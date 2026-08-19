ЗАКЛАД

ЗАКЛАД - один из способов обеспечения исполнения обязательств.

Да­ёт кре­ди­то­ру вещ­ное обес­пе­че­ние его тре­бо­ва­ния. Заклад со­сто­ит в том, что кре­ди­тор по обес­пе­чен­но­му закладу обя­за­тель­ст­ву (за­ло­го­дер­жа­тель) име­ет пра­во в слу­чае не­ис­пол­не­ния долж­ни­ком сво­его обя­за­тель­ст­ва по­лу­чить удов­ле­тво­ре­ние из стои­мо­сти за­ло­жен­но­го иму­ще­ст­ва пре­им. пе­ред др. кре­ди­то­ра­ми ли­ца, ко­то­ро­му при­над­ле­жит это иму­ще­ст­во (за­ло­го­да­те­ля), за изъ­я­тия­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми за­ко­ном.

До­го­вор заклада был из­вес­тен ещё рим­ско­му пра­ву, хо­тя еди­но­го тер­ми­на для обо­зна­че­ния заклада не бы­ло: для различных ви­дов заклада су­ще­ст­во­ва­ли свои на­зва­ния (фи­ду­ция, пиг­нус, ипо­те­ка ). Об­щим для всех ви­дов заклада бы­ло то, что в его ос­но­ва­нии ле­жа­ла от­вет­ст­вен­ность долж­ни­ка по обя­за­тель­ст­ву; эта от­вет­ст­вен­ность скре­п­ля­лась вещ­ным обес­пе­че­ни­ем, «от­вет­ст­вен­но­стью ве­щи» (res obligata).

Пред­ме­том заклада мо­жет быть вся­кое иму­ще­ст­во, в т. ч. ве­щи и иму­ще­ст­вен­ные пра­ва (тре­бо­ва­ния), за ис­клю­че­ни­ем иму­ще­ст­ва, изъ­я­то­го из обо­ро­та, тре­бо­ва­ний, не­раз­рыв­но свя­зан­ных с лич­но­стью за­ло­го­да­те­ля (напр., тре­бо­ва­ния об али­мен­тах), и иных прав, ус­туп­ка ко­то­рых за­пре­ще­на за­ко­ном. Раз­ли­ча­ют заклады дви­жи­мых ве­щей и заклады не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва; осо­бым ви­дом закладов яв­ля­ет­ся заклад не­дви­жи­мо­сти - ипо­те­ка. Воз­мож­но за­ло­жить пра­во на чу­жую вещь - та­кой заклад до­пус­ка­ет­ся с со­гла­сия соб­ст­вен­ни­ка.

Пред­мет заклада мо­жет на­хо­дить­ся у лю­бой из сто­рон до­го­во­ра. Заклад с пе­ре­да­чей за­ло­го­дер­жа­те­лю за­ло­жен­но­го иму­ще­ст­ва име­ну­ет­ся за­кладом. В РФ за­ло­жен­ное иму­ще­ст­во не пе­ре­да­ёт­ся за­ло­го­дер­жа­те­лю при ипо­те­ке, а так­же при закладе то­ва­ров в обо­ро­те.

До­го­вор заклада дол­жен быть за­клю­чён в про­стой письменной фор­ме. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в ус­тановленном порядке. Рав­ным об­ра­зом до­го­вор о закладе дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва (или прав на иму­ще­ст­во) в обес­пече­ние ис­пол­не­ния обя­за­тельств по до­го­во­ру, ко­то­рый дол­жен быть но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен, под­ле­жит но­та­ри­аль­но­му удо­сто­ве­ре­нию.

За­кон до­пус­ка­ет воз­мож­ность су­ще­ст­во­ва­ния не­сколь­ких до­го­во­ров заклада в от­но­ше­нии од­но­го и то­го же пред­ме­та. Ес­ли иму­ще­ст­во, на­хо­дя­щее­ся в закладе, ста­но­вит­ся пред­ме­том ещё од­но­го заклада в обес­пе­че­ние ис­пол­не­ния дру­гих тре­бо­ва­ний (по­сле­дую­щий заклад), тре­бо­ва­ния по­сле­дую­ще­го заклада дер­жа­те­ля удов­ле­тво­ря­ют­ся из стои­мо­сти это­го иму­ще­ст­ва по­сле удов­ле­тво­ре­ния тре­бо­ва­ний пред­ше­ст­вую­щих за­ло­го­дер­жа­те­лей.

2) В уго­лов­ном про­цес­се заклад - вид ме­ры пре­се­че­ния. За­клю­ча­ет­ся во вне­се­нии де­нег, цен­ных бу­маг или цен­но­стей на де­по­зит­ный счёт ор­га­на, из­брав­ше­го ме­ру пре­се­че­ния, по­доз­ре­вае­мым, об­ви­няе­мым ли­бо другим фи­зическим или юри­дическим ли­цом в це­лях обес­пе­че­ния яв­ки по­доз­ре­вае­мо­го, об­ви­няе­мо­го к сле­до­ва­те­лю, до­зна­ва­те­лю или в суд и пре­ду­преж­де­ния со­вер­ше­ния им но­вых пре­ступ­ле­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)