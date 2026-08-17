ЗАКИР
ЗАКИР (псевдоним; настоящие имя и фамилия Касымбек Алибек оглы Джеваншири) - азербайджанский поэт.
Происходил из знатного карабахского рода; служил в рядах иррегулярных мусульманских частей русской армии. Основоположник сатирического направления в азербайджанской поэзии: в стихотворных памфлетах бичевал произвол феодалов, взяточничество, самоуправство чиновников, земельно-крестьянскую политику царских властей («Шушинские моллы», «Отповедь Гусейнбеку», «Диванбеки», «В преклонные годы судьбы колесо…», «Ты спросишь, что в волости нашей творится…», «Взгляни, что за сон вкруг тебя беспросветный?» и другие). Был арестован, последние годы жизни провёл в родовом имении под надзором полиции. Автор лирических стихов и любовных газелей («Журавли», «О лёгкий ветер утра…», «Твои глаза» и другие), басен, стихотворных посланий, виртуозных пятистиший-мухаммас, шестистиший-мусаддас и другие.