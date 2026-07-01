ЗАЛЬЦБУРГ

ЗАЛЬЦБУРГ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ав­ст­рии , сто­ли­ца зем­ли Зальц­бург.

Население 145,5 тысяч человек (по данным 2007 года; чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ве­ны, Гра­ца и Лин­ца). Рас­по­ло­жен у северного под­но­жия Альп, на высоте около 425 метров, на реке Заль­цах, близ гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей. Круп­ный транс­порт­ный узел, се­ве­ро-за­пад­ные «во­ро­та» Ав­ст­рии. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Мак­сг­лан. Ав­то­ба­ны свя­зы­ва­ют Зальцбург с Ве­ной (че­рез Линц) и Мюн­хе­ном, а так­же с Ин­сб­ру­ком, Ле­о­бе­ном. Че­рез Зальцбург про­хо­дит железнодорожная ма­ги­ст­раль Ве­на – Линц – Мюн­хен ; железнодорожная ли­ния Зальцбург – Фил­лах со­еди­ня­ет го­род с ма­ги­ст­ра­ля­ми, ве­ду­щи­ми че­рез Аль­пы в Ита­лию, а так­же в Сло­ве­нию и Бал­кан­ские стра­ны.

История города

Римская ко­ло­ния Юва­вум (Iuvavum), ос­но­ван­ная на мес­те кельтского по­се­ле­ния, су­ще­ст­во­ва­ла в I-V веках на ле­вом бе­ре­гу реки Заль­цах. При императоре Клав­дии она по­лу­чи­ла пра­ва му­ни­ци­пия, в 739 году уч­реж­де­но епи­скоп­ст­во, ко­то­рое в 798 году па­пой Львом III бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в ар­хи­епи­скоп­ст­во. Название Зальцбург впер­вые упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах около 755 года. С конца VIII века Зальцбург на­хо­дил­ся во вла­де­нии ба­вар­ских гер­цо­гов. Про­цве­та­ние Зальцбурга ос­но­вы­ва­лось на до­бы­че со­ли, дра­го­цен­ных ме­тал­лов и по­сред­ничестве тор­гов­ле. В 996 году император От­тон III по­жа­ло­вал зальц­бург­ским ар­хи­епи­ско­пам пра­во тор­гов­ли, че­кан­ки мо­не­ты и взи­ма­ния та­мо­жен­ной по­шли­ны. В 1077 году ар­хи­епископ Геб­хард воз­двиг в Зальцбурге кре­пость Хо­эн­зальц­бург (Hohensalzburg). С 1249 года из­вест­ны городская об­щи­на и городоская пе­чать Зальцбурга. В 1275-1803 годах Зальцбург на­хо­дил­ся под вла­стью ар­хи­епи­ско­пов. В 1287 году по­лу­чил го­род­ское пра­во. На ру­бе­же XVI-XVII веков Зальцбург был пе­ре­стро­ен итальянскими ар­хи­тек­то­ра­ми. В 1800 году ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми. В 1803 году ар­хи­епи­скоп­ст­во бы­ло се­ку­ля­ри­зо­ва­но и во­шло в со­став вла­де­ний гер­цо­га Фер­ди­нан­да III Тос­кан­ско­го. В 1806 году Зальцбург ото­шёл к Ав­ст­рии, в 1810-1816 годах на­хо­дил­ся в со­ста­ве Ба­ва­рии, за­тем вновь пе­ре­дан Ав­ст­рии. С 1850 года (окон­ча­тель­но с 1861 года) са­мо­сто­ятельная австрийская ко­рон­ная зем­ля со ста­ту­сом гер­цог­ст­ва, с 1869 года административный центр од­но­именной зем­ли. В 1938-1945 годах Зальцбург вхо­дил в со­став Гер­ма­нии. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны свыше 40% городских строе­ний бы­ло раз­ру­ше­но. В 1945-1955 годах в американской зо­не ок­ку­па­ции, за­тем центр австрийской зем­ли Зальц­бург.

