ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - фи­зи­че­ские ли­ца, ко­то­рые по пря­мо­му ука­за­нию за­ко­на осу­ще­ст­в­ля­ют за­щи­ту прав и ин­те­ре­сов лиц, не об­ла­даю­щих пол­ной дее­спо­соб­но­стью (не­со­вер­шен­но­лет­них, со­вер­шен­но­лет­них не­дее­спо­соб­ных, ог­ра­ни­чен­но дее­спо­соб­ных гра­ж­дан), а так­же дее­спо­соб­ных гра­ж­дан, ко­то­рые в си­лу сво­его фи­зического со­стоя­ния не мо­гут лич­но осу­ще­ст­в­лять свои пра­ва и вы­пол­нять обя­зан­но­сти.

За­кон­ное пред­ста­ви­тель­ст­во воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, не­за­ви­си­мо от во­ле­изъ­яв­ле­ния пред­став­ляе­мо­го. Законными представителями яв­ля­ют­ся ро­ди­те­ли, усы­но­ви­те­ли, опе­ку­ны и по­пе­чи­те­ли , вы­сту­паю­щие в за­щи­ту прав и ин­те­ре­сов, пред­став­ляе­мых в от­но­ше­ни­ях с лю­бы­ми фи­зическими и юри­дическими ли­ца­ми, в том числе в су­дах, без специальных пол­но­мо­чий. Пол­но­мо­чия ро­ди­те­лей как законных представителей сво­их не­со­вер­шен­но­лет­них де­тей ос­но­ва­ны на фак­тах ма­те­рин­ст­ва и от­цов­ст­ва, ко­то­рые удо­сто­ве­ря­ют­ся пас­пор­та­ми ро­ди­те­лей и сви­де­тель­ст­ва­ми о ро­ж­де­нии де­тей; пол­но­мо­чия усы­но­ви­те­лей удо­сто­ве­ря­ют­ся ре­ше­ни­ем об ус­та­нов­ле­нии усы­нов­ле­ния, опе­ку­нов (по­пе­чи­те­лей) - ре­ше­ни­ем об ус­та­нов­ле­нии опе­ки (по­пе­чи­тель­ст­ва). В от­ли­чие от других пред­ста­ви­те­лей (смотри Пред­ста­ви­тель­ст­во), дей­ст­вую­щих на ос­но­ва­нии специального упол­но­мо­чия в рам­ках, оп­ре­де­лён­ных этим упол­но­мо­чи­ем,законные представители име­ют пра­во без осо­бых пол­но­мо­чий со­вер­шать дей­ст­вия за пред­став­ляе­мо­го в пол­ном объ­ё­ме. Законные представители не­сут от­вет­ст­вен­ность за дей­ст­вия пред­став­ляе­мо­го; так, ро­ди­те­ли обя­за­ны воз­мес­тить ущерб, при­чи­нён­ный не­за­кон­ны­ми дей­ст­вия­ми не­со­вер­шен­но­лет­не­го до 14 лет и тому подобное. Обя­зан­но­сти законных представителей не­по­сред­ст­вен­но оп­ре­де­ле­ны за­ко­ном.

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