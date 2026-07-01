ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - нор­ма­тив­но ус­та­нов­лен­ный по­ря­док соз­да­ния за­ко­на упра­во­мо­чен­ны­ми за­ко­но­дательными ор­га­на­ми и долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми.

Основные прин­ци­пы законодательного процесса ус­та­нав­ли­ва­ют­ся кон­сти­ту­ция­ми (пунк­ты «в» – «д» статья 84; статьи 104–108, 134–137 Кон­сти­ту­ции РФ), а под­роб­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние со­дер­жит­ся в те­ку­щем за­ко­но­да­тель­ст­ве и пар­ла­мент­ских рег­ла­мен­тах. Законодательный процесс вклю­ча­ет сле­дую­щие ста­дии: за­ко­но­да­тель­ную ини­циа­ти­ву, или вне­се­ние в за­ко­но­дательный ор­ган за­ко­но­про­ек­та или за­ко­но­пред­ло­же­ния; об­су­ж­де­ние за­ко­но­про­ек­та; при­ня­тие за­ко­на или его одоб­ре­ние; санк­цио­ни­ро­ва­ние, про­муль­га­цию и официальное опуб­ли­ко­ва­ние (об­на­ро­до­ва­ние).

Ес­ли пар­ла­мент двух­па­лат­ный, то за­ко­но­про­ект (за­ко­но­пред­ло­же­ние) мо­жет вно­сить­ся ли­бо в лю­бую па­ла­ту, ли­бо толь­ко в ниж­нюю. В Рос­сии за­ко­но­про­ек­ты вно­сят­ся субъ­ек­та­ми (но­си­те­ля­ми) пра­ва за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы толь­ко в Государственную ду­му (часть 2 статья 104 Кон­сти­ту­ции РФ). По­ря­док вне­се­ния, вклю­чая тре­бо­ва­ния к за­ко­но­про­ек­там и со­про­во­ди­тель­ным до­ку­мен­там, ре­гу­ли­ру­ет­ся Рег­ла­мен­том па­ла­ты (1998). В США, Ита­лии за­ко­но­про­ек­ты мо­гут вно­сить­ся в лю­бую па­ла­ту, но в США есть ис­клю­че­ние: за­ко­но­про­ек­ты о по­сту­п­ле­ни­ях до­хо­дов вно­сят­ся толь­ко в ниж­нюю па­ла­ту - Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей. За­ко­но­про­ек­ты о бюд­же­те и о ра­ти­фи­ка­ции или де­нон­са­ции ме­ж­ду­нар. до­го­во­ра вно­сят­ся обыч­но толь­ко ис­пол­нительной вла­стью - гла­вой го­су­дар­ст­ва или пра­ви­тель­ст­вом.

В пе­ри­од под­го­тов­ки ко вто­ро­му чте­нию ко­ми­тет при­ни­ма­ет от субъ­ек­тов пра­ва за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы по­прав­ки, изу­ча­ет их и фор­ми­ру­ет спи­ски по­пра­вок, ре­ко­мен­дуе­мых к при­ня­тию или от­кло­не­нию, ор­га­ни­зу­ет пра­во­вую и лин­гвис­тическую экс­пер­ти­зу за­ко­но­про­ек­та, по­сле че­го пред­став­ля­ет па­ла­те док­лад. Рег­ла­мент Государственной ду­мы пре­ду­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность все­на­род­но­го об­су­ж­де­ния за­ко­но­про­ек­та, при­ня­то­го или одоб­рен­но­го в пер­вом чте­нии, и, ес­ли оно со­стоя­лось, его ре­зуль­та­ты учи­ты­ва­ют­ся ко­ми­те­том. Вто­рое чте­ние на за­се­да­нии па­ла­ты за­клю­ча­ет­ся в бо­лее или ме­нее под­роб­ном об­суж­де­нии ста­тей за­ко­но­про­ек­та и ре­ше­нии во­про­са о по­прав­ках к не­му. Оно так­же за­вер­ша­ет­ся го­ло­со­ва­ни­ем, в за­ви­си­мо­сти от ре­зуль­та­тов ко­то­ро­го ра­бо­та над за­ко­но­про­ек­том про­дол­жа­ет­ся или он от­кло­ня­ет­ся.