Памятники культуры

Зальцбург - вто­рой по­сле Ве­ны куль­тур­ный центр Ав­ст­рии; бла­го­да­ря уни­каль­но­му со­че­та­нию ис­то­ри­ко-ар­хитектурных па­мят­ни­ков с жи­во­пис­ным аль­пий­ским ок­ру­же­ни­ем счи­та­ет­ся од­ним из са­мых кра­си­вых го­ро­дов ми­ра. Ста­рый го­род на­хо­дит­ся в основном на ле­во­бе­ре­жье, ме­ж­ду рекой Заль­цах и хол­ма­ми Мёнхс­берг (508 метров) и Фес­тунгс­берг (542 метров), но­вые рай­оны и де­ло­вой центр - на пра­вом бе­ре­гу. Холм Мёнхс­берг пе­ре­се­ка­ет тон­нель (дли­на 123 метров; 1764-1767), со­еди­няю­щий Ста­рый го­род с западными городскими квар­та­ла­ми Ри­ден­бург и Мак­сг­лан. В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да - ан­самбль, вклю­чаю­щий ба­роч­ный ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ру­пер­та (1614-1628, архитектор С. Со­ла­ри, с ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­нов В. Ска­моц­ци; со­хра­ни­лись фун­да­мен­ты со­бо­ра с бап­ти­сте­ри­ем, 767–774 годов, и со­бо­ра XII века; в южном кры­ле - му­зей со­бо­ра) и при­мы­каю­щие к не­му три пло­ща­ди с ре­зи­ден­ци­ей ар­хи­епи­ско­па (около 1120 года, пе­ре­строе­на в конце XVI-XVIII веков, ны­не Га­ле­рея ре­зи­ден­ции, со­б­ра­ние ев­ропейской жи­во­пи­си XVI-XIX веков; Но­вое зда­ние, 1588–1602 годов, баш­ня, 1592 года), муж­ским бе­не­дик­тин­ским монастырем Святого Пет­ра (VI-VII века; цер­ковь XII века, пе­ре­строе­на в XVII-XVIII веках; на мо­на­стыр­ском клад­би­ще – го­тическая ча­сов­ня Святой Мар­га­ри­ты, 1485-1491 года) и фон­та­ном (1656-1661 года). На хол­ме Фес­тунгс-берг - до­ми­ни­рую­щая над Ста­рым го­ро­дом кре­пость Хо­эн­зальц­бург (1077 года, пе­ре­строе­на в 1465–1519 годах; од­на из круп­ней­ших по пло­ща­ди сре­ди пол­но­стью со­хра­нив­ших­ся средневековых кре­по­стей Ев­ро­пы - около 30 тысяч м2; го­тическая церковь Святого Ге­ор­гия, 1501-1502 года; кре­по­ст­ной му­зей). У под­но­жия хол­ма - жен­ский бе­не­дик­тин­ский монастырь Нонн­берг (VII век, один из ста­рей­ших дей­ст­вую­щих мо­на­сты­рей на тер­ри­то­рии гер­ма­ноя­зыч­ных стран; цер­ковь XV века; ро­ман­ский клу­атр; фре­ски, на­пи­сан­ные под ви­зантийским влия­ни­ем, 1140-е годы). От сред­них ве­ков так­же со­хра­ни­лись: ро­ман­ская цер­ковь фран­ци­скан­цев (ос­вя­ще­на в 1223 году, хор 1408-1460 годов, баш­ня 1486-1498 годов), го­тическая церковь Святого Вла­сия (1326-1350 годов, фре­ски 1600 года), Ра­ту­ша (1407 год, фа­сад 1775 года). