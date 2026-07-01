ЗАКЛAДНИЧЕСТВО

Закладничество — в Русском государстве в XIII — начале XVIII в. переход тягловых людей (черносошных крестьян, посадских людей) из-под государственного налогообложения под покровительство светских или духовных феодалов.

Становясь закладником, «закладывая» себя, человек терял личную свободу, но договаривался с новым феодалом о более легких повинностях. З. появилось не позднее 1260-х, было запрещено Соборным уложением 1649 , фактически просуществовало до начала XVIII в. Правительство последовательно выступало против З., уменьшавшего поступление доходов в казну. Эти меры правительства отразились в Судебнике (см. Сводный судебник ) 1550, актах 1584, 1619, 1638, 1648.

З. рассматривается как одна из исторических форм ипотеки, разновидность соглашения между кредитором и заемщиком, когда залогом (обеспечением) является не недвижимая вещь, а персона должника.

Лит.: Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. Т. 1—2. М., 1952—1954; Кесаева В. А. Возникновение и развитие правового регулирования ипотеки земельных участков в Российском государстве // Наука и современность. 2016. № 42. С. 148—152.