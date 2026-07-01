ЗАКСЕНХАУЗЕН
ЗАКСЕНХАУЗЕН - нацистский концентрационный лагерь в городе Ораниенбург, близ Берлина.
Построен в июле 1936 году. Считался «образцовым», занимал особое положение в системе нацистских концлагерей. С 1938 года в Заксенхаузене размещалось главное управление концлагерей, действовал учебный центр по подготовке лагерных охранников. Первоначально Заксенхаузен предназначался для содержания противников нацистского режима (оппозиционных политиков, деятелей Церкви), а также евреев, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных; был рассчитан на одновременное пребывание 50 тысяч узников. С началом 2-й мировой войны в 1939 году в Заксенхаузене содержались также военнопленные и политические деятели из оккупированных стран. С 1942 года лагерь имел 53 филиала в других городах и большое количество внешних команд. Труд узников использовался на различных предприятиях, в том числе на металлургическом заводе города Ораниенбург, самолётостроительных заводах, на испытательном полигоне самолётов-снарядов ФАУ на острове Узедом в Балтийском море. В Заксенхаузене проводились испытания орудий и способов массового уничтожения людей (ядами, отравляющими веществами, в том числе инсектицидами, газами), отрабатывались «технологии» массовых казней. Осенью 1941 года в Заксенхаузене была проведена так называемая русская акция, в ходе которой под видом прохождения медосмотра были убиты одиночными выстрелами в затылок не менее 12 тысяч советских военнопленных. На узниках Заксенхаузена проверялось также действие новых медицинских препаратов, в частности против ожогов, травм, сыпного тифа и другие. Всего через Заксенхаузен в 1936-1945 года прошло 200-250 тысяч узников из 27 стран, из них умерщвлено свыше 100 тысяч человек, в том числе несколько десятков тысяч советских граждан. Несмотря на жестокий режим, в лагере действовали организации Сопротивления, осуществлявшие акты саботажа и подготавливавшие побеги. При подходе Красной Армии 21 апреля 1945 года 33 тысяч узников Заксенхаузена под охраной подразделений СС пешим порядком были направлены к побережью Балтийского моря. 22 апреля 1945 года лагерь с остававшимися в нём 3 тысячами заключённых был освобождён советскими и польскими войсками. 29 апреля 1945 года в районе города Шверин уцелевшие участники «марша смерти» (6 тысяч «эвакуированных» погибли в пути) были освобождены советскими и американскими войсками.
С августа 1945 года по март 1950 года на части территории бывшего концлагеря Заксенхаузен размещался лагерь для интернированных № 7 (с 1948 года - № 1) НКВД (с 1946 года - МВД) СССР, в котором содержались под следствием функционеры и активные сторонники Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также задержанные на территории Германии иностранные граждане, подозреваемые в коллаборационизме (из них около 3,5 тысяч власовцев).
В 1961 году на территории Заксенхаузена открыт мемориальный комплекс (архитектор Л. Дейтерс и другие, скульпторы Р. Грец, В. Гржимек, художник В. Вомака). В 2001 году он дополнен музеем, посвящённым истории советского лагеря № 7 (№ 1). Действует Международный комитет бывших узников Заксенхаузена.