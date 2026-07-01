ЗАКС КУРТ

ЗАКС (Sachs) КУРТ - немецкий и американский му­зы­ко­вед .

В 1904 году окон­чил Бер­лин­ский университет как ис­кус­ст­во­вед (по ис­то­рии му­зы­ки за­ни­мал­ся у О. Флей­ше­ра, Г. Креч­ма­ра и И. Воль­фа). С 1919 года ди­рек­тор Бер­лин­ско­го му­зея музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, с 1920 года профессор Выс­шей шко­лы му­зы­ки. С 1921 года эк­ст­ра­ор­ди­нар­ный профессор университета, с 1926 года - Ака­де­мии цер­ков­ной и школь­ной му­зы­ки в Бер­ли­не, с 1928 года штат­ный профессор. В 1933 году от­стра­нён на­цис­та­ми от всех долж­но­стей. С 1933 года жил в Па­ри­же, ра­бо­тал в Эт­но­гра­фическом му­зее и других, чи­тал лек­ции в Сор­бон­не. Профессор Нью-Йорк­ско­го (с 1937), Ко­лум­бий­ско­го (с 1953) университетов. Пре­зи­дент Американского му­зы­ко­ведческого общества (1950-1952). Тру­ды по музыкальному ин­ст­ру­мен­то­ве­де­нию и эт­но­му­зы­ко­ве­де­нию («Сло­варь му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов» 1913 год; «Ру­ко­во­дство по му­зы­каль­но­му ин­ст­ру­мен­то­ве­де­нию» 1920 год, 1967 год; «Му­зы­каль­ные ин­ст­ру­мен­ты Ин­дии и Ин­до­не­зии» 1915), ис­то­рии музыки рит­ма, тан­ца, по про­бле­ме взаи­мо­дей­ствия ис­кусств. Ба­зи­ру­ясь на ка­та­ло­ге бельгийского учё­но­го В. Ма­ий­о­на, совместно с Э. фон Хорн­бо­сте­лем де­таль­но раз­ра­бо­тал клас­си­фи­ка­цию музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, в це­лом при­ня­тую в современной нау­ке. Ав­тор очер­ков о му­зы­ке Древ­не­го Егип­та , Си­рии, Па­ле­сти­ны, Ва­ви­ло­нии и Ас­си­рии, музыкально-тео­ре­тических воз­зре­ни­ях и музыкальных ин­ст­ру­мен­тах древ­них гре­ков.

Произведения:

«Сло­варь му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов» 1913 г;

«Му­зы­каль­ные ин­ст­ру­мен­ты Ин­дии и Ин­до­не­зии» 1915 г.;

«Ру­ко­во­дство по му­зы­каль­но­му ин­ст­ру­мен­то­ве­де­нию» 1920 г., 1967 г.