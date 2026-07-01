ЗAКУПЫ

Закупы — категория зависимого населения Древней Руси.

З. получали от феодала ссуду («купу») деньгами, семенами или скотом. На время отработки этой ссуды, согласно «Русской правде» , З. обязаны были селиться и работать на полях феодала, для чего получали от него орудия труда, но могли иметь и свое хозяйство. После погашения ссуды З. мог стать свободным. З. обладали определенными правами: их нельзя было бить без основания, они могли уходить на заработки с целью погашения долга, жаловаться на феодала в суд, их нельзя было убить в отличие от обельного холопа (см. Холопы ). Однако в случае бегства З. мог быть обращен в холопа. Незаконное обращение З. в раба было основанием освобождения его от долга и возврата ему свободы.

Лит.: Греков Б. Д. Киевская Русь. M., 1953. Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-х — 50-х гг. XVI в. М.–Л., 1958.