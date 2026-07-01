ЗАКСЕНХАУЗЕН

ЗАКСЕНХАУЗЕН - на­ци­ст­ский кон­цен­тра­ци­он­ный ла­герь в городе Ора­ни­ен­бург, близ Бер­ли­на .

По­стро­ен в ию­ле 1936 году. Счи­тал­ся «об­раз­цо­вым», за­ни­мал осо­бое по­ло­же­ние в сис­те­ме на­ци­ст­ских конц­ла­ге­рей. С 1938 года в Заксенхаузене раз­ме­ща­лось главное управ­ле­ние конц­ла­ге­рей, дей­ст­во­вал учеб­ный центр по под­го­тов­ке ла­гер­ных ох­ран­ни­ков. Пер­во­на­чаль­но Заксенхаузен пред­на­зна­чал­ся для со­дер­жа­ния про­тив­ни­ков на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма (оп­по­зиционных по­ли­ти­ков, дея­те­лей Церк­ви), а так­же ев­ре­ев , го­мо­сек­суа­ли­стов, уго­лов­ни­ков и ду­шев­но­боль­ных; был рас­счи­тан на од­но­вре­мен­ное пре­бы­ва­ние 50 тысяч уз­ни­ков. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны в 1939 году в Заксенхаузене содер­жа­лись так­же во­ен­но­плен­ные и по­ли­тические дея­те­ли из ок­ку­пи­ро­ван­ных стран. С 1942 года ла­герь имел 53 фи­лиа­ла в других го­ро­дах и боль­шое ко­ли­че­ст­во внеш­них ко­манд. Труд уз­ни­ков ис­поль­зо­вал­ся на различных пред­при­яти­ях, в том числе на ме­тал­лур­гическом за­во­де города Ора­ни­ен­бург, са­мо­лё­то­стро­ительных за­во­дах, на ис­пы­та­тель­ном по­ли­го­не са­мо­лё­тов-сна­ря­дов ФАУ на острове Узе­дом в Бал­тий­ском мо­ре. В Заксенхаузене про­во­ди­лись ис­пы­та­ния ору­дий и спо­со­бов мас­со­во­го унич­то­же­ния лю­дей (яда­ми, от­рав­ляю­щи­ми ве­ще­ст­ва­ми, в том числе ин­сек­ти­ци­да­ми, га­за­ми), от­ра­ба­ты­ва­лись «тех­но­ло­гии» мас­со­вых каз­ней. Осе­нью 1941 года в Заксенхаузене бы­ла про­ве­де­на так называемая рус­ская ак­ция, в хо­де ко­то­рой под ви­дом про­хо­ж­де­ния мед­ос­мот­ра бы­ли уби­ты оди­ноч­ны­ми вы­стре­ла­ми в за­ты­лок не ме­нее 12 тысяч советских во­ен­но­плен­ных. На уз­ни­ках Заксенхаузена про­ве­ря­лось так­же дей­ст­вие но­вых медицинских пре­па­ра­тов, в ча­ст­но­сти про­тив ожо­гов, травм, сып­но­го ти­фа и другие. Все­го че­рез Заксенхаузен в 1936-1945 года про­шло 200-250 тысяч уз­ни­ков из 27 стран, из них умер­щв­ле­но свыше 100 тысяч человек, в том числе несколько де­сят­ков ты­сяч советских гра­ж­дан. Не­смот­ря на жес­то­кий ре­жим, в ла­ге­ре дей­ст­во­ва­ли организации Со­про­тив­ле­ния, осу­ще­ст­в­ляв­шие ак­ты са­бо­та­жа и под­го­тав­ли­вав­шие по­бе­ги. При под­хо­де Крас­ной Ар­мии 21 апреля 1945 года 33 тысяч уз­ни­ков Заксенхаузена под ох­ра­ной под­раз­де­ле­ний СС пе­шим по­ряд­ком бы­ли на­прав­ле­ны к по­бе­ре­жью Бал­тий­ско­го мо­ря. 22 апреля 1945 года ла­герь с ос­та­вав­ши­ми­ся в нём 3 тысячами за­клю­чён­ных был ос­во­бо­ж­дён советскими и польскими вой­ска­ми. 29 апреля 1945 года в рай­оне города Шве­рин уце­лев­шие уча­ст­ни­ки «мар­ша смер­ти» (6 тысяч «эва­куи­ро­ван­ных» по­гиб­ли в пу­ти) бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны советскими и американскими вой­ска­ми.

С августа 1945 года по март 1950 года на час­ти тер­ри­то­рии бывшего конц­ла­ге­ря Заксенхаузен раз­ме­щал­ся ла­герь для ин­тер­ни­ро­ван­ных № 7 (с 1948 года - № 1) НКВД (с 1946 года - МВД) СССР, в ко­то­ром со­дер­жа­лись под след­ст­ви­ем функ­цио­не­ры и ак­тив­ные сто­рон­ни­ки Национал-со­циа­ли­стической немецкой ра­бо­чей пар­тии, а так­же за­дер­жан­ные на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии иностранные гра­ж­да­не, по­доз­ре­вае­мые в кол­ла­бо­ра­цио­низ­ме (из них около 3,5 тысяч вла­сов­цев).

В 1961 году на тер­ри­то­рии Заксенхаузена от­крыт ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс (архитектор Л. Дей­терс и другие, скульп­то­ры Р. Грец, В. Гржи­мек, художник В. Во­ма­ка). В 2001 году он до­пол­нен му­зе­ем, по­свя­щён­ным ис­то­рии советского ла­ге­ря № 7 (№ 1). Дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­народный комитет бывших уз­ни­ков За­ксен­хау­зе­на.

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