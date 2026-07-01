ЗАКИ ШАМСЕТДИН

ЗАКИ ШАМСЕТДИН (псевдоним; настоящие имя и фамилия - Шам­сет­дин Яр­му­хам­мад угы­лы Гу­бай­дул­лин) - татарский и башкирский по­эт.

Заки Шамсетдин родился в семье муллы. В четырехлет­нем воз­рас­те ос­леп. Обу­чал­ся в При­озёр­ном мед­ре­се в Ка­за­ни. После пре­по­да­вал в мед­ре­се в деревне Стер­ли­ба­ше­во Уфим­ской губернии (сре­ди уче­ни­ков – Ак­мул­ла). Умер на пу­ти в Мек­ку. Ав­тор свыше 50 сти­хо­тво­ре­ний, главным образом на татарском, а так­же на арабском и персидском язы­ках, в жан­рах га­зе­ли, мад­хии, ру­баи, фар­да и другие; сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных - «Бу­дет - не бу­дет» («Бул­гай, бул­ма­гай»), «Смерть не враг мне» («Бу үлем бəңа дош­ман дүгел»).

По­эзия Заки Шамсетдина про­ни­за­на идея­ми су­физ­ма, её основные те­мы – мис­тическая лю­бовь к Все­выш­не­му, не­при­ятие ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти, стрем­ле­ние замк­нуть­ся в сво­ём внут­рен­нем ми­ре. Ав­тор трак­та­та на арабском языке «Трак­тат об обя­за­тель­ном» («Ар-ри­са­лат ал-фа­ри­да»), по­свя­щён­но­го во­про­сам су­физ­ма.