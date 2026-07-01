ЗАКОНЫ ХИМЬЯРИТОВ

ЗАКОНЫ ХИМЬЯРИТОВ - памятник восточнохристианской письменности на греческом языке, содержащий сведения о жизни христианских общин в Южной Аравии.

Вопрос происхождения и назначения «Законов химьяритов» остается дискуссионным. Традицией авторство «Законов химьяритов» приписывается святому Григентию (середина VI века), занимавшему кафедру города Зафар, столицы Химьяра, после восстановления там христианства в результате химьяро-эфиопских войн. Предыстория возникновения «Законов химьяритов» описывается в Мученичестве Арефы.

«Законы химьяритов» состоят из 3 частей. В первойй части сообщается о восшествии на химьяритский трон Абрахи (Аврамия), об отъезде эфиопского царя Елезвоя из Южной Аравии, о принудительном крещении ее жителей, о реформе административно-территориального деления, о борьбе с бедностью и составлении новых, христианских законов (PG. 86. Col. 568A-581A). Втораяя часть включает текст законов, разделенный на 64 статьи, причем статья 41 оказалась пропущенной при переписывании или была включена в другую статью без изменения нумерации (Ibid. Col. 581A-616C). В третьей части говорится о провозглашении новых законов и о подготовке к диспуту между святым Григентием и Ерваном, представителем химьяритских иудеев , не желавших креститься по принуждению и настаивавших на том, чтобы их убедили в правоте христианства (Ibid. Col. 616C-620C). Диспут описан в сочинении «Прение с Ерваном», также приписываемом святому Григентию.

Содержание "Законов химьяритов"

«Законы химьяритов» имели целью превращение освобожденного из-под иудейской власти Химьяритского царства в идеальное христианское государство. Царь Абраха должен был провести «Законы химьяритов» в жизнь. Cодержащееся в преамбуле известие о том, что Абраха был возведен на престол Химьяра Елезвоем, не соответствует исторической действительности и является очевидным пропагандистским приемом, призванным обосновать легитимность его власти. Важнейшим условием для проведения преобразований стало формирование нового административно-территориального деления страны на гейтонии (ϒειτονίαι). В каждой из гейтоний, возглавлявшихся назначенным царем гейтониархом (ϒειτονιάρχης), было расквартировано 16 воинов и сформирован суд первой инстанции. Среди ученых нет единого мнения относительно характера этой реформы. А. Папатанасиу рассматривает гейтонии как регионы, на которые была разделена вся страна без исключения. Однако никаких сведений о делении Химьяритского царства на области, отличные от территорий, занятых местными племенами, в других источниках не обнаружено. Более обоснованной представляется точка зрения Н. В. Пигулевской, согласно которой реформа затронула исключительно города, в частности, на 36 кварталов был разделен Награн (Наджран), основной оплот химьяритского христианства, причем гейтониархи в роли квартальных подчинялись главе города - епарху.

После проведения административной реформы были провозглашены новые законы, охватывавшие не всю сферу права (в ту эпоху оно еще не делилось четко на уголовное, гражданское, семейное, государственное и прочие), а лишь ту его часть, которую надлежало коренным образом изменить из-за вопиющих противоречий с христианским учением. Условно в «Законах химьяритов» можно выделить нормы, затрагивающие семейную жизнь, проблемы социальной справедливости и защиты обездоленных, организацию государственного управления.

Семейные отношения были строго регламентированы. Всякий совершеннолетний был поставлен перед выбором между законным браком и монашеством . Правда, судя по всему, статья 60 предоставляла третью возможность: человек мог заявить, что желает жить в девстве, и вступить в полумонашескую общину (для женщин, по-видимому, это был аналог сестричества), но за нарушение данного обета полагалась смерть. Вдовцу и вдове статья 49 предписывала вступление во второй брак или уход в монастырь; третий брак запрещался, поэтому овдовевшие вторично должны были принять постриг. Главой семьи безоговорочно признавался муж (статья 48), однако его власть над женой была ограничена: ему строго запрещалось ее бить, даже в случае супружеской измены (статья 24). Женщина в свою очередь не имела права бить мужчин, даже из числа рабов, за исключением сыновей, и то лишь в воспитательных целях. Статьей 13 вводилось обязательное обручение детей с 10 до 12 лет. За связь неженатого мужчины и незамужней девушки по статье 6 предусматривалось наказание для обоих - 100 ударов плетьми, отрезание левого уха и публичное осмеяние, однако, если уличенные в преступлении соглашались вступить в брак, их благословлял священник и наказание отменялось. Супружеские измены карались жестче: за связь с замужней женщиной мужчина подлежал оскоплению, а женщине, вступившей в связь с женатым мужчиной, отрезали левую грудь. Если обманутая сторона прощала измену, провинившемуся отрезали левое ухо, а мужчин кроме этого подвергали 200 ударам плетьми и конфискации имущества (статьи 7-9). Статья 59 обязывала хозяина подыскивать каждому рабу и рабыне постоянного сожителя; если он не мог сделать этого по материальным соображениям, предписывалось продать раба. Моногамная связь рабов считалась законной, но не приравнивалась к браку свободных химьяритов; по-видимому, речь шла о предусмотренном римским правом институте конкубината. Если хозяин плохо заботился о рабе, государство имело право его освободить вместе с его конкубиной (статья 53). Статьи 2, 3, 16 под страхом смертной казни или урезания языка категорически запрещали различные виды половых извращений. За содержание подпольных публичных домов статья 17 предусматривала полную конфискацию имущества и ссылку. В области семейного права законодатель, видевший свой идеал в моногамном браке, стремился преодолеть затруднения материального свойства на пути влюбленных: согласно статье 10, богатые родители не имели права препятствовать женитьбе ребенка, если его жених или невеста были бедны; им предписывалось выделить молодым достойное приданое.

