба­рен­бойм, Л. Берн­стайн, П. Бу­лез, С. Быч­ков, В. За­вал­лиш, Дж. Ле­вайн, Л. Маа­зель, З. Ме­та, Р. Му­ти, С. Од­за­ва, Г. Н. Рож­де­ст­венский, Ю. Х. Те­мир­ка­нов, Г. Шол­ти; ре­жис­сё­ры – Э. Ло­тар, Г. Рен­нерт, Дж. Стре­лер, Г. Та­бо­ри, Ж. П. Пон­нель, И. На­гель, Г. Куп­фер, Г. Фрид­рих, О. Шенк, П. Ше­ро, Р. Уил­сон; пев­цы – Т. Адам, Ч. Бар­то­ли, Т. Бер­ган­са, О. В. Бо­ро­ди­на, Г. П. Виш­нев­ская, Н. Гед­да, Э. Гру­бе­ро­ва, К. Люд­виг, А. Ю. Не­треб­ко, Дж. Нор­ман, Г. Прей, Д. Фи­шер-Дис­кау, Д. А. Хво­ро­стов­ский, Э. Шварц­копф, П. Шрай­ер. На Зальцбургском фестивале вы­сту­па­ли Сим­фо­нический ор­кестр Санкт-Пе­тербургской фи­лар­мо­нии, Квар­тет имени Бо­ро­ди­на (оба 1992), ка­мер­ный ор­кестр «Вир­туо­зы Мо­ск­вы» под руководством В. Т. Спи­ва­ко­ва (1988), струн­ное трио «Со­лис­ты Мо­ск­вы» (О. М. Ка­ган, Ю. А. Баш­мет, Н. Г. Гут­ман); пиа­ни­сты Э. Г. Ги­лельс, С. Т. Рих­тер, Г. Л. Со­ко­лов, скри­па­чи Л. Б. Ко­ган, Г. Кре­мер, Д. Ф. Ойстрах, вио­лон­че­лист М. Л. Ро­ст­ро­по­вич.

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