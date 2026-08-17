ЗАКИР

ЗАКИР (псевдоним; настоящие имя и фамилия Ка­сым­бек Али­бек ог­лы Дже­ван­ши­ри) - азербайджанский по­эт.

Про­ис­хо­дил из знат­но­го ка­ра­бах­ско­го ро­да; слу­жил в ря­дах ир­ре­гу­ляр­ных му­сульманских час­тей русской ар­мии. Ос­но­во­по­лож­ник са­ти­рического на­прав­ле­ния в азербайджанской по­эзии: в сти­хотворных пам­фле­тах би­че­вал про­из­вол фео­да­лов, взя­точ­ни­че­ст­во, са­мо­управ­ст­во чи­нов­ни­ков, зе­мель­но-кре­сть­ян­скую по­ли­ти­ку цар­ских вла­стей («Шу­шин­ские мол­лы», «От­по­ведь Гу­сейн­бе­ку», «Ди­ван­бе­ки», «В пре­клон­ные го­ды судь­бы ко­ле­со…», «Ты спро­сишь, что в во­лос­ти на­шей тво­рит­ся…», «Взгля­ни, что за сон вкруг те­бя бес­про­свет­ный?» и другие). Был аре­сто­ван, по­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в ро­до­вом име­нии под над­зо­ром по­ли­ции. Ав­тор ли­рических сти­хов и лю­бов­ных га­зе­лей («Жу­рав­ли», «О лёг­кий ве­тер ут­ра…», «Твои гла­за» и другие), ба­сен, сти­хотворных по­сла­ний, вир­ту­оз­ных пя­ти­сти­ший-му­хам­мас, шес­ти­сти­ший-му­сад­дас и другие.