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле ба­рок­ко: двор­цы Хелльб­рунн (1613-1619 года, архитектор С. Со­ла­ри), Ле­о­польд­ск­рон (XVIII век); церк­ви - Святого Эр­хар­да (1685-1689 годов), Святого Мак­си­ми­лиа­на (1685-1711 годов; обе - архитектора Дж.Г. Цук­кал­ли), Святой Трои­цы (1694-1702 годов), уни­вер­си­тет­ская­ кол­ле­ги­аль­ная (1696-1707 годов), ур­су­ли­нок (1699-1705 годов), гос­пи­таль­ная Святого Ио­ан­на (1699-1704 годов, все - архитектор И.Б. Фи­шер фон Эр­лах), клад­би­щен­ская Святого Се­ба­сть­я­на (1750 год); двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Ми­ра­бель на пра­вом бе­ре­гу реки Заль­цах (по­стро­ен как дво­рец ар­хи­епи­ско­па Аль­те­нау в 1606 году, пе­ре­стро­ен в 1721-1727 годах, архитектор И.Л. фон Хиль­деб­рандт; ле­ст­ни­ца со скульп­тур­ным оформ­ле­ни­ем - 1727 год, скульп­тор Г. Дон­нер; в оранже­рее - Му­зей ба­рок­ко); бывшее зда­ние ду­хов­ной се­ми­на­рии Ру­пер­ти­нум [XVII век; с 1983 года Му­зей современного искусства (про­из­ве­де­ния конца XIX - начала XX веков) и Австрийская фо­то­га­ле­рея]. Сре­ди по­стро­ек XX века: университет «Мо­цар­те­ум» (1912-1914 годов, архитектор Р. Берндль), Фес­ти­валь­ный ком­плекс Зальцбурга (у под­но­жия хол­ма Мёнхс­берг, большая часть в по­ме­ще­ни­ях бывших при­двор­ных ко­ню­шен, XVII век; вклю­ча­ет Боль­шой фес­ти­валь­ный те­атр, 1956-1959 годов, архитектор К. Хольц­мей­стер, и Ма­лый фес­ти­валь­ный те­атр, 1927-1939 годов, ар­хи­тек­то­ры Хольц­мей­стер, Э. Хют­тер, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1962-1963 годах), учеб­ные зда­ния университета (1978-1986 годов, архитектор В. Хольц­бау­эр). Ис­то­рический центр го­ро­да вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В Зальцбурге и его ок­ре­ст­но­стях - несколько ланд­шафт­ных пар­ков и двор­цо­во-пар­ко­вых ан­самб­лей, Ка­мен­ный те­атр (1617, од­на из ста­рей­ших те­ат­раль­ных сцен под от­кры­тым не­бом в Ев­ро­пе, уст­рое­на в ис­кус­ст­вен­но рас­ши­рен­ном уще­лье сре­ди скал), Зальц­бург­ский эт­но­гра­фический му­зей [1924; фи­ли­ал му­зея Ка­ро­ли­но-Ау­гу­сте­ум, рас­по­ло­жен во двор­це Мо­нат­с­шлёссль (1615), ко­то­рый слу­жил за­го­род­ной охот­ничь­ей ре­зи­ден­ци­ей], Зальц­бург­ский зоо­парк (соз­дан в 1961 году на ба­зе ста­ро­го Олень­е­го пар­ка). К юго-за­па­ду от Зальцбурга, близ деревни Грос­гмайн, на гра­ни­це с Гер­ма­ни­ей - Зальц­бург­ский му­зей под от­кры­тым не­бом (ос­но­ван в 1978 году, от­крыт в 1984 году; тра­диционная ар­хи­тек­ту­ра кре­сть­ян­ско­го жи­ли­ща, де­мон­ст­ра­ция ре­мё­сел).

