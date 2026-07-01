ЗАКОН-РАМКА
ЗАКОН-РАМКА - в ряде государств (Франция и другие) особый закон, устанавливающий лишь общие принципы законодательного регулирования соответствующих общественных отношений.
Предполагает последующее подробное регулирование либо другими законами того же уровня, либо делегированным законодательством, либо подзаконными актами исполнительной власти, либо законодательными актами нижестоящего уровня (например, в федерациях актами законодательной власти их субъектов). Для закона-рамки характерно определение направлений и пределов конкретизирующего законодательства.
Синонимами термина «Закон-рамка» являются термины «рамочный закон» (например, в Германии до 2006), «основы законодательства» (например, в бывшем СССР), «базовый закон» (например, в Испании), «скелетный закон» (в англосаксонских странах) и некоторые другие.
В России типичный закон-рамка – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (2002), конкретизацией которого служат федеральные законы «О выборах Президента РФ» (2003) и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (2005), а также законы субъектов РФ о выборах их законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставы муниципальных образований, равно как законы субъектов РФ об их референдумах и о местных референдумах.
Пример подробного регулирования института закона-рамки даёт исполнителю конституция (статьи 82 и 83): базовым законом законодательные полномочия предоставляются правительству страны для регулирования определённого предмета и на определённый срок; они считаются исчерпанными с момента опубликования правительством соответствующего акта; в базовом законе определяются цель и объём передаваемого полномочия, принципы и критерии его осуществления; базовые законы не могут разрешать правительству изменение самих базовых законов и установление норм, имеющих обратную силу.
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