«Законы химьяритов» проявляли заботу о положении рабов. Статьи 53-54 требовали от хозяина, чтобы он обеспечивал рабов необходимыми питанием и одеждой; рабы не должны были исполнять безнравственные приказы хозяина. Бить их дозволялось только в воспитательных целях, убийство раба запрещалось (статья 22). Раб, нашедший в храме убежище от произвола хозяина и насильно возвращенный им, освобождался (статья 43). Если раба заставили работать в воскресный или праздничный день, то его хозяин подлежал наказанию (статья 51). Идеями социальной справедливости проникнуты и многие другие нормы «Законов химьяритов». Так, с наемными работниками, которым задержали зарплату, работодатель обязан был рассчитаться по двойному тарифу (статья 52). Одна из главных обязанностей гейтониарха заключалась в инспекции рынков (статья 1), цены на которых должны были оставаться доступными (статья 62). Придворным и другим высокопоставленным лицам запрещалось использовать свое положение при приобретении товаров (например, добиваясь неправомерных скидок или не платя вовсе), нарушителей ждали принудительные работы в общественных мастерских (статьи 30-31). Статья 52 предусматривала снижение на треть платы за аренду недвижимости, неправомерно завышенной во время иудейского правления (статья 57). Все эти статьи отражали социальную политику царя Абрахи, который, как видно из преамбулы «Законов химьяритов», создавал дома призрения для бедных и дома престарелых. При этом попрошайничество категорически запрещалось (статья 55). Тем, кто хотел сделать пожертвования, предписывалось направлять их в соответствующие учреждения или беднякам персонально, а не отдавать «бесстыдным попрошайкам» (статья 56). «Законы химьяритов» защищали и домашних животных: статья 26 устанавливала максимальный вес, который мог переносить мул с учетом его возраста и физических качеств, статья 33 запрещала безжалостно бить скотину под угрозой 30 ударов плетьми.

Боролись «Законы химьяритов» и со злоупотреблениями чиновников. За взимание платы при исполнении своих обязанностей сверх установленного тарифа виновные отстранялись от должности и направлялись на двухмесячные принудительные работы в царские мастерские (статьи 45-46). Статьи 22-23 строго запрещали применять любое насилие, кроме предусмотренных законом случаев. По статье 47 при царе создавался специальный совещательный орган из «святых мужей», через которых царь рассчитывал узнать Божию волю при принятии важных решений.

В полном соответствии с каноническим церковным правом запрещались театральные и музыкальные представления, а также всякое лицедейство, ибо этими языческими по сути действиями актер губит свою душу (статьи 34-37).

Дискуссии о подлинности «Законов химьяритов»

Вопрос о подлинности «Законов химьяритов» остается открытым. Согласно гиперкритической точке зрения, они были составлены в IX веке, на что указывают, в частности, употребление в статьях 22 и 23 термина ταιρεία для обозначения военного или гражданского органа на императорской службе (впервые засвидетельствован в Византии в начале IX века) и запрет третьего брака, введенный в византийским законодательство в 800 году (Кодекс императора Юстиниана в VI веке разрешал даже четвертый брак). Однако поздний термин мог появиться в первоначальном тексте при его редактировании в ходе переписывания, а отказ от третьего брака отражает общий ригоризм «Законов химьяритов» в сфере семейных отношений. Многие исследователи, признававшие, что «Законы химьяритов» были составлены в середине VI века, при царе Абрахе, не рассматривали их в качестве реальных законов, использовавшихся в местном судопроизводстве. Так, по мнению Пигулевской, «Законы химьяритов» «с большим правом могли бы носить название «Законы для химьяритов»», поскольку «этот псевдоэпиграф не был действующим законником или судебником химьяритов, а остался византийским литературным памятником, характеризующим городскую жизнь империи в VI веке» и «свидетельствующим также о ее стремлении подчинить своему идеологическому влиянию отдаленные государства». По мнению Папафанасиу, «Законы химьяритов» были составлены византийскими миссионерами (автор прямо характеризует свой подход как missiological) специально для Химьяритского государства, в котором благодаря разгрому местных иудеев-гонителей только что утвердилось христианство. Признавая декларативность этого документа и явно легендарный характер ряда приведенных в нем сведений (например, о поголовном крещении всех химьяритов), он не исключает того, что многие статьи «Законов химьяритов» применялись на практике.

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