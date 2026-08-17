ЗАКАВКАЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКАВКАЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - государство, связанное тесным военным, политическим и экономическим союзом с РСФСР; государственное образование в составе СССР.
(30 декабря 1922 года - 5 дкабря 1936 года).
Столица - г. Тифлис.
ЗСФСР состояла из Азербайджана, Армении и Грузии. Создана по решению Кавказского бюро РКП(б), принятому в ноябре 1921 года по инициативе В.И. Ленина. Объединение Закавказья в ЗСФСР было вызвано необходимостью предотвратить там националистического выступления, восстановить нарушенные в результате Гражданской войны 1917-1922 годов хозяйственные связи между республиками и упростить управление ими со стороны центрального государственного и партийного руководства. Против создания ЗСФСР выступил ЦК КП Грузии (Б. Мдивани, М. Окуджава и др.), который настаивал на вхождении Грузии в проектировавшееся единое союзное государство непосредственно (а не через федерацию), однако его позиция была осуждена ЦК РКП(б), а наиболее активные оппозиционеры отозваны из Грузии.
Образование ЗСФСР оформлено на конференции представителей ЦИК трёх республик в Тифлисе. Государственное и общественно-политическое устройство ЗСФСР было аналогичным устройству других советских республик (с рядом незначительных отличий; напр., Закавказский ЦИК возглавлялся сопредседателями от трёх республик). Наряду с ЦИК и СНК ЗСФСР аналогичные органы существовали в каждой республике.
В ведении центральных органов ЗСФСР находились внешняя торговля, пути сообщения, связь, продовольственного обеспечение, финансы и др., в компетенции отдельных республик - ряд промышленных предприятий, вопросы внутренних дел, сельского хозяйства (до 1929 года), народного образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Население 5850,7 тыс. человек (1926 год), 6976,1 тыс. человек (1932 год). ЗСФСР упразднена в связи с принятием Конституции СССР 1936 года, в которой было указано, что Азербайджан, Армения и Грузия являются самостоятельным союзными республиками.
Председатели СНК ЗСФСР: И.Д. Орахелашвили (1922-1927, 1931-1932 годы), Ш.З. Элиава (1927-1931 годы), Г.М. оглы Мусабеков (1932-1936 годы); руководители КП ЗСФСР: Г.К. Орджоникидзе (1922-1926 годы), И.Д. Орахелашвили (1926-1929 годы, 1931-1932 годы), А.И. Криницкий (1929-1930 годы), Л.И. Картвелишвили (1930-1931 годы), Л.П. Берия (1932-1936 годы).