В пер­вом слу­чае за­ко­но­про­ект сно­ва воз­вра­ща­ет­ся в ко­ми­тет, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет окон­ча­тель­ное ре­дак­ти­ро­ва­ние за­ко­но­про­ек­та с учё­том при­ня­тых па­ла­той по­пра­вок, по­сле че­го пред­став­ля­ет на третье чте­ние в па­ла­ту для его при­ня­тия. Па­ла­та мо­жет при­нять или одоб­рить за­ко­но­про­ект, от­кло­нить его или вер­нуть­ся на ста­дию вто­ро­го чте­ния, ес­ли со­чтёт, что не­об­хо­ди­мы до­пол­нит. по­прав­ки. При­ня­тие за­ко­но­про­ек­та в треть­ем чте­нии в ря­де стран, вклю­чая Рос­сию, оз­на­ча­ет пре­вра­ще­ние за­ко­но­про­ек­та в за­кон, ко­то­рый, од­на­ко, ещё не яв­ля­ет­ся ак­том пар­ла­мен­та, ес­ли не­об­хо­ди­мо при­ня­тие или одоб­ре­ние его дру­гой па­ла­той. Ес­ли же пар­ла­мент од­но­па­лат­ный, за­кон по­сту­па­ет для санк­цио­ни­ро­ва­ния гла­ве го­су­дар­ст­ва.

Три чте­ния за­ко­но­про­ек­та пре­ду­смот­ре­ны не во всех стра­нах. Во Фран­ции, например, вся про­це­ду­ра про­хо­ж­де­ния за­ко­но­про­ек­та в па­ла­те счи­та­ет­ся од­ним чте­ни­ем, а по­втор­ное рас­смот­ре­ние в слу­чае от­кло­не­ния или вне­се­ния по­пра­вок другой па­ла­той - вто­рым чте­ни­ем и так далее.

В Гер­ма­нии, где пар­ла­мен­том счи­та­ет­ся бун­дес­таг, есть ещё один кол­ле­ги­аль­ный ор­ган - бун­дес­рат, че­рез по­сред­ст­во ко­то­ро­го субъ­ек­ты фе­де­ра­ции уча­ст­ву­ют в за­ко­но­да­тель­ст­ве, административном уп­рав­ле­нии и де­лах Ев­ропейского сою­за. Не­ко­то­рые за­ко­ны ну­ж­да­ют­ся в обя­за­тель­ном со­гла­сии бун­дес­ра­та, по дру­гим он мо­жет зая­вить свои воз­ра­же­ния, ко­то­рые в слу­чае от­ри­ца­тель­но­го ре­зуль­та­та со­гла­си­тель­ной про­це­ду­ры пре­одо­ле­ва­ют­ся бун­дес­та­гом при по­вы­шен­ных тре­бо­ва­ни­ях к ре­зуль­та­там го­ло­со­ва­ния (аб­со­лют­ное или ква­ли­фи­ци­ро­ван­ное боль­шин­ст­во го­ло­сов).

В тех стра­нах, где за­кон при­ни­ма­ет­ся обеи­ми па­ла­та­ми, во вто­рой па­ла­те за­ко­но­про­ект, при­ня­тый пер­вой па­ла­той, про­хо­дит ту же про­це­ду­ру. При не­дос­ти­же­нии со­гла­сия ме­ж­ду па­ла­та­ми за­ко­но­про­ект счи­та­ет­ся от­верг­ну­тым (например, в США) ли­бо мо­жет быть при­нят на со­вме­ст­ном за­се­да­нии обе­их па­лат (например, в Ин­дии). В тех же стра­нах, где боль­шин­ст­во за­ко­нов, при­ня­тых ниж­ней па­ла­той, ну­ж­да­ет­ся в вы­ра­жен­ном или мол­ча­ли­вом одоб­ре­нии верх­ней па­ла­той, в слу­чае не­пре­одо­ли­мых раз­но­гла­сий меж­ду па­ла­та­ми за­кон мо­жет быть при­нят окон­ча­тель­но ниж­ней па­ла­той при воз­мож­ных по­вы­шен­ных тре­бо­ва­ни­ях к боль­шин­ст­ву го­ло­сов. Мол­ча­ли­вое одоб­ре­ние вы­ра­жа­ет­ся не­при­ня­ти­ем ре­ше­ния в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го сро­ка (в Рос­сии срок для Со­ве­та Фе­де­ра­ции со­став­ля­ет 14 дней). Но не­ред­ко кон­сти­ту­ция­ми ус­та­нав­ли­ва­ет­ся пе­ре­чень та­ких за­ко­нов, для при­ня­тия ко­то­рых одоб­ре­ние обе­их па­лат обя­за­тель­но. Во Фран­ции за­кон мо­жет «хо­дить» из па­ла­ты в па­ла­ту и об­рат­но («чел­нок»), по­ка пра­ви­тель­ст­во не по­ста­но­вит, что за­кон мо­жет быть при­нят в ре­дак­ции, ко­то­рую одоб­рит Национальное со­б­ра­ние (ниж­няя па­ла­та). В Гер­ма­нии в слу­чае упор­но­го не­же­ла­ния бун­дес­та­га при­нять важ­ный для фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва за­кон фе­де­раль­ный пре­зи­дент по ини­циа­ти­ве гла­вы пра­ви­тель­ст­ва мо­жет объ­я­вить со­стоя­ние чрез­вы­чай­ной за­ко­но­дательной не­об­хо­ди­мо­сти, во вре­мя ко­то­ро­го за­кон мо­жет быть при­нят в ре­дак­ции, одоб­рен­ной бун­дес­ра­том, то есть ми­нуя бун­дес­таг.

