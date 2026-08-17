ЗАККАРИЯ
ЗАККАРИЯ (Дзаккариа, Захариу) - греческий певец, бас.
Учился в Афинской консерватории, дебютировал в 1949 году в Афинах (партия Раймондо в опере «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти). С 1953 года постоянно работал в миланском театре «Ла Скала». Выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Парижской опере, Венской государственной опере (с 1956 года), лондонском театре «Ковент-Гарден» (с 1957 года), в Опере Далласа (1976). Неоднократно участвовал в Зальцбургском (с 1957 года) и Эдинбургском фестивалях. Гастролировал в СССР. Много пел в ансамбле с М. Каллас, выступал вместе с женой - певицей М. Хорн. Основа репертуара – западно-европейские (преимущественно итальянские) оперы XIX века. Многочисленные аудиозаписи. Оставил оперную сцену в 1980-х годах.