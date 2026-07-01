ЗАКОНЫ ЛИЦИНИЯ И СEКСТИЯ

Законы Лициния и Секстия — три закона, принятые по предложению плебейских трибунов Гая Лициния Столона и Луция Секстия в 367 до н. э.

Важнейшей нормой (в интересах верхушки плебса), за принятие которой плебеи боролись в течение 10 лет, был закон, отменивший избрание военных трибунов с консульской властью и установивший избрание одного из двух консулов из числа плебеев. Однако в течение многих лет закон не соблюдался в силу предпочтения самих плебеев патрицианским кандидатам. Взамен патриции добились по тому же закону избрания из патрициев городского претора , взявшего на себя юрисдикцию по уголовным и частным делам, и двух курульных эдилов , заведовавших организацией религиозных празднеств. Второй закон (в интересах среднего плебса) установил земельный максимум частного владения на общественной земле (ager publicus) в 500 югеров (около 125 га) и максимальное количество выпаса частного скота на ней: не более 100 голов крупного и 500 мелкого скота для каждого хозяина. Тем самым патриции, злоупотреблявшие властью сената в распределении общественных земель, теперь вынуждены были считаться с интересами зажиточного плебса. Третий закон (в пользу беднейшей части плебса, отягощенного долгами) состоял в том, чтобы, отменив уплату начисленных по долгу процентов, остаток погашать равными долями в течение трех лет. Возможно, это был один закон смешанного содержания (lex satura). Кроме того, известен З. Л. и С. 364 до н. э., по которому из плебеев обязательно избиралась часть жрецов.

Лит.: Утченко С. Л. Закон Лициния Секстия «de modo agrorum» и его значение для аграрных отношений раннего Рима // Известия АН СССР (ист.-фил.) 1947. № 2. С. 153—162; Capogrossi Colognesi L. Proprietà e signoria in Roma antica. Roma, 1986. P. 3—31; Idem. Diritto e potere nella storia di Roma. Napoli, 2007. P. 116—21; Manzo A. La lex Licinia Sextia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C. Napoli, 2001.