За­кон, при­ня­тый пар­ла­мен­том, по­сту­па­ет обыч­но к гла­ве го­су­дар­ст­ва, ко­то­рый в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка дол­жен его санк­цио­ни­ро­вать, то есть под­пи­сать. При этом ему за­час­тую да­ёт­ся пра­во вер­нуть за­кон в те­че­ние это­го сро­ка в пар­ла­мент со свои­ми за­ме­ча­ния­ми (пра­во ве­то) или ос­по­рить кон­сти­ту­ци­он­ность за­ко­на в кон­сти­ту­ци­он­ном су­де (кон­сти­ту­ци­он­ном со­ве­те). Современные мо­нар­хи пра­ва ве­то обыч­но не име­ют. Ве­то пре­зи­ден­тов – от­ла­га­тель­ное (сус­пен­зив­ное): пар­ла­мент мо­жет пре­одо­леть его, при­няв за­кон по­втор­но при бо­лее жё­ст­ких тре­бо­ва­ни­ях к боль­шин­ст­ву, по­сле че­го пре­зи­дент обя­зан под­пи­сать за­кон ли­бо за­кон всту­па­ет в си­лу без этой под­пи­си.

В не­ко­то­рых стра­нах (например, во Фран­ции) санк­цио­ни­ро­ван­ный за­кон про­муль­ги­ру­ет­ся (под­пи­сы­ва­ет­ся) гла­вой го­су­дар­ст­ва, ко­то­рый из­да­ёт специальный акт, ин­фор­ми­рую­щий о при­ня­тии пар­ла­мен­том дан­но­го за­ко­на. Во всех де­мо­кра­тических го­су­дар­ст­вах за­кон офи­ци­аль­но опуб­ли­ко­вы­ва­ет­ся (обыч­но по рас­по­ря­же­нию гла­вы го­су­дар­ст­ва) и всту­па­ет в си­лу по ис­те­че­нии ус­та­нов­лен­но­го сро­ка по­сле опуб­ли­ко­ва­ния, с тем что­бы об­ще­ст­во име­ло вре­мя под­го­то­вить­ся к реа­ли­за­ции но­во­го за­ко­на. Ино­гда в за­ко­не ус­та­нав­ли­ва­ет­ся, что раз­ные его час­ти всту­па­ют в си­лу в раз­ное вре­мя.

Не­ко­то­рые ви­ды за­ко­нов в кон­крет­ных стра­нах тре­бу­ют осо­бо­го законодательного процесса. Это – кон­сти­ту­ци­он­ные, ор­га­ни­че­ские, до­пол­няю­щие, фи­нан­со­вые и не­ко­то­рые другие ви­ды за­ко­нов. Осо­бый законодательный процесс име­ет ме­сто и в слу­чае, ко­гда за­кон при­ни­ма­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но из­би­ра­те­ля­ми пу­тём ре­фе­рен­ду­ма.

Законодательный процесс во мно­гих го­су­дар­ст­вах про­хо­дит под воз­дей­ст­ви­ем лоб­би­ст­ской дея­тель­но­сти раз­но­го ро­да ча­ст­ных ин­те­ре­сов (в США лоб­бизм по­лу­чил за­ко­но­дательное ре­гу­ли­ро­ва­ние).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)