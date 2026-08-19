ЗАКЛАД
ЗАКЛАД - один из способов обеспечения исполнения обязательств.
Даёт кредитору вещное обеспечение его требования. Заклад состоит в том, что кредитор по обеспеченному закладу обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником своего обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преим. перед др. кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Договор заклада был известен ещё римскому праву, хотя единого термина для обозначения заклада не было: для различных видов заклада существовали свои названия (фидуция, пигнус, ипотека). Общим для всех видов заклада было то, что в его основании лежала ответственность должника по обязательству; эта ответственность скреплялась вещным обеспечением, «ответственностью вещи» (res obligata).
Предметом заклада может быть всякое имущество, в т. ч. вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью залогодателя (напр., требования об алиментах), и иных прав, уступка которых запрещена законом. Различают заклады движимых вещей и заклады недвижимого имущества; особым видом закладов является заклад недвижимости - ипотека. Возможно заложить право на чужую вещь - такой заклад допускается с согласия собственника.
Предмет заклада может находиться у любой из сторон договора. Заклад с передачей залогодержателю заложенного имущества именуется закладом. В РФ заложенное имущество не передаётся залогодержателю при ипотеке, а также при закладе товаров в обороте.
Договор заклада должен быть заключён в простой письменной форме. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Равным образом договор о закладе движимого имущества (или прав на имущество) в обеспечение исполнения обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению.
Закон допускает возможность существования нескольких договоров заклада в отношении одного и того же предмета. Если имущество, находящееся в закладе, становится предметом ещё одного заклада в обеспечение исполнения других требований (последующий заклад), требования последующего заклада держателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после удовлетворения требований предшествующих залогодержателей.
2) В уголовном процессе заклад - вид меры пресечения. Заключается во внесении денег, ценных бумаг или ценностей на депозитный счёт органа, избравшего меру пресечения, подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом в целях обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд и предупреждения совершения им новых преступлений.