ЗАКЛАДНАЯ
ЗАКЛАДНАЯ - налог недвижимого имущества.
Закладная, как и залог вообще, не может быть самостоятельной, она всегда обеспечивает некое основное обязательство должника. По договору об закладной одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному закладной, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенной недвижимости др. стороны - залогодателя преимущественно перед др. кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными законом.
Закладная - средство обеспечения надлежащего исполнения обязательств, где кредитор руководствуется принципом «верю не лицу, а вещи». Закладная введена афинским реформатором и законодателем Солоном (VI век до н. э.). В Древней Греции должник отвечал перед кредитором своей землёй. На пограничной меже заложенного земельного участка должника устанавливался столб (ипотека) с надписью, что это имущество служит обеспечением претензий займодавца.
В современном праве предметом закладной может быть определённое законом недвижимое имущество, в т. ч. земельные участки, предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир; дачи, садовые дома, гаражи; воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.
Закладная может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в т. ч. обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, др. договоре, причинении вреда. Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному И., или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). Имущество, на которое установлена закладная, остаётся у залогодателя во владении и пользовании, при этом право собственности на заложенную недвижимость сохраняется за ним, но с ограничениями в распоряжении. Залогодатель вправе без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об закладной, сдавать заложенное имущество в аренду, передавать его во временное безвозмездное пользование и по соглашению с др. лицом предоставлять последнему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут), но срок, на который имущество предоставляется в пользование, не должен превышать срок обеспеченного закладной обязательства. Возможны также продажа, отчуждение залогодателем имущества, заложенного по договору об закладной, другому лицу, но лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об закладной. В этом случае лицо, которое приобрело заложенное по договору об закладной имущество, становится на место залогодателя и должно исполнять все обязанности последнего по договору об закладной, включая и те, которые не были надлежаще выполнены первоначальным залогодателем.
В российском праве закладной регулируется нормами ГК РФ и федеральными законами «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (1998 год), «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (1997 год), «Об ипотечных ценных бумагах» (2003 год).
Право залогодержателя на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному закладной, без представления др. доказательств существования этого обязательства, а также право залога на имущество, обременённое закладной, могут быть удостоверены именной ценной бумагой - закладной. Обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному закладной обязательству и залогодатель.
Составление и выдача закладной не допускаются, если предметом закладной является предприятие как имущественный комплекс (или право аренды предприятия), а также если закладная обеспечивает денежное обязательство, сумма долга по которому на момент заключения договора не определена и которое не содержит условий, позволяющих определить эту сумму в надлежащий момент. Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, также и должником по обеспеченному закладной обязательству. Закладная выдаётся первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим гос. регистрацию прав, после гос. регистрации ипотеки.
Обращение взыскания на предмет закладной может быть произведено по решению суда или по нотариально удостоверенному соглашению залогодателя с залогодержателем. Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путём продажи с публичных торгов или др. установленным законом образом.
Закладная может существовать, пока существует обеспечиваемое (основное) обязательство. Прекращение основного обязательства влечёт прекращение закладной. Залогодержатель вправе, если договором не предусмотрено иное, передать др. лицу свои права как по договору об закладной, так и по обеспеченному закладной основному обязательству. Обычно уступка прав по договору об закладной означает и уступку тому же лицу прав по обеспеченному ипотекой основному обязательству, а к лицу, которому переданы права по основному обязательству, переходят и права, обеспечивающие исполнение обязательства. Такое лицо становится на место прежнего залогодержателя по договору об закладной. Передача прав по закладной другому лицу означает передачу тем самым этому же лицу всех удостоверяемых ею прав в совокупности. С переводом на др. лицо долга по обеспеченному закладному обязательству закладная прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.
Если иное не предусмотрено договором, закладная обеспечивает требование в макс. объёме, в т. ч. проценты, неустойку, возмещение убытков, расходы на содержание имущества и его охрану, погашение задолженности залогодателя по налогам, сборам, коммунальным платежам и др. Право залога на одно и то же недвижимое имущество может принадлежать нескольким лицам.Закладная возникает либо в силу договора, либо при наступлении указанных в законе обстоятельств - в силу закона.
Договор об закладной заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его гос. регистрации в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество. Закладная как обременение имущества, заложенного по договору об закладной, возникает с момента заключения этого договора. В силу закона закладная возникает: при заключении договора ренты недвижимого имущества или договора пожизненного содержания с иждивением в пользу получателя ренты; при приобретении за счёт кредита или займа земельного участка или жилья (в т. ч. при строительстве жилья). Как правило, основанием для гос. регистрации закладной в силу закона служит регистрация права собственности на приобретаемую недвижимость.
В мировой практике закладную широко используется в разл. отраслях экономики; определяет структуру расходов огромного количества граждан и их семей, физических и юридических лиц, значительная часть финансовых потоков на десятилетия вперёд, фактически осуществляя долгосрочное планирование экономики.
В России наибольшее развитие получило жилищное ипотечное кредитование (см. в ст. Кредит), в котором в качестве залога используется приобретаемая на кредитные или заёмные средства жилая недвижимость. По сравнению с другими странами уровень развития ипотечного кредитования в России очень незначителен и составляет несколько процентов ВВП, в то время как в Германии, Швеции, Португалии - 52%, в США - 64,5%, в Нидерландах - 111,1% ВВП. Ныне в России из 100 сделок с недвижимостью только 9 осуществляются с применением закладной. Тем не менее в России при гос. поддержке создана законодательно и нормативно обеспеченная система развивающегося двухуровневого рынка жилищного ипотечного кредитования. Система включает предоставление персональных, единичных кредитов под залог приобретаемого жилья, рефинансирование их и привлечение долгосрочных средств с финансового рынка за счёт продажи ипотечных ценных бумаг, обеспеченных ипотечным покрытием, включающим большой объём закладных. Законодательство обеспечивает выпуск ипотечных ценных бумаг на условиях секьюритизации, что позволяет отделить кредитные риски активов, обеспечивающих обязательства по ценным бумагам, от риска банкротства продавца и даёт возможность покупателям таких ценных бумаг полагаться исключительно на кредитное качество этих активов.
Закладная применяется в строительстве.
Закладывая права на предназначенный для строительства участок, застройщик получает возможность последовательно, по мере строительства, привлекать заёмные или кредитные средства, поскольку в соответствии с общепринятыми нормами всё, что строится на заложенном земельном участке, оказывается также в залоге, следуя судьбе земельного участка. В России созданы законодат. предпосылки использования закладной в строительстве. Допускается закладная земель сельско-хозяйственного назначения (за исключением земельных участков, находящихся в гос. или муниципальной собственности). При этом закон устанавливает правило, согласно которому обращение взыскания на заложенный земельный участок не допускается до истечения соответствующего периода сельско-хозяйственных работ, т. е. до 1 ноября, если договором об закладной не предусмотрена иная дата. В результате приватизации в РФ здания и сооружения промышленных, транспортных, энергетич. и иных предприятий находятся преимущественно в частной собственности, но права собственности на земельные участки во многом остались у государства. Только 7,5% земли находится в собственности граждан и юридических лиц. Права на здания и сооружения без чётко определённых прав на соответствующие земельные участки ненадёжны, что снижает их стоимость и затрудняет залог таких объектов. Расширение применения закладной как способа обеспечения возвратности кредитов должно дать импульс промышленности, строительству и другим отраслям национальной экономики.