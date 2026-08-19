ЗАКАВКАЗСКИЙ КОМИССАРИАТ
ЗАКАВКАЗСКИЙ КОМИССАРИАТ - правительство, созданное на совещании представителей закавказских общественно-политических организаций в Тифлисе 15 ноября 1917 года.
Как временный орган власти в Закавказье до созыва Всероссийского учредительного собрания, а в случае невозможности его созыва - до съезда депутатов Учредительного собрания от Закавказья и войск Кавказского фронта, сформированного на Закавказском ТВД в Первую мировую войну.
В состав Закавказский Комиссариат избраны комиссары - грузинские меньшевики Е.П. Гегечкори (пред. Закавказский Комиссарит) и А.И. Чхенкели, дашнаки Х.О. Карчикян, А.М. Огаджанян и Г. Тер-Казарян, мусаватисты М.Ю. Джафаров, Х.А. оглы Мелик-Асланов, Ф.И. оглы Хан-Хойский и Х. бек Хасмамедов, грузинский социалист-федералист Ш.В. Алексеев-Месхиев, эсеры Д.Д. Донской и А.В. Неручев.
В своей деятельности Закавказский комиссариат опирался на закавказский Краевой центр советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также на национальные советы (Армянский, Грузинский и Центральный закавказский мусульманский), каждый из которых имел в своём подчинении национальные (армянскую, грузинскую и азербскую) воинские части.
Координацию действий этих национальных советов осуществлял Межнациональный совет при Закавказском комиссариате (пред. Н.В. Рамишвили). Закавказский комиссариат подчинялось командование Кавказского фронта. Комиссариат действовал в условиях острых межэтнических конфликтов между армянами и азербайджанцами в Елисаветпольской и Эриванской губерниях и в других местах, угрозы захвата Закавказья турецкими войсками, а также сильного влияния большевиков, особенно среди частей Кавказского фронта. 5(18) декабря 1917 года в г. Эрзинджан в Турции Закавказский комиссариат совместно с командующим Кавказским фронтом генерала от инф. А.М. Пржевальским заключил перемирие с Османской империей, одновременно объявил о постепенной демобилизации Кавказской армии и создании новой армии на основе корпусов, сформированных по национальному принципу.
Закавказский комиссариат отказался признать избранный 10(23) декабря 1917 года на 2-м Краевом съезде Кавказской армии новый состав Краевого совета армии и созданный им Военно-революционный комитет, в которых преобладали большевики. 16(29) декабря 1917 года Закавказский комиссариат принял Положение о земельной реформе, предусматривавшее передачу земельным комитетам, образованным ещё Временным правительством, казённых, удельных, церковных и монастырских земель, а также частновладельческих земель, превышавших определённую норму.
Нуждаясь в оружии для создания собственной армии и опасаясь, что возвращавшиеся в Центральную Россию части Кавказской армии поддержат большевиков, Закавказский комиссариат в январе 1918 года приступил к их разоружению. При попытке отрядов Закавказского комиссариата разоружить воинские части в районе ст. Шамхор Закавказской железной дороги [9(22) января 1918 год] погибли сотни солдат, служивших в Кавказской армии.
10(23) февраля 1918 года Закавказский комиссариат из депутатов, избранных в Учредительное собрание от Закавказья, созвал парламент - Закавказский сейм (пред. Н.С. Чхеидзе).
Сейм 26 марта 1918 года принял отставку Закавказского комиссариата и сформировал Временное закавказское правительство, 22 апреля 1918 года провозгласил создание Закавказской Демократической Федеративной Республики, которая вскоре (26 мая 1918 года) распалась на самостоятельные республики - Армению, Азербайджан и Грузию.
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