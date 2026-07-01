ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 1901

Заключительный протокол 1901 («Боксерский протокол») — соглашение («о возобновлении дружественных отношений»).

Соглашение («о возобновлении дружественных отношений»), подписанное 7 сентября Ли Хунчжаном и И Куаном, принцем Цин , представлявшими Китай, и послами государств, принимавших участие в подавлении Ихэтуаньского восстания — Германии (А. Мумм фон Шварценштейн), Австро-Венгрии (барон М. Чикан фон Вальборн), Италии (маркиз Дж. Сальваго Радзи), Бельгии (барон А. М. М. Йоостенс), Испании (Б. Ж. Де’Кологан и Кологан), США (У. В. Рокхилл), Франции (Поль Бо), Великобритании (сэр Э. М. Сатоу), Японии (маркиз Ю. Комура), Нидерландов (Ф. М. Кнобель) и России (М. Н. Гирс). Согласно З. п. Китай обязывался выплачивать в течение 39 лет контрибуцию в 450 млн лян серебра при 4 % годовых, из которых Россия получала около 28 %, Германия — 20 %, Франция — около 16 %, на долю Великобритании, Италии, США, Японии, Бельгии вместе взятых выделялось 34 %, остальным державам по 1 %.

Источниками контрибуции являлись доходы морских таможен при повышении ввозной пошлины до 5 % (пошлина не повышалась только на хлеб, рис, золотую и серебряную монеты), доходы местных таможен, а также налог на соль. Державам выделялись специальные боны на причитающуюся им сумму, которые они могли реализовать путем предоставления Китаю займа под собственные гарантии. Статья 11 З. п. обеспечивала странам-участницам право вносить изменения и дополнения в заключенные ранее торговые и навигационные договоры. Китай соглашался с созданием закрытого для китайцев посольского квартала в Пекине (сеттльмент), где иностранные державы имели право содержать свои гарнизоны и приводить их при необходимости в состояние обороны (Ст. 7). Также устанавливались прямые дипломатические отношения с китайским правительством и отменялся сложный церемониал. Державы имели право содержать войска еще в 12 важных экономических и стратегических пунктах на пути от Пекина к морю и вдоль побережья, и в Тяньцзине, а ряд фортов в Дагу были ликвидированы. Ввоз оружия и боеприпасов в страну был запрещен на 2 года с правом продления этого срока. Так называемые «искупительные статьи» З. п. предполагали, что Пекин отправит в Германию и Японию специальных послов с извинениями за убийство сотрудников германской и японской дипломатических миссий, поставит «искупительные памятники» на иностранных кладбищах, жестоко накажет чиновников, участвовавших в восстании (прилагались списки). Запрещались все организации, направленные против иностранцев. СССР в 1924 отказался от З. п. и других договоров, нарушавших суверенитет Китая, и от русской доли контрибуции.

Лит.: Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842—1925). М., 1927; Калюжная Н. М. Восстание ихэтуаней, 1898—1901. М., 1978; Очерки истории Министерства иностранных дел России в 3-х тт. Т. 3. М., 2002; Тихвинский С. Л. Новая история Китая. М., 1972.