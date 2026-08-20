ЗАКОНЫ ФОРСТАТИНГА (Frostathings-lov) На чтение: 1 минута

Cборник обычного права, действовавший на севере Норвегии, у города Тронхейма (Нидароса). Законы записаны в конце XI – начале XII века.

Принципиально Форстатинг не отличался от других подобных народных собраний Норвегии. Действие законов Форстатинга распространялось на 8 ближайших округов. Свободные общинники с севера Норвегии встречались в Нидаросе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся создания законов, налогообложения и начала конфликтов. Собрание выносило решения в гражданских спорах и уголовных делах. Как и все решения норвежских тингов в XI веке, Законы Форстатинга были записаны. Текст представляет все нормы обычного права, принятые и исправленные народным собранием за несколько веков (с X по XIII вв.).

Законы разделены на 11 книг и насчитывают 320 пунктов:

1. Христианское право

2.Торговля

3. Земельное право

4. Право наследования

5. Право Тинга

6. Мужское достоинство

7. Кража

8. Право истребования своего имущества

9. Защита

10. Расчет

11. Компенсация

Законы Форстатинга регламентировали быт и общественную жизнь севера Норвегии.

В 1274 году Законы Форстатинга утратили свою юридическую силу из-за создания общенорвежского свода законов при короле Магнусе VI Лагабете .

Иллюстрация:

Место Форстатинга в Тронхейме.

Исторические источники : Исландские саги / Под ред. М. И. Стеблин-Каменского. — М., 1956;

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / Издание подготовили А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. — М.: Наука, 1980.

Автор статьи: Медведь А.О.