ЗАКОНЫ ГУЛАТИНГА (Gulatings-Lov)

Cборник областных законов, действовавших на юго-западе Норвегии в области Гулатинглёг. Записаны в конце XI – начале XII века. Сохранились в редакции второй половины XII века.

Изначально свободные люди с запада Норвегии встречались в Гулене, чтобы обсудить вопросы, касающиеся налогообложения, создание дорог и церквей, а так же сбора войск. Собрание также выносило решения в гражданских спорах и уголовных делах. Чтобы помочь обсуждениям был создан сборник правовых обычаев Законы Гулатинга. Довольно полная рукопись древнескандинавского законодательства приблизительно середины XII века храниться в Копенгагенском университете. Текст представляет все законы, принятые и исправленные народным собранием за несколько веков.

Законы разделены на 11 книг и насчитывают 320 пунктов:

1. Христианское право

2.Торговля

3. Земельное право

4. Право наследования

5. Право Тинга

6. Мужское достоинство

7. Кража

8. Право истребования своего имущества

9. Защита

10. Расчет

11. Компенсация

Законы были сформированы на принципах кровной мести. За насилие над третьим лицом подвергался штрафу не только виновник, но и его родственники – практика, которая отличает древнескандинавские законы. За убийство возлагались более тяжкие материальные санкции. В целом, законы Гулатинга регламентировали управление страной, товарно-денежные отношения, а так же общественные отношения на территории юго-западной Норвегии.

В 1274 году Законы Гулатинга утратили свою юридическую силу из-за создания общенорвежского свода законов при короле Магнусе VI Лагабете .

Иллюстрация:

Гулатинг. Норвегия.

Исторические источники : Исландские саги / Под ред. М. И. Стеблин-Каменского. — М., 1956;

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / Издание подготовили А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. — М.: Наука, 1980.

Автор статьи: Медведь А.О.