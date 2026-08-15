ЗАКС КЛАУС ЮРГЕН
ЗАКС (Sachs) КЛАУС ЮРГЕН - немецкий музыковед.
В 1950 году окончил Высшую школу музыки в Лейпциге (по классу орга́на учился у К. Штраубе). Стажировался во Фрайбурге у Х. Эггебрехта. Преподавал в протестантской Школе церковной музыки в Гёрлице (1951-1960), в университете Эрлангена (история музыки; 1969-1994 года, с 1982 года профессор). Его диссертация о контрапункте XIV-XV веков (1967) - важнейшее источниковедческое и теоретическое исследование на эту тему. Труды по истории орга́на (в том числе публикации ранее неизвестных практических руководств и теоретических трактатов) внесли существенный вклад в современное представление о строях и особенностях функционирования орга́нов в эпоху Средневековья и Раннего Возрождения.