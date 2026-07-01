ЗАЛЬЦБУРГ
ЗАЛЬЦБУРГ - город на северо-западе Австрии, столица земли Зальцбург.
Население 145,5 тысяч человек (по данным 2007 года; четвёртый по числу жителей город страны после Вены, Граца и Линца). Расположен у северного подножия Альп, на высоте около 425 метров, на реке Зальцах, близ границы с Германией. Крупный транспортный узел, северо-западные «ворота» Австрии. Международный аэропорт Максглан. Автобаны связывают Зальцбург с Веной (через Линц) и Мюнхеном, а также с Инсбруком, Леобеном. Через Зальцбург проходит железнодорожная магистраль Вена – Линц – Мюнхен; железнодорожная линия Зальцбург – Филлах соединяет город с магистралями, ведущими через Альпы в Италию, а также в Словению и Балканские страны.
История города
Римская колония Ювавум (Iuvavum), основанная на месте кельтского поселения, существовала в I-V веках на левом берегу реки Зальцах. При императоре Клавдии она получила права муниципия, в 739 году учреждено епископство, которое в 798 году папой Львом III было преобразовано в архиепископство. Название Зальцбург впервые упоминается в документах около 755 года. С конца VIII века Зальцбург находился во владении баварских герцогов. Процветание Зальцбурга основывалось на добыче соли, драгоценных металлов и посредничестве торговле. В 996 году император Оттон III пожаловал зальцбургским архиепископам право торговли, чеканки монеты и взимания таможенной пошлины. В 1077 году архиепископ Гебхард воздвиг в Зальцбурге крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg). С 1249 года известны городская община и городоская печать Зальцбурга. В 1275-1803 годах Зальцбург находился под властью архиепископов. В 1287 году получил городское право. На рубеже XVI-XVII веков Зальцбург был перестроен итальянскими архитекторами. В 1800 году оккупирован французскими войсками. В 1803 году архиепископство было секуляризовано и вошло в состав владений герцога Фердинанда III Тосканского. В 1806 году Зальцбург отошёл к Австрии, в 1810-1816 годах находился в составе Баварии, затем вновь передан Австрии. С 1850 года (окончательно с 1861 года) самостоятельная австрийская коронная земля со статусом герцогства, с 1869 года административный центр одноименной земли. В 1938-1945 годах Зальцбург входил в состав Германии. Во время Второй мировой войны свыше 40% городских строений было разрушено. В 1945-1955 годах в американской зоне оккупации, затем центр австрийской земли Зальцбург.
Памятники культуры
Зальцбург - второй после Вены культурный центр Австрии; благодаря уникальному сочетанию историко-архитектурных памятников с живописным альпийским окружением считается одним из самых красивых городов мира. Старый город находится в основном на левобережье, между рекой Зальцах и холмами Мёнхсберг (508 метров) и Фестунгсберг (542 метров), новые районы и деловой центр - на правом берегу. Холм Мёнхсберг пересекает тоннель (длина 123 метров; 1764-1767), соединяющий Старый город с западными городскими кварталами Риденбург и Максглан. В центре Старого города - ансамбль, включающий барочный кафедральный собор Святого Руперта (1614-1628, архитектор С. Солари, с использованием планов В. Скамоцци; сохранились фундаменты собора с баптистерием, 767–774 годов, и собора XII века; в южном крыле - музей собора) и примыкающие к нему три площади с резиденцией архиепископа (около 1120 года, перестроена в конце XVI-XVIII веков, ныне Галерея резиденции, собрание европейской живописи XVI-XIX веков; Новое здание, 1588–1602 годов, башня, 1592 года), мужским бенедиктинским монастырем Святого Петра (VI-VII века; церковь XII века, перестроена в XVII-XVIII веках; на монастырском кладбище – готическая часовня Святой Маргариты, 1485-1491 года) и фонтаном (1656-1661 года). На холме Фестунгс-берг - доминирующая над Старым городом крепость Хоэнзальцбург (1077 года, перестроена в 1465–1519 годах; одна из крупнейших по площади среди полностью сохранившихся средневековых крепостей Европы - около 30 тысяч м2; готическая церковь Святого Георгия, 1501-1502 года; крепостной музей). У подножия холма - женский бенедиктинский монастырь Ноннберг (VII век, один из старейших действующих монастырей на территории германоязычных стран; церковь XV века; романский клуатр; фрески, написанные под византийским влиянием, 1140-е годы). От средних веков также сохранились: романская церковь францисканцев (освящена в 1223 году, хор 1408-1460 годов, башня 1486-1498 годов), готическая церковь Святого Власия (1326-1350 годов, фрески 1600 года), Ратуша (1407 год, фасад 1775 года). Среди построек в стиле барокко: дворцы Хелльбрунн (1613-1619 года, архитектор С. Солари), Леопольдскрон (XVIII век); церкви - Святого Эрхарда (1685-1689 годов), Святого Максимилиана (1685-1711 годов; обе - архитектора Дж.Г. Цуккалли), Святой Троицы (1694-1702 годов), университетская коллегиальная (1696-1707 годов), урсулинок (1699-1705 годов), госпитальная Святого Иоанна (1699-1704 годов, все - архитектор И.Б. Фишер фон Эрлах), кладбищенская Святого Себастьяна (1750 год); дворцово-парковый ансамбль Мирабель на правом берегу реки Зальцах (построен как дворец архиепископа Альтенау в 1606 году, перестроен в 1721-1727 годах, архитектор И.Л. фон Хильдебрандт; лестница со скульптурным оформлением - 1727 год, скульптор Г. Доннер; в оранжерее - Музей барокко); бывшее здание духовной семинарии Рупертинум [XVII век; с 1983 года Музей современного искусства (произведения конца XIX - начала XX веков) и Австрийская фотогалерея]. Среди построек XX века: университет «Моцартеум» (1912-1914 годов, архитектор Р. Берндль), Фестивальный комплекс Зальцбурга (у подножия холма Мёнхсберг, большая часть в помещениях бывших придворных конюшен, XVII век; включает Большой фестивальный театр, 1956-1959 годов, архитектор К. Хольцмейстер, и Малый фестивальный театр, 1927-1939 годов, архитекторы Хольцмейстер, Э. Хюттер, реконструирован в 1962-1963 годах), учебные здания университета (1978-1986 годов, архитектор В. Хольцбауэр). Исторический центр города включён в список Всемирного наследия.
