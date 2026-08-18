ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАПИ

Законы Месопотамии

Законам Хаммурапи предшествовал юридический сборник Эшнунны, который был составлен в этом городе приблизительно в 1790 г. до н. э. Фрагменты сборника обнаружили в 1945 и 1947 гг. на руинах г. Шадуппума. Их составителем считается царь Дадуша.

Кто такой Хамурапи?

Первые сведения о вавилонском царе Хаммурапи были получены в 1853 г. Это клинописные таблички с его именем, которые обнаружены исследователем О.Г. Лэйардом. На следующий год У. Лофт в Ираке раскопал глиняные таблички – торговые контракты времен Рим-Сина, Самсу-Илуны и Хаммурапи. В 1898 г. нашли переписку Хаммурапи с секретарем Син-Иддинамом. Дешифрованные документы позволили прийти к заключению, что Хаммурапи являлся организатором объединенной Месопотамии и ее законодателем. Сохранились сведения о сооружении храмов при царе, положении населения, системе орошения в государстве, ирригационной системе, системе правосудия и др.

Кто нашел свод законов?

Производившиеся с 1897 г. Францией раскопки на территории Персии позволили выявить многие ценные находки. В декабре 1901 г. в г. Сузы был обнаружен большой обломок столба из черного камня. В январе 1902 г. из земли были подняты еще два обломка. Из этих обломков и состояла стела. Стелу отправили в Лувр, где ее изучением занимался Ж.-В. Шейль. Уже осенью 1902 г. в четвертом томе «Записок персидской миссии» увидел свет латинизированный аккадский текст и перевод источника на французский язык под названием «Кодекс законов (частное право) Хаммурапи, царя Вавилона, около 2000 г. до Рождества Христова».

Когда возникли законы?

Законы Хаммурапи высечены на стеле конусообразной формы из черного диорита (высота 0 2,25 м, длина - 1,65 - 1,90 м, вес - 4 т).

Точная дата возникновения законов не установлена. В настоящее время ученые пришли к выводу, что законы написаны не ранее 37-го года правления Хаммурапи. Таким образом, законы были составлены около 1755 – 1752 гг. до н. э., то есть в конце правления Хаммурапи.

В начале эпилога говорится об установлении свода в Вавилоне в храме Эсагила, но уже в конце эпилога – в окрестностях храма Эбаббара. Предположительно, найденная стела – копия оригинала, который стоял в Эсагиле. В Сузах стела оказалась ориентировочно в 1155 г. до н. э.

Свод законов

На верхней части лицевой стороны стелы изображен барельеф в виде двух фигур: одна восседает на троне, другая стоит перед первой. Сидящий – бог солнца, света и оракулов Шамаш, стоящий – царь Хаммурапи. Следующая за барельефом часть лицевой и вся обратная сторона стелы покрыты рядами коротких столбцов на аккадском языке.

Законы Хаммурапи делятся на 282 параграфа. Это деление произвел Ж.-В. Шейль. Они касаются вопросов судопроизводства, охраны собственности и брачно-семейных отношений, частного и уголовного права. Примерно 35 параграфов свода законов не сохранились в целости, их восстанавливали по копиям, сохранившимся на глиняных табличках.

Законы Хаммурапи – первый в истории человечества чисто светский законодательный памятник, то есть начало писаного права. Здесь нет сакрально-религиозной мотивировки отдельных законодательных положений, четко разделены правовые аспекты и религиозно-этические. Культовые и обрядовые моменты представлены лишь в неюридических частях сборника – прологе и эпилоге.

Законы Хаммурапи – это первая попытка унификации права. Это не кодекс как акт кодификации права, поскольку законы – многоотраслевой акт и не содержит положения об утрате силы предшествующих предписаний.

По своему содержанию законы можно разделить на группы:

1. отправление правосудия;

2. охрана собственности царя, храма, общинников и царских людей;

3. охрана имущества, полученного от царя за службу;

4. операции с недвижимостью и деликты в отношении недвижимости;

5. торговые и иные коммерческие операции, включая деликты в этой области;

6. семейное и наследственное право;

7. преступления против личности;

8. операции с движимым имуществом, включая наем имущества и личный наем, а также деликты в этой области.