«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ» 1901
«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ» 1901 года - соглашение между Китаем и государствами, принимавшими участие в подавлении восстания Ихэтуань (Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Испания, США, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Нидерланды, Россия). Подписан 7 сентября 1901 года в Пекине.
По условиям «Заключительного протокола» Китай обязался уплатить в течение 39 лет контрибуцию в размере 450 миллиона лян (1,5 миллиарда золотых рублей) при 4% годовых. Из этой суммы Германии предназначалось 20%, Франции - около 16%, Великобритании, Италии, Японии, США и Бельгии (вместе взятым) - 34%, России - около 29%, остальным - около 1%. Китай обязался выдать державам особые боны, которые каждая держава могла реализовать путём предоставления Китаю займа с собственной гарантией. Максимальный уровень ввозных пошлин для товаров государств, подписавших «Заключительный протокол», устанавливался в размере 5%. Ряд статей «Заключительного протокола» предоставлял державам право вносить изменения и дополнения в заключённые ими ранее с Китаем договоры о торговле и мореплавании. Иностранным государствам предоставлялось право иметь свои гарнизоны в Пекине (для охраны посольств) и в 12 других важных экономических и стратегических пунктах. Ввоз оружия и боеприпасов в Китай был запрещён на 2 года (запрет мог быть продлён на последующий двухлетний срок).
«Заключительный протокол» открыл новые возможности для усиления эксплуатации Китая иностранным капиталом. После Октябрьской революции 1917 года Советская Россия отказалась от неравноправных договоров, заключённых царским и Временным правительствами. Подписанием «Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой» от 31 мая 1924 года правительство СССР юридически оформило отказ от всех договоров, нарушавших суверенитет Китая, а также от российской доли контрибуции, предложив обратить её на нужды народного образования Китая. Другие страны - участники соглашения продолжали получать контрибуцию до 1940 года.
Исторические источники:
Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока. 1895-1905 гг. СПб., 1906.