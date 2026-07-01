ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - совокупность полномочий по изданию законов.
Носителями законодательной власти обычно являются общегосударственные и региональные представительные органы – парламенты, изредка – также представительные органы местного самоуправления, преимущественно городского. Во многих странах законодательную власть могут осуществлять избиратели посредством народного голосования – референдума.
Законодательная власть парламентов может быть неограниченной, относительно ограниченной и абсолютно ограниченной. Неограниченная законодательная власть принадлежит парламентам обычно в унитарных государствах, где законодательная власть осуществляется исключительно центральным парламентом. Относительно ограниченная законодательная власть принадлежит парламентам в федерациях и так называемых регионализованных государствах (например, в Италии), а также в государствах, передавших часть своих суверенных прав наднациональным формированиям (например, Европейскому союзу). Абсолютно ограниченная законодательная власть имеет место в странах, где конституцией жёстко ограничена сфера законодательной власти (напрмер, во Франции и ряде стран, воспринявших её конституционную систему), – отношения, не перечисленные в Основном законе, считаются не вошедшими в законодательную власть; они входят в сферу регламентарной власти, осуществляемой исполнительной ветвью. При этом установлена презумпция компетенции исполнительной власти.
2) Одна из ветвей государственной власти в странах, где действует конституционный принцип разделения властей, предполагающий не только разделение властных полномочий между разными системами государственных органов, но и взаимное уравновешивание полномочий этих систем (принцип сдержек и противовесов). законодательная власть представлена парламентами, которые часто, по умолчанию или выраженно, характеризуются конституциями как единственные органы законодательной власти. Так, статья 94 Конституции РФ устанавливает, что Федеральное собрание является представительным и законодательным органом РФ; раздел 1 статьи I Конституции США провозглашает, что все предоставляемые ею законодательные полномочия вверяются Конгрессу Соединённых Штатов (в штатах носители законодательной власти определяются их конституциями). Обычно принятые парламентом законы нуждаются в санкции главы государства, который также часто осуществляет их промульгацию и, как правило, обеспечивает их официальное опубликование. Поэтому в конституциях некоторых государств эти функции главы государства рассматриваются как участие в законодательной власти. Например, согласно статье 2 Конституции Исландии, законодательная власть принадлежит совместно альтингу (парламенту) и Президенту республики; аналогичное регулирование содержит часть 1 статьи 26 Конституции Греции. Парламенты как органы законодательной власти, наряду со своей законодательной функцией, осуществляют и некоторые другие - контроль за исполнительной властью, верховное распоряжение государственной казной, выборы и назначения должностных лиц и тому подобное.
В ряде стран конституциями допускается осуществление законодательной власти также иными, чем парламент, органами. Это прежде всего делегированное законодательство, осуществляемое исполнительной властью по поручению или с согласия парламента. Так, согласно статье 38 Конституции Франции, правительство может обратиться к парламенту за разрешением осуществлять в течение ограниченного срока меры, обычно входящие в область законодательства, и, получив такое разрешение, принимает после заключения Государственного совета ордонансы, подписываемые президентом, обретающие силу закона после опубликования и утверждаемые впоследствии законом парламента.
Ряд конституций наделяет законодательной властью также органы парламентов. В Италии, Испании, Бразилии законы могут приниматься парламентскими комиссиями, образованными на основе пропорционального представительства партийных объединений парламентариев. В некоторых странах акты с силой закона издаются также более узкими коллегиями, которые образуются верховными представительными органами из своего состава и в отличие от этих органов действуют постоянно. Так, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей издаёт законы по широкому кругу вопросов и может вносить изменения в законы, изданные Всекитайским собранием; Государственный совет Кубы в периоды между сессиями Национальной ассамблеи народной власти (эти периоды весьма продолжительны) может издавать декреты-законы - акты, имеющие силу закона и утверждаемые впоследствии Национальной ассамблеей.
В России Конституционный суд РФ в ряде своих постановлений признал за Президентом РФ право своими указами восполнять пробелы в действующем законодательстве на период до вступления в силу соответствующих законов.