ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - это:
1) совокупность нормативных правовых актов государства, регулирующих определённую сферу жизни общества или определённый вид деятельности (конституционное законодательство, административное законодательство, банковскоезаконодательство, страховое законодательство и тому подобное). Понятие «законодательство» обычно охватывает не только законодательные, но и подзаконные акты, а подчас и нормативные судебные решения (например, решения конституционных судов). В федеративных государствах различаются федеральное законодательство и законодательство субъектов федерации. В унитарных государствах, в составе которых имеются территориальные единицы, пользующиеся законодательной автономией (например, Аландские острова в Финляндии), различаются общегосударственное законодательство и законодательство автономных единиц.
2) Деятельность по созданию законов. Законодательные органы осуществляют законодательство в установленном порядке, именуемом законодательным процессом. Порядок непосредственного осуществления законодательства избирательным корпусом регулируется нормами о народной инициативе и референдуме (плебисците).