ЗАККАРИЯ

ЗАККАРИЯ (Дзак­ка­риа, За­ха­риу) - греческий певец, бас.

Учил­ся в Афин­ской консерватории, де­бю­ти­ро­вал в 1949 году в Афи­нах (пар­тия Рай­мон­до в опе­ре «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти). С 1953 года по­сто­ян­но ра­бо­тал в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла». Вы­сту­пал на круп­ней­ших опер­ных сце­нах ми­ра: в Па­риж­ской опе­ре , Вен­ской государственной опе­ре (с 1956 года), лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (с 1957 года), в Опе­ре Дал­ла­са (1976). Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском (с 1957 года) и Эдин­бург­ском фес­ти­ва­лях. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР. Мно­го пел в ан­самб­ле с М. Кал­лас, вы­сту­пал вме­сте с же­ной - пе­ви­цей М. Хорн. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра – западно-ев­ропейские (пре­имущественно итальянские) опе­ры XIX века. Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си. Ос­та­вил опер­ную сце­ну в 1980-х годах.