Музыка и театр Зальцбурга

Зальцбург - один из ве­ду­щих в Ев­ро­пе и ми­ре цен­тров музыкального иск-ва. В XVII-XVIII веках с дво­ром ар­хи­епи­ско­па и городским ка­фед­раль­ным со­бо­ром свя­за­на дея­тель­ность Г.И.Ф. фон Би­бе­ра, Г. Муф­фа­та, И.М. Гайд­на, Л. Мо­цар­та, В.А. Мо­цар­та . Музыкальное общество «Мо­цар­те­ум» (1841) и Ме­ж­ду­народное мо­цар­тов­ское общество (1870) в 1880 году объ­еди­ни­лись в Меж­ду­народное общество «Мо­цар­те­ум», ко­то­рое в XX-XXI веках ста­ло ­одной из круп­ней­ших в ми­ре кон­церт­ных и на­учно-об­ра­зо­вательных ор­га­ни­за­ций. Ста­рей­ший те­атр Зальцбурга - «Лан­дес­теа­тер» (название с 1940 года; ос­но­ван в 1775 году как При­двор­ный те­атр, с 1808 года Национальный те­атр, с 1893 года Городской те­атр; объ­е­ди­ня­ет дра­ма­тическую, опер­ную и ба­лет­ную труп­пы). Опе­ры ста­вят­ся так­же на сце­нах Боль­шо­го и Ма­ло­го (с начала 1960-х годов на­зы­ва­ет­ся «Дом для Мо­цар­та») фес­ти­валь­ных те­ат­ров. Опе­ры, опе­рет­ты и ба­ле­ты по­ка­зы­ва­ет Зальц­бург­ский те­атр ма­рио­не­ток (1913). Дра­ма­тические те­ат­ры: «Шау­шпиль­ха­ус» (название с 2004 года, ос­но­ван в 1958 году как лю­би­тель­ский те­атр «Эли­за­бет­бю­не»), Улич­ный те­атр (ос­но­ван в 1970 году по об­раз­цу средневековых пе­ре­движ­ных те­ат­ров на по­воз­ках). В Зальцбурге ра­бо­та­ют так­же Австрийский ор­кестр но­вой му­зы­ки (1975), джаз-банд «Джаз­зит» (1981), ан­самбль поп- и рок-му­зы­ки «Рок­ха­ус», Общество и ан­самбль ак­кор­де­о­ни­стов «Akkorde-On- Stage Salz­burg» и другие. Ме­ж­ду­народные музыкальные фес­ти­ва­ли: Зальц­бург­ский фес­ти­валь, «Не­де­ля Мо­цар­та» (с 1954 года), Пас­халь­ный (с 1967 года), современной му­зы­ки «Ас­пек­ты» (с 1977 года), Осен­ний фес­ти­валь джа­за (с 1996 года), те­ат­раль­но-тан­це­валь­ный «Сце­на» (с 1977 года) и другие. Те­ат­раль­но-музыкальное искусствово пред­став­ле­но на празд­ни­ках-яр­мар­ках «Ру­пер­ти­кир­таг» (от­кры­ва­ет­ся в День святого Ру­пер­та 27 сентября) и «Дульт» (про­во­дит­ся на Трои­цу).

Наука и образование

Зальцбург, на­ря­ду с Ве­ной и Гра­цем, вхо­дит в трой­ку ве­ду­щих австрийских цен­тров нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Университет имени Па­ри­са фон Лод­ро­на (ос­но­ван в 1622 году, за­крыт в 1810 году, вновь от­крыт в 1962 году; при университете - биб­лио­те­ка, с 1623 года), Университет при­клад­ных на­ук (1995), Медицинский университет имени Па­ра­цель­са, Пе­да­го­гический институт зем­ли Зальц­бург, Университет му­зы­ки и сце­нического искусства «Мо­цар­те­ум» (1841 года, современное название с 1998 года). Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - ин­сти­ту­ты: фи­ло­софии, мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии, срав­ни­тель­ной пе­да­го­ги­ки, ре­гио­наль­ных ис­сле­до­ва­ний. Му­зеи: Ка­ро­ли­но-Ау­гу­сте­ум (1834 года; ар­хео­ло­гическое и ху­дожественное со­б­ра­ние, ис­то­рия го­ро­да и зем­ли Зальцбург; па­но­ра­ма Зальцбурга художника И.М. Зат­тле­ра, 1825-1829 годов), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный му­зей «Дом при­ро­ды» (1924), со­вре­мен­но­сти (2004; про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ков XX - начала XXI веков; близ му­зея - смот­ро­вая пло­щад­ка, к ко­то­рой ве­дёт подъ­ём­ник, 1890 года), музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (в зда­нии городской боль­ни­цы 1556-1562 годов) и другие. Со­хра­ни­лись до­ма, где ро­дил­ся и жил В.А. Мо­царт, в обо­их соз­да­ны ме­мо­ри­аль­ные му­зеи. Па­мят­ни­ки: В.А. Мо­цар­ту (1842 год, скульп­тор Л. фон Шван­та­лер), ар­хи­епископу Ле­о­нар­ду (скульп­тор Г. Валь­ке­нау­ер).

