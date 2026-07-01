ЗАКОННОСТЬ
ЗАКОННОСТЬ - режим управления государством, характеризующийся строгим соблюдением норм конституции и законов, а также и соответствующих закону норм подзаконных актов всеми органами публичной власти, её должностными лицами, юридическими и физическими лицами.
Режим законности легитимен в том случае, когда нормативное, прежде всего законодательное, правовое регулирование охватывает в необходимой мере все жизненно важные общественные отношения, а действующие в стране конституционные, законодательные и подзаконные нормы установлены в демократической процедуре и носят правовой характер, то есть не нарушают общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, демократических принципов устройства и функционирования публичной власти, обеспечивают необходимый баланс социальных интересов.
Законность - всеобщее требование в том смысле, что обязательно для всех участников правоотношений. Общегосударственные и региональные нормы, которые обращены к неопределённому кругу органов, физических и юридических лиц, подлежат официальному опубликованию в соответствующих печатных изданиях, локальные нормы могут доводиться до всеобщего сведения иными способами. Конституция РФ (часть 3, статья 15) устанавливает, что законы подлежат официальному опубликованию, в противном случае они не применяются; точно так же любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Режим законности предполагает, что все носители прав в своей деятельности (и даже в бездействии) не должны нарушать действующие правовые нормы, даже если они представляются им устаревшими или вообще нецелесообразными (нормы отменяются, изменяются или заменяются новыми в установленном для этого порядке, но пока норма сохраняет силу, она подлежит реализации, и её нарушение или несоблюдение недопустимо).
Защита законности осуществляется как правоохранительными органами и органами парламентского и административного контроля, так и судами. В России и других странах так называемой старой демократии на суды возложен нормоконтроль, то есть они не просто отказываются применять нормы, не соответствующие вышестоящим правовым нормам, но и лишают такие нормы юридической силы, отменяя одновременно вынесенные на их основании судебные и административные решения. Лишение юридической силы федеральных и региональных законов, конституций и уставов субъектов РФ, а также нормативных актов Президента РФ, палат Федерального собрания и Правительства РФ, внутрифедеративных договоров на основании их несоответствия Конституции РФ – прерогатива Конституционного суда РФ (часть 2, статья 125 Конституции РФ), а остальной нормоконтроль отнесён к законодательно установленной компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов.