КАРИЯ
КАРИЯ - историческая область на юго-западе Малой Азии (провинция Мугла, ныне Турция), со II-го тысячелетия до н. э. населённая догреческими племенами карийцев, переселившимися сюда с островов Эгейского моря.
Карийцы были отличными мореходами (занимались при этом и пиратским промыслом) и воинами (служили воинами-наёмниками в Иудее, Лидии, Египте, Персии). Во время Троянской войны (конец XII века до н. э.) выступали союзниками Трои.
В XII-XI веках до н. э. удобные природные гавани побережья и островов близ Карии привлекли сюда греков-колонистов, основавших города Милет, Галикарнас, Книд и др. Греки даже называли Малую Азию Карийским материком. С середины VII века сначала часть, а затем и вся Кария была под властью Лидии, а с 545 года - персов, став одной из сатрапий государства Ахеменидов. Управлялась персидскими наместниками (сатрапами), которые нередко представляли собой местных династов. В начале V века Кария приняла участие в антиперсидском восстании ионийских городов, но затем царица Галикарнаса Артемисия I с небольшим флотом участвовала на стороне персов в морских сражениях, развернувшихся в ходе греко-персидских войн (500-449 годы). К IV веку карийские правители стали обретать всё большую самостоятельность. Основателем династии считается Гекатомн (395-377 годы), при котором столицей Карии был город Миласы. Династию Гекатомнидов продолжил его старший сын Мавсол (около 377 - около 353 годов), он перенёс столицу в Галикарнас. Тайно участвуя в так называемом великом восстании сатрапов, инициированном персидским сатрапом Датамом (карийцем по происхождению), воспользовавшись ситуацией, Мавсол в 373-359 годах присоединил к Кприи ряд малоазийских территорий, а также остров Родос и добился фактической независимости Карии. После смерти Мавсола царицей стала его сестра и жена Артемисия II (353-350 годы), которая воздвигла ему великолепную многоярусную гробницу, названную его именем (отсюда - «мавзолей»), - одно из чудес света (смотрите Галикарнасский мавзолей). Ей также удалось не только отбить нападение родосцев, жаждавших реванша, но и восстановить власть Карии над Родосом. В Карии правили средний сын Гекатомна - Гидрей (350-343 годы), его сестра и жена Ада (343-341 годы), с 340 по 335 годы - младший сын Гекатомна - Пиксодар, до этого бывший сатрапом Ликии. Во время похода Александра Македонского на восток Карии, находившаяся под властью персидского сатрапа Оронтабата (зятя Пиксодара), оказала сопротивление и была завоёвана в 334-333 годах, а город Галикарнас полностью разрушен. Только царица Ада, добровольно сдавшая Александру Македонскому город Алинда (где она обосновалась, спасаясь от дворцовых интриг), сохранила власть и расположение македонского царя. В III-II веках Кария находилась под властью Селевкидов, временами оспариваемой Птолемеями. В 129 году до н. э. римляне, подавлявшие восстание Аристоника, волны которого докатились и до Карии, подчинили её и включили в состав римской провинции Азия. С 395 года н. э. по XI век территория Карии входила в состав Византии, затем была захвачена турками-сельджуками, с XIV века стала частью Османской империи.
Карийцы пользовались алфавитным письмом (смотрите Карийский язык). Они поклонялись богам Зевсу Карийскому, Аполлону, Артемиде, Латоне, Великой матери богов, а также местным богам той страны, где пребывали на службе (например, Исиде, Апису в Египте).
Кариец Скилак из Карианды по приказу Дария I в VI вtrt до н. э. совершил морское путешествие в Индию. В Книде находилась знаменитая медицинская школа. Родом из Карии были выдающиеся греческие историки: Гекатей Милетский, Геродот Галикарнасский, Ктесий Книдский (также в течение 17 лет личный врач Артаксеркса II), Дионисий Галикарнасский.