ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАТО) - территориальное образование с особым режимом государственного управления, связанного с обеспечением безопасности государства.
На таких территориях устанавливается спец. режим, который включает: установление запретной и контролируемой зон, ограничения на въезд и проживание граждан, на ведение хозяйств. и предпринимат. деятельности. В Российской Федерации ЗАТО – имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в пределах которого расположены пром. предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающей специальные условия проживания граждан. Порядок создания и упразднения ЗАТО, формирование и исполнение его бюджета, особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов в ЗАТО, особенности землепользования, а также социальные гарантии и компенсации гражданам, проживающим или работающим в ЗАТО, определены в Законе РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» (1992).
В зарубежных странах существует аналогичное правовое регулирование территорий, на которых расположены военно-промышленные объекты, с установлением особого режима и подчинением федеральному центру.