Статистика

В сфе­ре ус­луг за­ня­то около 95% ра­бо­таю­щих; с 1950-х годов наи­бо­лее вы­со­ки­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лись сек­то­ра ту­ри­стического биз­не­са, вклю­чая рек­реа­ци­он­ную и спор­тив­ную ин­фра­струк­ту­ру, де­ло­вых и фи­нан­со­вых ус­луг. Зальцбург - один из ве­ду­щих цен­тров ту­риз­ма и зим­них ви­дов спор­та в Центральной Ев­ро­пе. На­ря­ду с фе­ше­не­бель­ны­ми оте­ля­ми («Altstadt Radisson SAS», «Goldener Fisch», «Sacher», «Sheraton Salzburg», «Schloss Mönchstein») име­ет­ся боль­шое чис­ло гос­ти­ниц эко­ном- и ту­ри­стического клас­са. Ту­ри­стов при­вле­ка­ют так­же близ­ле­жа­щие гор­но­кли­ма­тические и баль­нео­ло­гические ку­рор­ты (Целль-ам-Зе, Кап­рун, Заль­бах, Бад-Хоф­га­стайн, Ишль, Бад­га­стайн и другие). В раз­ви­тие и рас­ши­ре­ние спор­тив­ной ин­фра­струк­ту­ры (ны­не луч­шей в Ав­ст­рии) в начале XXI века вло­же­ны круп­ные государственные и ча­ст­ные ин­ве­сти­ции. Зальцбург и ок­ре­ст­но­сти - тра­диционное ме­сто про­ве­де­ния круп­ных ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ний, в том числе по гор­но­лыж­но­му спор­ту, прыж­кам на лы­жах с трам­пли­на (в том числе в Би­шопс­хо­фе­не проводится один из эта­пов тра­диционного «Тур­не че­ты­рёх трам­пли­нов»), сно­убор­ду, лыж­ным гон­кам и другим зим­ним ви­дам спор­та. Фут­боль­ный клуб Зальцург (по­след­нее название «Ред Булл») - не­од­но­крат­ный чем­пи­он стра­ны, фи­на­лист Куб­ка УЕФА (1994 года); вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Вальс-Зи­цен­хайм» (свыше 18 тысяч мест). В 2006 в Зальцбурге про­шёл чем­пио­нат ми­ра по шос­сей­ным ве­ло­гон­кам, в 2008 году пла­ни­ру­ет­ся про­ве­де­ние мат­чей чем­пио­на­та Ев­ро­пы по фут­бо­лу.

Зальцбург - зна­чительный центр тор­гов­ли, бан­ков­ско-фи­нан­со­вых и стра­хо­вых опе­ра­ций, де­ло­вых и профессиональных ус­луг. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны го­лов­ной офис национального под­раз­де­ле­ния гер­ма­но-австрийской бан­ков­ско-фи­нан­со­вой кор­по­ра­ции «Salzburg-München Bank AG», от­де­ле­ния ря­да круп­ных австрийких бан­ков и стра­хо­вых об­ществ. Важ­ное ме­сто в струк­ту­ре сфе­ры ус­луг за­ни­ма­ет сек­тор управ­ле­ния (свя­зан с вы­пол­не­ни­ем по­ли­ти­ко-административных функ­ций сто­ли­цы зем­ли). В Зальцбурге раз­ме­ще­ны прав­ле­ния и пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да национальных ком­па­ний, круп­ные из­да­тель­ст­ва («Otto- Müller-Verlag» и другие), ре­зи­ден­ции и ин­фра­струк­ту­ра пе­чат­ных и элек­трон­ных СМИ. Ве­ду­щая ло­ги­стическая ком­па­ния Ав­ст­рии «Welz Spedition+Logistik» (го­лов­ное пред­при­ятие в Зальцбурге) - круп­ный ме­ж­ду­народный экс­пе­ди­тор, за­ни­ма­ет­ся ор­га­ни­за­ци­ей транс­порт­ных по­то­ков и склад­ской ло­ги­сти­кой (вхо­дит в со­став ме­ж­ду­народного кон­цер­на «Thiel Logistik AG», од­но­го из ли­де­ров на ев­ропейском рын­ке ло­ги­стических ус­луг). Зальцбург - круп­ный центр про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных промышленных и тех­но­ло­гических вы­ста­вок (вы­ста­воч­ный центр «Messe­zen­trum Salzburg» еже­год­но при­ни­ма­ет около 25 вы­ста­вок, до 400 тысяч по­се­ти­те­лей).

