ЗАКИ ШАМСЕТДИН
ЗАКИ ШАМСЕТДИН (псевдоним; настоящие имя и фамилия - Шамсетдин Ярмухаммад угылы Губайдуллин) - татарский и башкирский поэт.
Заки Шамсетдин родился в семье муллы. В четырехлетнем возрасте ослеп. Обучался в Приозёрном медресе в Казани. После преподавал в медресе в деревне Стерлибашево Уфимской губернии (среди учеников – Акмулла). Умер на пути в Мекку. Автор свыше 50 стихотворений, главным образом на татарском, а также на арабском и персидском языках, в жанрах газели, мадхии, рубаи, фарда и другие; среди наиболее известных - «Будет - не будет» («Булгай, булмагай»), «Смерть не враг мне» («Бу үлем бəңа дошман дүгел»).
Поэзия Заки Шамсетдина пронизана идеями суфизма, её основные темы – мистическая любовь к Всевышнему, неприятие окружающей действительности, стремление замкнуться в своём внутреннем мире. Автор трактата на арабском языке «Трактат об обязательном» («Ар-рисалат ал-фарида»), посвящённого вопросам суфизма.