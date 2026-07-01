«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ» 1901

«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ» 1901 года - со­гла­ше­ние ме­ж­ду Ки­та­ем и го­су­дар­ст­ва­ми, при­ни­мав­ши­ми уча­стие в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Ихэ­ту­ань (Гер­ма­ния, Ав­ст­ро-Венг­рия, Бель­гия, Ис­па­ния, США, Фран­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ита­лия, Япо­ния, Ни­дер­лан­ды, Рос­сия). Под­пи­сан 7 сентября 1901 года в Пе­ки­не.

По ус­ло­ви­ям «Заключительного протокола» Ки­тай обя­зал­ся уп­ла­тить в те­че­ние 39 лет кон­три­бу­цию в раз­ме­ре 450 миллиона лян (1,5 миллиарда зо­ло­тых руб­лей) при 4% го­до­вых. Из этой сум­мы Гер­ма­нии пред­на­зна­ча­лось 20%, Фран­ции - около 16%, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Япо­нии, США и Бель­гии (вме­сте взя­тым) - 34%, Рос­сии - около 29%, ос­таль­ным - около 1%. Ки­тай обя­зал­ся вы­дать дер­жа­вам осо­бые бо­ны, ко­то­рые ка­ж­дая дер­жа­ва мог­ла реа­ли­зо­вать пу­тём пре­дос­тав­ле­ния Ки­таю зай­ма с собственной га­ран­ти­ей. Максимальный уро­вень ввоз­ных по­шлин для то­ва­ров го­су­дарств, под­пи­сав­ших «Заключительный протокол», ус­та­нав­ли­вал­ся в раз­ме­ре 5%. Ряд ста­тей «Заключительного протокола» пре­дос­тав­лял дер­жа­вам пра­во вно­сить из­ме­не­ния и до­пол­не­ния в за­клю­чён­ные ими ра­нее с Ки­та­ем до­го­во­ры о тор­гов­ле и мо­ре­пла­ва­нии. Иностранным го­су­дар­ст­вам пре­до­с­тав­ля­лось пра­во иметь свои гар­ни­зо­ны в Пе­ки­не (для ох­ра­ны по­сольств) и в 12 других важ­ных эко­но­мических и стра­те­гических пунк­тах. Ввоз ору­жия и бо­е­при­па­сов в Ки­тай был за­пре­щён на 2 го­да (за­прет мог быть про­длён на по­сле­дую­щий двух­лет­ний срок).

«Заключительный протокол» от­крыл но­вые воз­мож­но­сти для уси­ле­ния экс­плуа­та­ции Ки­тая иностранным ка­пи­та­лом. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Советская Рос­сия от­ка­за­лась от не­рав­но­прав­ных до­го­во­ров, за­клю­чён­ных цар­ским и Временным пра­ви­тель­ст­ва­ми. Под­пи­са­ни­ем «Со­гла­ше­ния об об­щих прин­ци­пах для уре­гу­ли­ро­ва­ния во­про­сов ме­ж­ду Сою­зом ССР и Ки­тай­ской Рес­пуб­ли­кой» от 31 мая 1924 года пра­ви­тель­ст­во СССР юри­ди­че­ски офор­ми­ло от­каз от всех до­го­во­ров, на­ру­шав­ших су­ве­ре­ни­тет Ки­тая, а так­же от российской до­ли кон­три­бу­ции, пред­ло­жив об­ра­тить её на ну­ж­ды народного об­ра­зо­ва­ния Ки­тая. Другие стра­ны - уча­ст­ни­ки со­гла­ше­ния про­дол­жа­ли по­лу­чать кон­три­бу­цию до 1940 года.

Исторические источники:

Сбор­ник до­го­во­ров и ди­пло­ма­ти­че­ских до­ку­мен­тов по де­лам Даль­не­го Вос­то­ка. 1895-1905 гг. СПб., 1906.

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