КАРИЯ

КАРИЯ - ис­то­рическая об­ласть на юго-за­па­де Ма­лой Азии (провинция Муг­ла, ны­не Тур­ция), со II-го тысячелетия до н. э. на­се­лён­ная дог­ре­че­ски­ми пле­ме­на­ми ка­рий­цев, пе­ре­се­лив­ши­ми­ся сю­да с ост­ро­вов Эгей­ско­го мо­ря.

Ка­рий­цы бы­ли от­лич­ны­ми мо­ре­хо­да­ми (за­ни­ма­лись при этом и пи­рат­ским про­мыс­лом) и вои­на­ми (слу­жи­ли вои­на­ми-на­ём­ни­ка­ми в Иудее, Ли­дии, Егип­те, Пер­сии). Во вре­мя Тро­ян­ской вой­ны (конец XII века до н. э.) вы­сту­па­ли со­юз­ни­ка­ми Трои.

В XII-XI веках до н. э. удоб­ные при­род­ные га­ва­ни по­бе­ре­жья и ост­ро­вов близ Карии при­влек­ли сю­да гре­ков-ко­ло­ни­стов, ос­но­вав­ших го­ро­да Ми­лет , Га­ли­кар­нас, Книд и др. Гре­ки да­же на­зы­ва­ли Ма­лую Азию Ка­рий­ским ма­те­ри­ком. С середины VII века сна­ча­ла часть, а за­тем и вся Кария бы­ла под вла­стью Ли­дии, а с 545 года - пер­сов, став од­ной из сат­ра­пий го­су­дар­ст­ва Ахе­ме­ни­дов. Управ­ля­лась персидскими на­ме­ст­ни­ка­ми (сат­ра­па­ми), ко­то­рые не­ред­ко пред­став­ля­ли со­бой ме­ст­ных ди­на­стов. В начале V века Кария при­ня­ла уча­стие в ан­ти­пер­сид­ском вос­ста­нии ио­ний­ских го­ро­дов, но за­тем ца­ри­ца Га­ли­кар­на­са Ар­те­ми­сия I с не­боль­шим фло­том уча­ст­во­ва­ла на сто­ро­не пер­сов в мор­ских сра­же­ни­ях, раз­вер­нув­ших­ся в хо­де гре­ко-пер­сид­ских войн (500-449 годы). К IV веку ка­рий­ские пра­ви­те­ли ста­ли об­ре­тать всё боль­шую са­мо­стоя­тель­ность. Ос­но­ва­те­лем ди­на­стии счи­та­ет­ся Ге­ка­томн (395-377 годы), при ко­то­ром сто­ли­цей Карии был город Ми­ла­сы. Ди­на­стию Ге­ка­том­ни­дов про­дол­жил его стар­ший сын Мав­сол (около 377 - около 353 годов), он пе­ре­нёс сто­ли­цу в Га­ли­кар­нас. Тай­но уча­ст­вуя в так называемом ве­ли­ком вос­ста­нии сат­ра­пов, ини­ции­ро­ван­ном персидским сат­ра­пом Да­та­мом (ка­рий­цем по про­ис­хо­ж­де­нию), вос­поль­зо­вав­шись си­туа­ци­ей, Мав­сол в 373-359 годах при­сое­ди­нил к Кприи ряд мало­азий­ских тер­ри­то­рий, а так­же остров Ро­дос и до­бил­ся фак­ти­че­ской не­за­ви­си­мо­сти Карии. По­сле смер­ти Мав­со­ла ца­ри­цей ста­ла его се­ст­ра и же­на Ар­те­ми­сия II (353-350 годы), ко­то­рая воз­двиг­ла ему ве­ли­ко­леп­ную мно­го­ярус­ную гроб­ни­цу , на­зван­ную его име­нем (от­сю­да - «мав­зо­лей»), - од­но из чу­дес све­та (смотрите Га­ли­кар­нас­ский мав­зо­лей). Ей так­же уда­лось не толь­ко от­бить на­па­де­ние ро­дос­цев, жа­ж­дав­ших ре­ван­ша, но и вос­ста­но­вить власть Карии над Ро­до­сом. В Карии пра­ви­ли сред­ний сын Ге­ка­том­на - Гид­рей (350-343 годы), его се­ст­ра и же­на Ада (343-341 годы), с 340 по 335 годы - млад­ший сын Ге­ка­том­на - Пик­со­дар, до это­го быв­ший сат­ра­пом Ли­кии. Во вре­мя по­хо­да Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го на вос­ток Карии, на­хо­див­шая­ся под вла­стью персидского сат­ра­па Орон­та­ба­та (зя­тя Пик­со­да­ра), ока­за­ла со­про­тив­ле­ние и бы­ла за­воё­ва­на в 334-333 годах, а город Га­ли­кар­нас пол­но­стью раз­ру­шен. Толь­ко ца­ри­ца Ада, доб­ро­воль­но сдав­шая Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му город Алин­да (где она обос­но­ва­лась, спа­са­ясь от двор­цо­вых ин­триг), со­хра­ни­ла власть и рас­по­ло­же­ние ма­кедонского ца­ря. В III-II веках Кария на­хо­ди­лась под вла­стью Се­лев­ки­дов, вре­ме­на­ми ос­па­ри­вае­мой Пто­ле­мея­ми. В 129 году до н. э. рим­ля­не, по­дав­ляв­шие вос­ста­ние Ари­сто­ни­ка, вол­ны ко­то­ро­го до­ка­ти­лись и до Карии, под­чи­ни­ли её и вклю­чи­ли в со­став римской про­вин­ции Азия. С 395 года н. э. по XI век тер­ри­то­рия Карии вхо­ди­ла в со­став Ви­зан­тии, за­тем бы­ла за­хва­че­на тур­ка­ми-сель­джу­ка­ми, с XIV века ста­ла ча­стью Ос­ман­ской им­пе­рии.

Ка­рий­цы поль­зо­ва­лись ал­фа­вит­ным пись­мом (смотрите Ка­рий­ский язык). Они по­кло­ня­лись бо­гам Зев­су Ка­рий­ско­му, Апол­ло­ну, Ар­те­ми­де, Ла­то­не, Ве­ли­кой ма­те­ри бо­гов, а так­же ме­ст­ным бо­гам той стра­ны, где пре­бы­ва­ли на служ­бе (например, Иси­де, Апи­су в Егип­те).

Ка­ри­ец Ски­лак из Ка­ри­ан­ды по при­ка­зу Да­рия I в VI вtrt до н. э. со­вер­шил морское пу­те­ше­ст­вие в Ин­дию. В Кни­де на­хо­ди­лась зна­ме­ни­тая медицинская шко­ла. Ро­дом из Карии бы­ли вы­даю­щие­ся греческие ис­то­ри­ки: Ге­ка­тей Ми­лет­ский, Ге­ро­дот Га­ли­кар­нас­ский, Кте­сий Книд­ский (так­же в те­че­ние 17 лет лич­ный врач Ар­так­сер­кса II), Дио­ни­сий Га­ли­кар­нас­ский.

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