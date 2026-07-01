ЗАЛАРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Заларинский районный краеведческий музей.

Предания и легенды старинных деревень, рассказы о сверхъестественном распространены в Заларинском районе шире, чем где-либо. В них верят, их подтверждают "на современном материале". Директор Заларинского краеведческого музея Галина Макагон - азартный собиратель и "проверятель" вышеозначенного - с готовностью лезет на Ботогол, в заброшенную графитовую шахту, записывает от стариков разные истории, выведывает у неразговорчивых охотников их приключения. А в последнее время инициирует исследования в самих Заларях - купеческих подвалов и подземелий.

Заларинский район расположен в юго-западной части Иркутской области и находится в 180 км от областного центра.

Он относится к Иркутско-Черемховской равнине с абсолютными высотами в 450-500 м над уровнем моря. На севере рельеф выражен лесостепной зоной, но юге его отличают вытянутые горы Восточного Саяна. Саянские горы занимают треть площади район и приближенные площади к горам - это часть дикой знаменитой восточносибирской тайги. Всего площадь района 7,6 тыс. кв. м. Она пронизана водными бассейнами рек Тагна, Хор-Тагна, Унга и Заларинка. В районе проживает более 10 000 человек. Очень малой прослойкой осталось коренное население – буряты. Их проживание здесь зафиксировано с 13 века, и треть заларинских топонимов - бурятского происхождения. В районе имеют место потомки старожилов-чалдонов, пришедших в заларинские земли на их освоение более 300 лет назад из северных районов региона. Самой большой и значительной прослойкой считается население столыпинского периода. Сто лет назад из европейской части на свободные земли Сибири, в том числе и Заларинского района, переселялись крестьяне из Полтавской, Уфимской, Гомельской, Волынской, Винницкой, черниговской и др. губерний России. Заларинский район можно назвать маленькой Белоруссией - 14 деревень были образованы белорусами. Самобытную культуру привнесли в этнографию украинцы, татары, вепсы, чуваши. Уникальной диаспорой в районе считаются голендры, колонийные выходцы из Голландии , испытавшие сложный путь в истории, прежде, чем они попали в Сибирь. Основным промыслом населения было и является сельское хозяйство. С развитием инфраструктуры в советское время в районе развилась добыча угля, каменной соли. В годы ВОВ был открыт ЗМЗ, в послевоенные годы - маслозавод, пищекомбинат, леспромхоз. В 1960-1970-е годы расцвета достиг Троицкий спиртовый завод, старейший на территории района и области, и имевший для региона большое промышленное значение. На сегодня далеко за пределами известен Тыретский солерудник. Из промыслов населения более популярным является заготовка орех, ягод, дров, таёжная охота, рыболовство.

Иллюстрации:

Заларинский районный краеведческий музей.