ЗАКАВКАЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКАВКАЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - государство, связанное тесным военным, политическим и экономическим союзом с РСФСР; государственное образование в составе СССР.

(30 декабря 1922 года - 5 дкабря 1936 года).

Сто­ли­ца - г. Тиф­лис.

ЗСФСР со­стоя­ла из Азер­бай­джа­на, Ар­ме­нии и Гру­зии. Соз­да­на по ре­ше­нию Кавказского бю­ро РКП(б), при­ня­то­му в но­ябре 1921 года по ини­циа­ти­ве В.И. Ле­ни­на . Объ­е­ди­не­ние За­кав­ка­зья в ЗСФСР бы­ло вы­зва­но не­об­хо­ди­мо­стью пре­дот­вра­тить там на­цио­на­ли­стического вы­сту­п­ле­ния, вос­ста­но­вить на­ру­шен­ные в ре­зуль­та­те Гражданской вой­ны 1917-1922 годов хо­зяйственные свя­зи ме­ж­ду рес­пуб­ли­ка­ми и уп­ро­стить уп­рав­ле­ние ими со сто­ро­ны центрального государственного и пар­тий­но­го ру­ко­во­дства. Про­тив соз­да­ния ЗСФСР вы­сту­пил ЦК КП Гру­зии (Б. Мди­ва­ни, М. Окуд­жа­ва и др.), ко­то­рый на­стаи­вал на вхо­ж­де­нии Гру­зии в про­ек­ти­ро­вав­шее­ся еди­ное со­юз­ное го­су­дар­ст­во не­по­сред­ст­вен­но (а не че­рез фе­де­ра­цию), од­на­ко его по­зи­ция бы­ла осу­ж­де­на ЦК РКП(б), а наи­бо­лее ак­тив­ные оп­по­зи­цио­не­ры ото­зва­ны из Гру­зии.

Об­ра­зо­ва­ние ЗСФСР оформ­ле­но на кон­фе­рен­ции пред­ста­ви­те­лей ЦИК трёх рес­пуб­лик в Тиф­ли­се. Государственное и об­щественно-по­ли­тическое уст­рой­ст­во ЗСФСР бы­ло ана­ло­гич­ным уст­рой­ст­ву других советских рес­пуб­лик (с ря­дом не­зна­чительных от­ли­чий; напр., За­кав­каз­ский ЦИК воз­глав­лял­ся со­пред­се­да­те­ля­ми от трёх рес­пуб­лик). На­ря­ду с ЦИК и СНК ЗСФСР ана­ло­гич­ные ор­га­ны су­ще­ст­во­ва­ли в ка­ж­дой рес­пуб­ли­ке.

В ве­де­нии центральных ор­га­нов ЗСФСР на­хо­ди­лись внеш­няя тор­гов­ля, пу­ти со­об­ще­ния, связь, про­до­вольственного обес­пе­че­ние, фи­нан­сы и др., в ком­пе­тен­ции отдельных рес­пуб­лик - ряд промышленных пред­при­ятий, во­про­сы внутренних дел, сельского хозяйства (до 1929 года), народного об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния.

Население 5850,7 тыс. человек (1926 год), 6976,1 тыс. человек (1932 год). ЗСФСР уп­разд­не­на в свя­зи с при­ня­ти­ем Кон­сти­ту­ции СССР 1936 года, в ко­то­рой бы­ло ука­за­но, что Азер­бай­джан, Ар­ме­ния и Гру­зия яв­ля­ют­ся са­мо­сто­ят ельным со­юз­ны­ми рес­пуб­ли­ка­ми.

Пред­се­да­те­ли СНК ЗСФСР: И.Д. Ора­хе­ла­шви­ли (1922-1927, 1931-1932 годы), Ш.З. Элиа­ва (1927-1931 годы), Г.М. ог­лы Му­са­бе­ков (1932-1936 годы); ру­ко­во­ди­те­ли КП ЗСФСР: Г.К. Орд­жо­ни­кид­зе (1922-1926 годы), И.Д. Ора­хе­ла­шви­ли (1926-1929 годы, 1931-1932 годы), А.И. Кри­ниц­кий (1929-1930 годы), Л.И. Карт­ве­ли­шви­ли (1930-1931 годы), Л.П. Бе­рия (1932-1936 годы).

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