В Зальцбурге и его окрестностях - несколько ландшафтных парков и дворцово-парковых ансамблей, Каменный театр (1617, одна из старейших театральных сцен под открытым небом в Европе, устроена в искусственно расширенном ущелье среди скал), Зальцбургский этнографический музей [1924; филиал музея Каролино-Аугустеум, расположен во дворце Монатсшлёссль (1615), который служил загородной охотничьей резиденцией], Зальцбургский зоопарк (создан в 1961 году на базе старого Оленьего парка). К юго-западу от Зальцбурга, близ деревни Гросгмайн, на границе с Германией - Зальцбургский музей под открытым небом (основан в 1978 году, открыт в 1984 году; традиционная архитектура крестьянского жилища, демонстрация ремёсел).
Музыка и театр Зальцбурга
Зальцбург - один из ведущих в Европе и мире центров музыкального иск-ва. В XVII-XVIII веках с двором архиепископа и городским кафедральным собором связана деятельность Г.И.Ф. фон Бибера, Г. Муффата, И.М. Гайдна, Л. Моцарта, В.А. Моцарта. Музыкальное общество «Моцартеум» (1841) и Международное моцартовское общество (1870) в 1880 году объединились в Международное общество «Моцартеум», которое в XX-XXI веках стало одной из крупнейших в мире концертных и научно-образовательных организаций. Старейший театр Зальцбурга - «Ландестеатер» (название с 1940 года; основан в 1775 году как Придворный театр, с 1808 года Национальный театр, с 1893 года Городской театр; объединяет драматическую, оперную и балетную труппы). Оперы ставятся также на сценах Большого и Малого (с начала 1960-х годов называется «Дом для Моцарта») фестивальных театров. Оперы, оперетты и балеты показывает Зальцбургский театр марионеток (1913). Драматические театры: «Шаушпильхаус» (название с 2004 года, основан в 1958 году как любительский театр «Элизабетбюне»), Уличный театр (основан в 1970 году по образцу средневековых передвижных театров на повозках). В Зальцбурге работают также Австрийский оркестр новой музыки (1975), джаз-банд «Джаззит» (1981), ансамбль поп- и рок-музыки «Рокхаус», Общество и ансамбль аккордеонистов «Akkorde-On- Stage Salzburg» и другие. Международные музыкальные фестивали: Зальцбургский фестиваль, «Неделя Моцарта» (с 1954 года), Пасхальный (с 1967 года), современной музыки «Аспекты» (с 1977 года), Осенний фестиваль джаза (с 1996 года), театрально-танцевальный «Сцена» (с 1977 года) и другие. Театрально-музыкальное искусствово представлено на праздниках-ярмарках «Рупертикиртаг» (открывается в День святого Руперта 27 сентября) и «Дульт» (проводится на Троицу).
Наука и образование
Зальцбург, наряду с Веной и Грацем, входит в тройку ведущих австрийских центров науки и образования. Университет имени Париса фон Лодрона (основан в 1622 году, закрыт в 1810 году, вновь открыт в 1962 году; при университете - библиотека, с 1623 года), Университет прикладных наук (1995), Медицинский университет имени Парацельса, Педагогический институт земли Зальцбург, Университет музыки и сценического искусства «Моцартеум» (1841 года, современное название с 1998 года). Среди научных учреждений - институты: философии, молекулярной биологии, сравнительной педагогики, региональных исследований. Музеи: Каролино-Аугустеум (1834 года; археологическое и художественное собрание, история города и земли Зальцбург; панорама Зальцбурга художника И.М. Заттлера, 1825-1829 годов), естественно-научный музей «Дом природы» (1924), современности (2004; произведения художников XX - начала XXI веков; близ музея - смотровая площадка, к которой ведёт подъёмник, 1890 года), музыкальных инструментов (в здании городской больницы 1556-1562 годов) и другие. Сохранились дома, где родился и жил В.А. Моцарт, в обоих созданы мемориальные музеи. Памятники: В.А. Моцарту (1842 год, скульптор Л. фон Шванталер), архиепископу Леонарду (скульптор Г. Валькенауер).