Промышленность

В промышленности пре­об­ла­да­ют мел­кие и сред­ние пред­при­ятия. Ве­ду­щая от­расль - ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, в ко­то­рой вы­де­ля­ют­ся об­щее ма­ши­но­строе­ние, дви­га­те­ле­строе­ние, а так­же элек­тро­тех­ни­че­ская (про­изводство элек­тро­на­гре­ва­тель­ных при­бо­ров и другие) и элек­трон­ная промышленность. В Зальцбурге рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие ме­ж­ду­народного кон­цер­на «Palfinger Group» (ос­но­ван в Зальцбурге в 1932 году) - круп­ней­ше­го ми­ро­во­го про­из­во­ди­те­ля гид­рав­лических кра­нов-ма­ни­пу­ля­то­ров (вы­пус­ка­ет так­же ав­то­ка­ры и раз­но­об­раз­ное гид­рав­лическое обо­ру­до­ва­ние). За­во­ды ком­па­ний «GE Jenbacher AG» (с 2003 года в со­ста­ве американского кон­цер­на «General Electric»; про­изводство га­зо­порш­не­вых дви­га­те­лей, га­зо­вых ми­ни-элек­тро­стан­ций и других) и «Salzburg Group LLK» (обо­ру­до­ва­ние для бес­тран­шей­ной про­клад­ки тру­бо­про­во­дов), штаб-квар­ти­ра и фаб­ри­ка «Mayer & Co Beschläge GmbH» (MACO; один из ве­ду­щих в ЕС про­из­во­ди­те­лей фур­ни­ту­ры для окон; вы­пус­ка­ет так­же ком­плек­тую­щие для две­рей, двер­ных зам­ков и другие). Раз­ви­та де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и ме­бель­ная промышленность. Цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная фаб­ри­ка «Hal­lein» близ Зальцбурга (ос­но­ва­на в конце XIX века, при­над­ле­жит финансовому кон­цер­ну «M–Real Group») - од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий от­рас­ли в Ав­ст­рии, круп­ней­ший в стра­не про­из­во­ди­тель ме­ло­ван­ной бу­ма­ги (главные брен­ды - бу­ма­га «EuroArt» и «EuroBulk»). В пи­ще­вой промышленности вы­де­ля­ют­ся про­изводство кон­ди­тер­ских из­де­лий, спе­ций и различных до­ба­вок для изготовления кол­бас и других мяс­ных из­де­лий (пред­при­ятия ком­па­нии «Zaltech GmbH Interna­tional»), пе­ре­ра­бот­ка мя­са (фир­ма «Ste­fanitsch»; так­же кон­тро­ли­ру­ет сеть ма­га­зи­нов и су­пер­мар­ке­тов Зальцбурга); про­изводство пи­ва (за­вод «Stiegel» - круп­ней­ший австрийский ча­ст­ный пи­во­ва­рен­ный за­вод). Пред­при­ятия по­ли­гра­фической, швей­ной, тек­стиль­ной промышленности и фар­ма­цев­ти­ки (близ Зальцбурга, в ку­рорт­ной ме­ст­но­сти Ун­те­рах, на­хо­дит­ся основной про­из­водственный и административный ком­плекс ве­ду­щей австрийской фар­ма­цев­тической ком­па­нии «Ebewe Arzneimittel GmbH»; в Зальцбурге - фи­лиа­лы ком­па­нии).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)