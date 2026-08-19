ЗАКАВКАЗСКИЙ КОМИССАРИАТ

ЗАКАВКАЗСКИЙ КОМИССАРИАТ - правительство, созданное на совещании представителей закавказских общественно-политических организаций в Тифлисе 15 ноября 1917 года.

Как временный ор­ган вла­сти в За­кав­ка­зье до со­зы­ва Все­российского уч­ре­дительного со­б­ра­ния, а в слу­чае не­воз­мож­но­сти его со­зы­ва - до съез­да де­пу­та­тов Уч­ре­дительного со­б­ра­ния от За­кав­ка­зья и войск Кав­каз­ско­го фрон­та, сфор­ми­ро­ван­но­го на За­кав­каз­ском ТВД в Первую ми­ро­вую вой­ну .

В со­став Закавказский Комиссариат из­бра­ны ко­мис­са­ры - грузинские мень­ше­ви­ки Е.П. Ге­геч­ко­ри (пред. Закавказский Комиссарит) и А.И. Чхен­ке­ли, даш­на­ки Х.О. Кар­чи­кян, А.М. Огад­жа­нян и Г. Тер-Ка­за­рян, му­са­ва­ти­сты М.Ю. Джа­фа­ров, Х.А. ог­лы Ме­лик-Ас­ла­нов, Ф.И. ог­лы Хан-Хой­ский и Х. бек Хас­ма­ме­дов, грузинский со­циа­лист-фе­де­ра­лист Ш.В. Алек­се­ев-Мес­хи­ев, эсе­ры Д.Д. Дон­ской и А.В. Не­ру­чев.

В сво­ей дея­тель­но­сти Закавказский комиссариат опи­рал­ся на за­кав­каз­ский Крае­вой центр со­ве­тов ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских и сол­дат­ских де­пу­та­тов, а так­же на национальные со­ве­ты (Армянский, Грузинский и Центральный за­кав­каз­ский му­суль­ман­ский), ка­ж­дый из ко­то­рых имел в сво­ём под­чи­не­нии на­цио­наль­ные (армянскую, грузинскую и азербскую) во­ин­ские час­ти.

Ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий этих национальных со­ве­тов осу­ще­ст­в­лял Меж­на­цио­наль­ный со­вет при Закавказском комиссариате (пред. Н.В. Ра­ми­шви­ли). Закавказский комиссариат под­чи­ня­лось ко­ман­до­ва­ние Кавказского фрон­та. Ко­мис­са­ри­ат дей­ст­во­вал в ус­ло­ви­ях ост­рых ме­жэт­нических кон­флик­тов ме­ж­ду ар­мя­на­ми и азер­бай­джан­ца­ми в Ели­са­вет­поль­ской и Эри­ван­ской гу­бер­ни­ях и в других мес­тах, уг­ро­зы за­хва­та За­кав­ка­зья турецкими вой­ска­ми, а так­же силь­но­го влия­ния боль­ше­ви­ков, осо­бен­но сре­ди час­тей Кавказского фрон­та. 5(18) декабря 1917 года в г. Эр­зинд­жан в Тур­ции Закавказский комиссариат совместно с ко­мандующим Кавказским фрон­том генерала от инф. А.М. Прже­валь­ским за­клю­чил пе­ре­ми­рие с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, од­но­вре­мен­но объ­явил о по­сте­пен­ной де­мо­би­ли­за­ции Кавказской ар­мии и соз­да­нии но­вой ар­мии на ос­но­ве кор­пу­сов, сфор­ми­ро­ван­ных по национальному прин­ци­пу.

Закавказский комиссариат от­ка­зал­ся при­знать из­бран­ный 10(23) декабря 1917 года на 2-м Крае­вом съез­де Кавказской ар­мии но­вый со­став Крае­во­го со­ве­та ар­мии и соз­дан­ный им Во­ен­но-ре­во­люционный комитет, в ко­то­рых пре­об­ла­да­ли боль­ше­ви­ки. 16(29) декабря 1917 года Закавказский комиссариат при­нял По­ло­же­ние о зе­мель­ной ре­фор­ме, пре­ду­смат­ри­вав­шее пе­ре­да­чу зе­мель­ным ко­ми­те­там, об­ра­зо­ван­ным ещё Временным пра­ви­тель­ст­вом, ка­зён­ных, удель­ных, цер­ков­ных и мо­на­стыр­ских зе­мель, а так­же ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель, пре­вы­шав­ших оп­ре­де­лён­ную нор­му.

Ну­ж­да­ясь в ору­жии для соз­да­ния собственной ар­мии и опа­са­ясь, что воз­вра­щав­шие­ся в Центральную Рос­сию час­ти Кавказской ар­мии под­дер­жат боль­ше­ви­ков, Закавказский комиссариат в январе 1918 года при­сту­пил к их ра­зо­ру­же­нию. При по­пыт­ке от­ря­дов Закавказского комиссариата ра­зо­ру­жить во­ин­ские час­ти в рай­оне ст. Шам­хор За­кав­каз­ской железной дороги [9(22) января 1918 год] по­гиб­ли сот­ни сол­дат, слу­жив­ших в Кавказской ар­мии.

10(23) февраля 1918 года Закавказский комиссариат из де­пу­та­тов, из­бран­ных в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние от За­кав­ка­зья, со­звал пар­ла­мент - За­кав­каз­ский сейм (пред. Н.С. Чхе­ид­зе).

Сейм 26 марта 1918 года при­нял от­став­ку Закавказского комиссариата и сфор­ми­ро­вал Временное за­кав­каз­ское пра­ви­тель­ст­во, 22 апреля 1918 года про­воз­гла­сил соз­да­ние За­кав­каз­ской Де­мо­кратич еской Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки, ко­то­рая вско­ре (26 мая 1918 года) рас­па­лась на са­мо­сто­ятельные рес­пуб­ли­ки - Ар­ме­нию, Азер­бай­джан и Гру­зию.

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