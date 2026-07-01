ЗАКОННИК СТЕФАНА ДУШАНА

Законник Стефана Душана (Закон благоверного царя Душана, Душанов законник) — законодательный свод средневековой Сербии.

Утвержден 21 мая 1349 на соборе великодостойников (первых лиц государства), состоявшемся в Скопье под председательством сербского царя Стефана IV Душана (1346—1355) и патриарха Печского Иоанникия II. На соборе, прошедшем 31 августа 1354 в г. Серры (ныне г. Серре, Греция), законник был дополнен.

Составление З. С. Д. было вызвано стремлением Стефана IV Душана, после его провозглашения царем сербов и греков (1346), унифицировать систему государственного управления на территории всей Сербской империи. З. С. Д. соединил основные положения Законоправила (Номоканона или Кормчей), составленного архиепископом Сербским святым Саввой I, откуда была взята часть статей, и нормы византийского права, восходящие к Синтагме Матфея Властаря и законодательному кодексу римского императора Юстиниана I (см. Свод Юстиниана ).

В зависимости от списка, в состав З. С. Д. входят от 135 до 201 статей. Первые 38 статей посвящены регламентации жизни Православной церкви : 1-я статья провозглашает, что эти законы позволят сохранить чистоту Христианства. Последующие статьи посвящены правам и порядку наследования, брачному праву, отношениям властителей (крупных землевладельцев) с крестьянами и слугами, свободным людям и людям низших сословий (себрам) и их обязанностям. В заключение помещены статьи о суде и наказаниях за различные провинности и преступления. Положения З. С. Д. были призваны регулировать весьма широкий круг общественных отношений, поэтому его можно считать конституцией средневековой Сербии.

Известий о реакции общества на издание З. С. Д. не сохранилось. После смерти царя Стефана Душана (1355) и завоевания Сербского государства Османской империей (1459), по всей вероятности, некоторые нормы З. С. Д. продолжали действовать среди сербского населения — в пользу этого говорят многочисленные рукописи. Наиболее близким списком к несохранившемуся оригиналу памятника считается кодекс XIV в. из г. Струга (ныне Республика Македония), поздние списки (около 20) часто имеют иной состав статей и вариации в их содержании.

Публ.: Законник Стефана Душана / Пер. Ф. Зигеля. СПб., 1872; Законник цара Стефана Душана. Београд, 1975—2015. Књ. 1—4; Душанов законник: Борђошког, Николаевићев, Текелиjин, Стратимировићев и Ковиљски рукопис / Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Нови Сад, 2008. Књ. 13; Душанов законник / Прев. И. Петровић. Београд, 2016.

Лит.: Законник царя Стефана Душана: Зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000., поводом 600 година од проглашења. Београд, 2005; Радоjчић-Костић Г. Библиографиjа о закондавству цара Стефана Душана. Београд, 2006.