ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - со­во­куп­ность пол­но­мо­чий по из­да­нию за­ко­нов.

Но­си­те­ля­ми законодательной власти обыч­но яв­ля­ют­ся об­ще­го­су­дар­ст­вен­ные и ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны – пар­ла­мен­ ты, из­ред­ка – так­же пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, пре­имущественно го­род­ско­го. Во мно­гих стра­нах законодательную власть мо­гут осу­ще­ст­в­лять из­би­ра­те­ли по­сред­ст­вом народного го­ло­со­ва­ния – ре­фе­рен­ду­ма.

Законодательная власть пар­ла­мен­тов мо­жет быть не­ог­ра­ни­чен­ной, от­но­си­тель­но ог­ра­ни­чен­ной и аб­со­лют­но ог­ра­ни­чен­ной. Не­ог­ра­ни­чен­ная законодательная власть при­над­ле­жит пар­ла­мен­там обыч­но в уни­тар­ных го­су­дар­ст­вах, где законодательная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ис­клю­чи­тель­но центральным пар­ла­мен­том. От­но­си­тель­но ог­ра­ни­чен­ная законодательная власть при­над­ле­жит пар­ла­мен­там в фе­де­ра­ци­ях и так называемых ре­гио­на­ли­зо­ван­ных го­су­дар­ст­вах (например, в Ита­лии), а так­же в го­су­дар­ст­вах, пе­ре­дав­ших часть сво­их су­ве­рен­ных прав над­на­цио­наль­ным фор­ми­ро­ва­ни­ям (например, Ев­ропейскому сою­зу). Аб­со­лют­но ог­ра­ни­чен­ная законодательная власть име­ет ме­сто в стра­нах, где кон­сти­ту­ци­ей жё­ст­ко ог­ра­ни­че­на сфе­ра законодательной власти (напрмер, во Фран­ции и ря­де стран, вос­при­няв­ших её кон­сти­ту­ци­он­ную сис­те­му), – от­но­ше­ния, не пе­ре­чис­лен­ные в Ос­нов­ном за­ко­не, счи­та­ют­ся не во­шед­ши­ми в законодательную власть; они вхо­дят в сфе­ру рег­ла­мен­тар­ной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляе­мой ис­пол­нительной вет­вью. При этом ус­та­нов­ле­на пре­зумп­ция ком­пе­тен­ции ис­пол­нительной вла­сти.

2) Од­на из вет­вей государственной вла­сти в стра­нах, где дей­ст­ву­ет кон­сти­ту­ци­он­ный прин­цип раз­де­ле­ния вла­стей, пред­по­ла­гаю­щий не толь­ко раз­де­ле­ние вла­ст­ных пол­но­мо­чий ме­ж­ду раз­ны­ми сис­те­ма­ми государственных ор­га­нов, но и вза­им­ное урав­но­ве­ши­ва­ние пол­но­мо­чий этих сис­тем (прин­цип сдер­жек и про­ти­во­ве­сов). законодательная власть пред­став­ле­на пар­ла­мен­та­ми, ко­то­рые час­то, по умол­ча­нию или вы­ра­жен­но, ха­рак­те­ри­зу­ют­ся кон­сти­ту­ция­ми как един­ст­вен­ные ор­га­ны законодательной власти. Так, статья 94 Кон­сти­ту­ции РФ ус­та­нав­ли­ва­ет, что Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние яв­ля­ет­ся пред­ста­ви­тель­ным и за­ко­но­дательным ор­га­ном РФ; раз­дел 1 статьи I Кон­сти­ту­ции США про­воз­гла­ша­ет, что все пре­дос­тав­ляе­мые ею за­ко­но­дательные пол­но­мо­чия вве­ря­ют­ся Кон­грес­су Со­еди­нён­ных Шта­тов (в шта­тах но­си­те­ли законодательной власти оп­ре­де­ля­ют­ся их кон­сти­ту­ция­ми). Обыч­но при­ня­тые пар­ла­мен­том за­ко­ны ну­ж­да­ют­ся в санк­ции гла­вы го­су­дар­ст­ва, ко­то­рый так­же час­то осу­ще­ст­в­ля­ет их про­муль­га­цию и, как пра­ви­ло, обес­пе­чи­ва­ет их официальное опуб­ли­ко­ва­ние. По­это­му в кон­сти­ту­ци­ях не­ко­то­рых го­су­дарств эти функ­ции гла­вы го­су­дар­ст­ва рас­смат­ри­ва­ют­ся как уча­стие в законодательной власти. Например, со­глас­но статье 2 Кон­сти­ту­ции Ис­лан­дии, законодательная власть при­над­ле­жит со­вме­ст­но аль­тин­гу (пар­ла­мен­ту) и Пре­зи­ден­ту рес­пуб­ли­ки; ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние со­дер­жит часть 1 статьи 26 Кон­сти­ту­ции Гре­ции. Пар­ла­мен­ты как ор­га­ны законодательной власти, на­ря­ду со сво­ей за­ко­но­дательной функ­ци­ей, осу­ще­ст­в­ля­ют и не­ко­то­рые дру­гие - кон­троль за ис­пол­нительной вла­стью, вер­хов­ное рас­по­ря­же­ние государственной каз­ной, вы­бо­ры и на­зна­че­ния долж­но­ст­ных лиц и тому подобное.

В ря­де стран кон­сти­ту­ция­ми до­пус­ка­ет­ся осу­ще­ст­в­ле­ние законодательной власти так­же ины­ми, чем пар­ла­мент, ор­га­на­ми. Это пре­ж­де все­го де­ле­ги­ро­ван­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, осу­ще­ст­в­ляе­мое ис­пол­нительной вла­стью по по­ру­че­нию или с со­гла­сия пар­ла­мен­та. Так, со­глас­но статье 38 Кон­сти­ту­ции Фран­ции, пра­ви­тель­ст­во мо­жет об­ра­тить­ся к пар­ла­мен­ту за раз­ре­ше­ни­ем осу­ще­ст­в­лять в те­че­ние ог­ра­ни­чен­но­го сро­ка ме­ры, обыч­но вхо­дя­щие в об­ласть за­ко­но­да­тель­ст­ва, и, по­лу­чив та­кое раз­ре­ше­ние, при­ни­ма­ет по­сле за­клю­че­ния Государственного со­ве­та ор­до­нан­сы, под­пи­сы­вае­мые пре­зи­ден­том, об­ре­таю­щие си­лу за­ко­на по­сле опуб­ли­ко­ва­ния и ут­вер­ждае­мые впо­след­ст­вии за­ко­ном пар­ла­мен­та.

Ряд кон­сти­ту­ций на­де­ля­ет за­ко­но­дательной вла­стью так­же ор­га­ны пар­ла­мен­тов. В Ита­лии , Ис­па­нии, Бра­зи­лии за­ко­ны мо­гут при­ни­мать­ся пар­ла­мент­ски­ми ко­мис­сия­ми, об­ра­зо­ван­ны­ми на ос­но­ве про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва пар­тий­ных объ­е­ди­не­ний пар­ла­мен­та­ри­ев. В не­ко­то­рых стра­нах ак­ты с си­лой за­ко­на из­да­ют­ся так­же бо­лее уз­ки­ми кол­ле­гия­ми, ко­то­рые об­ра­зу­ют­ся вер­хов­ны­ми пред­ста­ви­тель­ны­ми ор­га­на­ми из сво­его со­ста­ва и в от­ли­чие от этих ор­га­нов дей­ст­ву­ют по­сто­ян­но. Так, По­сто­ян­ный комитет Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей из­да­ёт за­ко­ны по ши­ро­ко­му кру­гу во­про­сов и мо­жет вно­сить из­ме­не­ния в за­ко­ны, из­дан­ные Все­ки­тай­ским со­б­ра­ни­ем; Государственный со­вет Ку­бы в пе­рио­ды ме­ж­ду сес­сия­ми Национальной ас­самб­леи народной вла­сти (эти пе­рио­ды весь­ма про­дол­жи­тель­ны) мо­жет из­да­вать дек­ре­ты-за­ко­ны - ак­ты, имею­щие си­лу за­ко­на и ут­вер­ждае­мые впо­след­ст­вии Национальной ас­самб­ле­ей.

В Рос­сии Кон­сти­ту­ци­он­ный суд РФ в ря­де сво­их по­ста­нов­ле­ний при­знал за Пре­зи­ден­том РФ пра­во свои­ми ука­за­ми вос­пол­нять про­бе­лы в дей­ст­вую­щем за­ко­но­да­тель­ст­ве на пе­ри­од до всту­п­ле­ния в си­лу со­от­вет­ст­вую­щих за­ко­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)