ЗАКС КУРТ
ЗАКС (Sachs) КУРТ - немецкий и американский музыковед.
В 1904 году окончил Берлинский университет как искусствовед (по истории музыки занимался у О. Флейшера, Г. Кречмара и И. Вольфа). С 1919 года директор Берлинского музея музыкальных инструментов, с 1920 года профессор Высшей школы музыки. С 1921 года экстраординарный профессор университета, с 1926 года - Академии церковной и школьной музыки в Берлине, с 1928 года штатный профессор. В 1933 году отстранён нацистами от всех должностей. С 1933 года жил в Париже, работал в Этнографическом музее и других, читал лекции в Сорбонне. Профессор Нью-Йоркского (с 1937), Колумбийского (с 1953) университетов. Президент Американского музыковедческого общества (1950-1952). Труды по музыкальному инструментоведению и этномузыковедению («Словарь музыкальных инструментов» 1913 год; «Руководство по музыкальному инструментоведению» 1920 год, 1967 год; «Музыкальные инструменты Индии и Индонезии» 1915), истории музыки ритма, танца, по проблеме взаимодействия искусств. Базируясь на каталоге бельгийского учёного В. Маийона, совместно с Э. фон Хорнбостелем детально разработал классификацию музыкальных инструментов, в целом принятую в современной науке. Автор очерков о музыке Древнего Египта, Сирии, Палестины, Вавилонии и Ассирии, музыкально-теоретических воззрениях и музыкальных инструментах древних греков.
Произведения:
«Словарь музыкальных инструментов» 1913 г;
«Музыкальные инструменты Индии и Индонезии» 1915 г.;
«Руководство по музыкальному инструментоведению» 1920 г., 1967 г.