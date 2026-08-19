ЗАКОМАРА

ЗАКОМАРА или за­ко­мо­ра (от греческого ϰαμᾴρα - свод­ча­тое по­ме­ще­ние) - в древнерусской ар­хи­тек­ту­ре по­лу­круг­лое за­вер­ше­ние на­руж­но­го уча­ст­ка сте­ны, ко­то­рое за­кры­ва­ет при­ле­гаю­щий к ней ци­лин­д­рический свод, по­вто­ряя его очер­та­ния.

Элемент крес­тово-купольной системы (на­ря­ду с пряс­ла­ми и ло­пат­ка­ми) пе­ре­даёт во внеш­нем об­ли­ке зда­ния его внутреннюю струк­ту­ру. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же ки­ле­вид­ные за­ко­ма­ры. В русской ар­хи­тек­ту­ре ис­поль­зо­ва­лись и де­ко­ра­тив­ные де­та­ли в ви­де за­к­мар, не свя­зан­ные со сво­да­ми, так называемые ко­кош­ни­ки.

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