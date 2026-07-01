ЗАКОН-РАМКА

ЗАКОН-РАМКА - в ря­де го­су­дарств ( Фран­ция и другие) осо­бый за­кон, ус­та­нав­ли­ваю­щий лишь об­щие прин­ци­пы за­ко­но­дательного ре­гу­ли­ро­ва­ния со­от­вет­ст­вую­щих об­щественных от­но­ше­ний.

Пред­по­ла­га­ет по­сле­дую­щее под­роб­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние ли­бо другими за­ко­на­ми то­го же уров­ня, ли­бо де­ле­ги­ро­ван­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом, ли­бо под­за­кон­ны­ми ак­та­ми ис­пол­нительной вла­сти, ли­бо за­ко­но­дательными ак­та­ми ни­же­стоя­ще­го уров­ня (например, в фе­де­ра­ци­ях ак­та­ми за­ко­но­дательной вла­сти их субъ­ек­тов). Для закона-рамки ха­рак­тер­но оп­ре­де­ле­ние на­прав­ле­ний и пре­де­лов кон­кре­ти­зи­рую­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва.

Си­но­ни­ма­ми тер­ми­на «Закон-рамка» яв­ля­ются тер­ми­ны «ра­моч­ный за­кон» (например, в Гер­ма­нии до 2006), «ос­но­вы за­ко­но­да­тель­ст­ва» (например, в бывшем СССР ), «ба­зо­вый за­кон» (например, в Ис­па­нии), «ске­лет­ный за­кон» (в анг­ло­сак­сон­ских стра­нах) и не­ко­то­рые другие.

В Рос­сии ти­пич­ный закон-рамка – Фе­де­раль­ный за­кон «Об ос­нов­ных га­ран­ти­ях из­би­ра­тель­ных прав и пра­ва на уча­стие в ре­фе­рен­ду­ме гра­ж­дан РФ» (2002), кон­кре­ти­за­ци­ей ко­то­ро­го слу­жат фе­де­раль­ные за­ко­ны «О вы­бо­рах Пре­зи­ден­та РФ» (2003) и «О вы­бо­рах де­пу­та­тов Го­су­дар­ст­вен­ной Ду­мы Фе­де­раль­но­го Со­б­ра­ния РФ» (2005), а так­же за­ко­ны субъ­ек­тов РФ о вы­бо­рах их за­ко­но­да­тель­ных (пред­ста­ви­тель­ных) ор­га­нов государственной вла­сти и ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ус­та­вы му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, рав­но как за­ко­ны субъ­ек­тов РФ об их ре­фе­рен­ду­мах и о ме­ст­ных ре­фе­рен­ду­мах.

При­мер под­роб­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния ин­сти­ту­та закона-рамки да­ёт исполнителю кон­сти­ту­ция (ста­тьи 82 и 83): ба­зо­вым за­ко­ном за­ко­но­дательные пол­но­мо­чия пре­дос­тав­ля­ют­ся пра­ви­тель­ст­ву стра­ны для ре­гу­ли­ро­ва­ния оп­ре­де­лён­но­го пред­ме­та и на оп­ре­де­лён­ный срок; они счи­та­ют­ся ис­чер­пан­ны­ми с мо­мен­та опуб­ли­ко­ва­ния пра­ви­тель­ст­вом со­от­вет­ст­вую­ще­го ак­та; в ба­зо­вом за­ко­не оп­ре­де­ля­ют­ся цель и объ­ём пе­ре­да­вае­мо­го пол­но­мо­чия, прин­ци­пы и кри­те­рии его осу­ще­ст­в­ле­ния; ба­зо­вые за­ко­ны не мо­гут раз­ре­шать пра­ви­тель­ст­ву из­ме­не­ние са­мих ба­зо­вых за­ко­нов и ус­та­нов­ле­ние норм, имею­щих об­рат­ную си­лу.

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