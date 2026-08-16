ЗАКРЕВСКИЙ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЗАКРЕВСКИЙ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ - российский военный и государственный деятель.

Круп­ный ду­ше­вла­де­лец и зем­ле­вла­де­лец, в 1861 году ему и его же­не Аг­ра­фе­не Фё­до­ров­не (уро­ж­дён­ная Тол­стая, 1800–1879) при­над­ле­жа­ли свыше 4,1 тысяч душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла и свыше 41 тысячи гектаров зем­ли. Окон­чил Грод­нен­ский ка­дет­ский кор­пус (1802), по­сту­пил на во­енную служ­бу.

Военная карьера

Во вре­мя ан­ти­на­по­ле­о­нов­ских войн уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях: Ау­стер­лиц­ком (1805; спас от пле­на командира Ар­хан­ге­ло­го­род­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка Н. М. Ка­мен­ско­го), Прёй­сиш-Эй­лау­ском (1807), Смо­лен­ском и Бо­ро­дин­ском (1812), Бау­цен­ском и Лейп­циг­ском (1813), во взя­тии Па­ри­жа (1814), а так­же в бое­вых дей­стви­ях в хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов и русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов. С 1811 года адъ­ю­тант во­енного ми­ни­ст­ра. Генерал-адъ­ю­тант (1813-1831 и с 1848). С 1815 года де­жур­ный ге­не­рал Главного шта­ба.

Деятельность на государственной службе

Генерал-гу­бер­на­тор ВКФ и командир От­дель­но­го Финляндского кор­пу­са (30 августа 1823 года - 19 ноября 1831 года), сво­ей главной за­да­чей счи­тал ли­к­ви­да­цию ав­то­ном­но­го ста­ту­са кня­же­ст­ва. В 1824 году по­лу­чил пра­во не­по­сред­ст­вен­но док­ла­ды­вать им­пе­ра­то­ру по де­лам ВКФ. По ини­циа­ти­ве Закревского в 1825 году рас­ши­ре­ны пол­но­мо­чия финляндских гу­бер­на­то­ров, пра­во­слав­ным пре­дос­тав­ле­но пра­во по­сту­п­ле­ния на государственную служ­бу в кня­же­ст­ве, на до­ро­гах ус­та­нов­ле­ны вер­сто­вые стол­бы русского об­раз­ца, а так­же про­ве­де­ны другие ме­ры, вы­звав­шие кон­фликт ме­ж­ду Закревским и финляндским Се­на­том. Вы­сту­пал за уже­сто­че­ние цен­зу­ры в ВКФ. Член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да по де­лу де­каб­ри­стов (1826; в ра­бо­те су­да уча­стия не при­ни­мал, од­на­ко при­го­вор под­пи­сал), про­яв­лял снис­хо­ж­де­ние к де­каб­ри­стам, от­бы­вав­шим за­клю­че­ние в ВКФ. Се­на­тор (1826). В свя­зи с ано­ним­ным до­но­сом, об­ви­няв­шим Закревского в по­ли­тической не­бла­го­на­дёж­но­сти, во 2-й половине 1820-х годов, на­хо­дил­ся под не­глас­ным над­зо­ром 3-го от­де­ле­ния Собственной Его Императорского Величества. кан­це­ля­рии. Од­но­вре­мен­но министр внутренних дел (1828–1831). Ввёл в МВД во­енную дис­ци­п­ли­ну, про­во­дил по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции в ве­дом­ст­ве. По пред­ло­же­нию пре­зи­ден­та ВЭО Н. С. Морд­ви­но­ва рас­по­ря­дил­ся об уч­ре­ж­де­нии на сред­ст­ва дво­рян­ст­ва и ку­пе­че­ст­ва в ка­ж­дом гу­берн­ском го­ро­де пуб­лич­ной биб­лио­те­ки (реа­ли­за­ция рас­тя­ну­лась на мно­гие го­ды). Ме­ры, пред­при­ня­тые Закревским для ло­ка­ли­за­ции эпи­де­мии хо­ле­ры на Юге Рос­сии и в По­вол­жье в 1830-1831 года, при­ве­ли к боль­шо­му ско­п­ле­нию лю­дей на гра­ни­цах ка­ран­тин­ных зон, что, в свою оче­редь, вы­зва­ло даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние хо­ле­ры. Для по­дав­ле­ния вол­не­ний («хо­лер­ных бун­тов») Закревский при­ка­зы­вал ис­поль­зо­вать вой­ска. В 1831-1848 годах в от­став­ке. Член Государственного со­вета (1848). Московский во­енный генерал-гу­бер­на­тор (6(18) мая 1848 года - 16(28) апреля 1859 года), дей­ст­во­вал вла­ст­но и гру­бо, не счи­та­ясь с за­ко­ном, чем вы­звал не­до­воль­ст­во московского об­ще­ст­ва (в нём за Закревским за­кре­пи­лось про­зви­ще Чур­бан-па­ша). По ини­циа­ти­ве Закревского в 1849 году в Мо­ск­ве и уез­де за­пре­ще­но соз­да­ние ря­да фаб­рик, про­из­во­див­ших «го­рю­чие хи­ми­че­ские про­дук­ты». Счи­тал сла­вя­но­фи­лов тай­ным по­ли­тическим об­ще­ст­вом. По­лу­чив из­вес­тия о на­ча­ле под­го­тов­ки от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва, Закревский стре­мил­ся не до­пус­тить вы­сту­п­ле­ний дво­рян­ст­ва Московской губернии в под­держ­ку этой ини­циа­ти­вы пра­ви­тель­ст­ва. Уво­лен в от­став­ку по­сле то­го, как спо­соб­ст­во­вал по­втор­но­му бра­ку сво­ей до­че­ри, уже быв­шей за­му­жем за сы­ном канц­ле­ра К. В. Нес­сель­ро­де, и вы­дал мо­ло­до­жё­нам за­гра­нич­ные пас­пор­та.