Статистика
В сфере услуг занято около 95% работающих; с 1950-х годов наиболее высокими темпами развивались сектора туристического бизнеса, включая рекреационную и спортивную инфраструктуру, деловых и финансовых услуг. Зальцбург - один из ведущих центров туризма и зимних видов спорта в Центральной Европе. Наряду с фешенебельными отелями («Altstadt Radisson SAS», «Goldener Fisch», «Sacher», «Sheraton Salzburg», «Schloss Mönchstein») имеется большое число гостиниц эконом- и туристического класса. Туристов привлекают также близлежащие горноклиматические и бальнеологические курорты (Целль-ам-Зе, Капрун, Зальбах, Бад-Хофгастайн, Ишль, Бадгастайн и другие). В развитие и расширение спортивной инфраструктуры (ныне лучшей в Австрии) в начале XXI века вложены крупные государственные и частные инвестиции. Зальцбург и окрестности - традиционное место проведения крупных международных соревнований, в том числе по горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина (в том числе в Бишопсхофене проводится один из этапов традиционного «Турне четырёх трамплинов»), сноуборду, лыжным гонкам и другим зимним видам спорта. Футбольный клуб Зальцург (последнее название «Ред Булл») - неоднократный чемпион страны, финалист Кубка УЕФА (1994 года); выступает на стадионе «Вальс-Зиценхайм» (свыше 18 тысяч мест). В 2006 в Зальцбурге прошёл чемпионат мира по шоссейным велогонкам, в 2008 году планируется проведение матчей чемпионата Европы по футболу.
Зальцбург - значительный центр торговли, банковско-финансовых и страховых операций, деловых и профессиональных услуг. В городе расположены головной офис национального подразделения германо-австрийской банковско-финансовой корпорации «Salzburg-München Bank AG», отделения ряда крупных австрийких банков и страховых обществ. Важное место в структуре сферы услуг занимает сектор управления (связан с выполнением политико-административных функций столицы земли). В Зальцбурге размещены правления и представительства ряда национальных компаний, крупные издательства («Otto- Müller-Verlag» и другие), резиденции и инфраструктура печатных и электронных СМИ. Ведущая логистическая компания Австрии «Welz Spedition+Logistik» (головное предприятие в Зальцбурге) - крупный международный экспедитор, занимается организацией транспортных потоков и складской логистикой (входит в состав международного концерна «Thiel Logistik AG», одного из лидеров на европейском рынке логистических услуг). Зальцбург - крупный центр проведения международных промышленных и технологических выставок (выставочный центр «Messezentrum Salzburg» ежегодно принимает около 25 выставок, до 400 тысяч посетителей).
Промышленность
В промышленности преобладают мелкие и средние предприятия. Ведущая отрасль - машиностроение и металлообработка, в которой выделяются общее машиностроение, двигателестроение, а также электротехническая (производство электронагревательных приборов и другие) и электронная промышленность. В Зальцбурге расположены штаб-квартира и головное предприятие международного концерна «Palfinger Group» (основан в Зальцбурге в 1932 году) - крупнейшего мирового производителя гидравлических кранов-манипуляторов (выпускает также автокары и разнообразное гидравлическое оборудование). Заводы компаний «GE Jenbacher AG» (с 2003 года в составе американского концерна «General Electric»; производство газопоршневых двигателей, газовых мини-электростанций и других) и «Salzburg Group LLK» (оборудование для бестраншейной прокладки трубопроводов), штаб-квартира и фабрика «Mayer & Co Beschläge GmbH» (MACO; один из ведущих в ЕС производителей фурнитуры для окон; выпускает также комплектующие для дверей, дверных замков и другие). Развита деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и мебельная промышленность. Целлюлозно-бумажная фабрика «Hallein» близ Зальцбурга (основана в конце XIX века, принадлежит финансовому концерну «M–Real Group») - одно из ведущих предприятий отрасли в Австрии, крупнейший в стране производитель мелованной бумаги (главные бренды - бумага «EuroArt» и «EuroBulk»). В пищевой промышленности выделяются производство кондитерских изделий, специй и различных добавок для изготовления колбас и других мясных изделий (предприятия компании «Zaltech GmbH International»), переработка мяса (фирма «Stefanitsch»; также контролирует сеть магазинов и супермаркетов Зальцбурга); производство пива (завод «Stiegel» - крупнейший австрийский частный пивоваренный завод). Предприятия полиграфической, швейной, текстильной промышленности и фармацевтики (близ Зальцбурга, в курортной местности Унтерах, находится основной производственный и административный комплекс ведущей австрийской фармацевтической компании «Ebewe Arzneimittel GmbH»; в Зальцбурге - филиалы компании).