ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - физические лица, которые по прямому указанию закона осуществляют защиту прав и интересов лиц, не обладающих полной дееспособностью (несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных, ограниченно дееспособных граждан), а также дееспособных граждан, которые в силу своего физического состояния не могут лично осуществлять свои права и выполнять обязанности.
Законное представительство возникает, как правило, независимо от волеизъявления представляемого. Законными представителями являются родители, усыновители, опекуны и попечители, выступающие в защиту прав и интересов, представляемых в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Полномочия родителей как законных представителей своих несовершеннолетних детей основаны на фактах материнства и отцовства, которые удостоверяются паспортами родителей и свидетельствами о рождении детей; полномочия усыновителей удостоверяются решением об установлении усыновления, опекунов (попечителей) - решением об установлении опеки (попечительства). В отличие от других представителей (смотри Представительство), действующих на основании специального уполномочия в рамках, определённых этим уполномочием,законные представители имеют право без особых полномочий совершать действия за представляемого в полном объёме. Законные представители несут ответственность за действия представляемого; так, родители обязаны возместить ущерб, причинённый незаконными действиями несовершеннолетнего до 14 лет и тому подобное. Обязанности законных представителей непосредственно определены законом.