ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - это:

1) со­во­куп­ность нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов го­су­дар­ст­ва, ре­гу­ли­рую­щих оп­ре­де­лён­ную сфе­ру жиз­ни об­ще­ст­ва или оп­ре­де­лён­ный вид дея­тель­но­сти (кон­сти­ту­ци­он­ное законодательство, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ное законодательство, бан­ков­скоезаконодательство, стра­хо­вое законодательство и тому подобное). По­ня­тие «законодательство» обыч­но ох­ва­ты­ва­ет не толь­ко за­ко­но­да­тель­ные, но и под­за­кон­ные ак­ты, а под­час и нор­ма­тив­ные су­деб­ные ре­ше­ния (например, ре­ше­ния кон­сти­ту­ци­он­ных су­дов ). В фе­де­ра­тив­ных го­су­дар­ст­вах раз­ли­ча­ют­ся фе­де­раль­ное законодательство и законодательство субъ­ек­тов фе­де­ра­ции. В уни­тар­ных го­су­дар­ст­вах, в со­ста­ве ко­то­рых име­ют­ся тер­ри­то­ри­аль­ные еди­ни­цы, поль­зую­щие­ся за­ко­но­дательной ав­то­но­ми­ей (например, Аланд­ские острова в Фин­лян­дии), раз­ли­ча­ют­ся об­ще­го­су­дар­ст­вен­ное законодательство и законодательство ав­то­ном­ных еди­ниц.

2) Дея­тель­ность по соз­да­нию за­ко­нов. За­ко­но­дательные ор­га­ны осу­ще­ст­в­ля­ют законодательство в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке, име­нуе­мом за­ко­но­да­тель­ным про­цес­сом. По­ря­док не­по­сред­ст­вен­но­го осу­ще­ст­в­ле­ния законодательства из­би­ра­тель­ным кор­пу­сом ре­гу­ли­ру­ет­ся нор­ма­ми о народной ини­циа­ти­ве и ре­фе­рен­ду­ме (пле­бис­ци­те).

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