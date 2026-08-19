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ЗАКОМАРА
ЗАКОМАРА или закомора (от греческого ϰαμᾴρα - сводчатое помещение) - в древнерусской архитектуре полукруглое завершение наружного участка стены, которое закрывает прилегающий к ней цилиндрический свод, повторяя его очертания.
Элемент крестово-купольной системы (наряду с пряслами и лопатками) передаёт во внешнем облике здания его внутреннюю структуру. Существовали также килевидные закомары. В русской архитектуре использовались и декоративные детали в виде закмар, не связанные со сводами, так называемые кокошники.
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