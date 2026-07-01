ЗАКОННОСТЬ

ЗАКОННОСТЬ - ре­жим управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом, ха­рак­те­ри­зую­щий­ся стро­гим со­блю­де­ни­ем норм кон­сти­ту­ции и за­ко­нов, а так­же и со­от­вет­ст­вую­щих за­ко­ну норм под­за­кон­ных ак­тов все­ми ор­га­на­ми пуб­лич­ной вла­сти, её долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, юри­дическими и фи­зическими ли­ца­ми.

Ре­жим законности ле­ги­ти­мен в том слу­чае, ко­гда нор­ма­тив­ное, пре­ж­де все­го за­ко­но­да­тель­ное, пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние ох­ва­ты­ва­ет в не­об­хо­ди­мой ме­ре все жиз­нен­но важ­ные об­ще­ст­вен­ные от­но­ше­ния, а дей­ст­вую­щие в стра­не кон­сти­ту­ци­он­ные, за­ко­но­да­тель­ные и под­за­кон­ные нор­мы ус­та­нов­ле­ны в де­мо­кра­тической про­це­ду­ре и но­сят пра­во­вой ха­рак­тер, то есть не на­ру­ша­ют об­ще­при­знан­ных прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, де­мо­кра­тических прин­ци­пов уст­рой­ст­ва и функ­цио­ни­ро­ва­ния пуб­лич­ной вла­сти, обес­пе­чи­ва­ют не­об­хо­ди­мый ба­ланс со­ци­аль­ных ин­те­ре­сов.

Законность - все­об­щее тре­бо­ва­ние в том смыс­ле, что обя­за­тель­но для всех уча­ст­ни­ков пра­во­от­но­ше­ний. Об­ще­го­су­дарственные и ре­гио­наль­ные нор­мы, ко­то­рые об­ра­ще­ны к не­оп­ре­де­лён­но­му кру­гу ор­га­нов, фи­зических и юри­дических лиц, под­ле­жат официальному опуб­ли­ко­ва­нию в со­от­вет­ст­вую­щих пе­чат­ных из­да­ни­ях, ло­каль­ные нор­мы мо­гут до­во­дить­ся до все­об­ще­го све­де­ния ины­ми спо­со­ба­ми. Кон­сти­ту­ция РФ (часть 3, статья 15) ус­та­нав­ли­ва­ет, что за­ко­ны под­ле­жат официальному опуб­ли­ко­ва­нию, в про­тив­ном слу­чае они не при­ме­ня­ют­ся; точ­но так же лю­бые нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты, за­тра­ги­ваю­щие пра­ва, сво­бо­ды и обя­зан­но­сти че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, не мо­гут при­ме­нять­ся, ес­ли они не опуб­ли­ко­ва­ны офи­ци­аль­но для все­об­ще­го све­де­ния.

Ре­жим законности пред­по­ла­га­ет, что все но­си­те­ли прав в сво­ей дея­тель­но­сти (и да­же в без­дей­ст­вии) не долж­ны на­ру­шать дей­ст­вую­щие пра­во­вые нор­мы, да­же ес­ли они пред­став­ля­ют­ся им ус­та­рев­ши­ми или во­об­ще не­це­ле­со­об­раз­ны­ми (нор­мы от­ме­ня­ют­ся, из­ме­ня­ют­ся или за­ме­ня­ют­ся но­вы­ми в ус­та­нов­лен­ном для это­го по­ряд­ке, но по­ка нор­ма со­хра­ня­ет си­лу, она под­ле­жит реа­ли­за­ции, и её на­ру­ше­ние или не­со­блю­де­ние не­до­пус­ти­мо).

За­щи­та законности осу­ще­ст­в­ля­ет­ся как пра­во­ох­ра­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми и ор­га­на­ми пар­ла­мент­ско­го и административного кон­тро­ля, так и су­да­ми. В Рос­сии и других стра­нах так называемой ста­рой де­мо­кра­тии на су­ды воз­ло­жен нор­мо­кон­троль, то есть они не про­сто от­ка­зы­ва­ют­ся при­ме­нять нор­мы, не со­от­вет­ст­вую­щие вы­ше­стоя­щим пра­во­вым нор­мам, но и ли­ша­ют та­кие нор­мы юри­дической си­лы, от­ме­няя од­но­вре­мен­но вы­не­сен­ные на их ос­но­ва­нии су­деб­ные и административные ре­ше­ния. Ли­ше­ние юри­дической си­лы фе­де­раль­ных и ре­гио­наль­ных за­ко­нов, кон­сти­ту­ций и ус­та­вов субъ­ек­тов РФ, а так­же нор­ма­тив­ных ак­тов Пре­зи­ден­та РФ, па­лат Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния и Пра­ви­тель­ст­ва РФ, внут­ри­фе­де­ра­тив­ных до­го­во­ров на ос­но­ва­нии их не­со­от­вет­ст­вия Кон­сти­ту­ции РФ – пре­ро­га­ти­ва Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да РФ (часть 2, статья 125 Кон­сти­ту­ции РФ), а ос­таль­ной нор­мо­кон­троль от­не­сён к за­ко­но­да­тель­но ус­та­нов­лен­ной ком­пе­тен­ции су­дов об­щей юрис­дик­ции и ар­бит­раж­ных су­дов.

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