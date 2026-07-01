ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАТО) - тер­ри­то­ри­аль­ное об­ра­зо­ва­ние с осо­бым ре­жи­мом государственного управ­ле­ния, свя­зан­но­го с обес­пе­че­ни­ем безо­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва.

На та­ких тер­ри­то­ри­ях ус­та­нав­ли­ва­ет­ся спец. ре­жим, ко­то­рый вклю­ча­ет: ус­та­нов­ле­ние за­прет­ной и кон­тро­ли­руе­мой зон, ог­ра­ни­че­ния на въезд и про­жи­ва­ние гра­ж­дан, на ве­де­ние хо­зяйств. и пред­при­ни­мат. дея­тель­но­сти. В Российской Фе­де­ра­ции ЗАТО – имею­щее ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­ное об­ра­зо­ва­ние, в пре­де­лах ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны пром. пред­при­ятия по раз­ра­бот­ке, из­го­тов­ле­нию, хра­не­нию и ути­ли­за­ции ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, пе­ре­ра­бот­ке ра­дио­ак­тив­ных и других ма­те­риа­лов, во­ен­ные и иные объ­ек­ты, для ко­то­рых ус­та­нав­ли­ва­ет­ся осо­бый ре­жим безо­пас­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния и ох­ра­ны государственной тай­ны, вклю­чаю­щей специальные ус­ло­вия про­жи­ва­ния гра­ж­дан. По­ря­док соз­да­ния и уп­разд­не­ния ЗАТО, фор­ми­ро­ва­ние и ис­пол­не­ние его бюд­же­та, осо­бый ре­жим безо­пас­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния пред­при­ятий и объ­ек­тов в ЗАТО, осо­бен­но­сти зем­ле­поль­зо­ва­ния, а так­же со­ци­аль­ные га­ран­тии и ком­пен­са­ции граж­да­нам, про­жи­ваю­щим или ра­бо­таю­щим в ЗАТО, оп­ре­де­ле­ны в За­ко­не РФ «О за­кры­том ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ном об­ра­зо­ва­нии» (1992).

В за­ру­беж­ных стра­нах су­ще­ст­ву­ет ана­ло­гич­ное пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние тер­ри­то­рий, на ко­то­рых рас­по­ло­же­ны во­енно-промышленные объ­ек­ты, с ус­та­нов­ле­ни­ем осо­бо­го ре­жи­ма и под­чи­не­ни­ем фе­де­раль­но­му цен­тру.

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