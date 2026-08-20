ЗАКАТАЛЬСКИЙ ОКРУГ
ЗАКАТАЛЬСКИЙ ОКРУГ - особая административно-территориальная единица в Российской империи на Кавказе.
Образован в 1842 году как Белоканский округ из Белоканского уезда Грузино-Имеретинской губернии. 10(22) марта 1844 года под названием Джаро-Белоканский, округ был выделен из состава Грузино-Имеретинской губернии. Автономное положение округа подтверждено Положением о разделении Закавказского края от 14(26) декабря 1846 года. В 1859 году переименован в Закатальский округ. Включал 4 участка: Алиабадский, Кахский, Белоканский и Джаромухахский. Административный центр - город Закаталы. В Закатальском округе действовала система военно-народного управления, которую возглавлял начальник округа.
Площадь 4033 км2 (1913).
Население. 81,1 тысяч человек (1912): выходцы из Дагестана (аварцы, лезгины и др.) - 64%, закавказские «татары» (азербайджанцы) - 24,6%, «ингелойцы» (грузины) - 5,7%, армяне - 4%, русские - 0,6%. Основные занятия населения - скотоводство, земледелие, виноградарство, сбор плодов (в основном грецкого ореха), кустарные промыслы, шелководство.
Социальная структура населения Закатальского округа имела многослойный характер, патриархально-родовые отношения переплетались с формами «горского феодализма» и осложнялись межэтническими противоречиями. «Вольные общества» (джамааты) выходцев из Дагестана являлись коллективными владельцами территорий, на которых проживали платившие им ренту-налог грузины и азербайджанцы. В 1863 году распространившийся слух о том, что администрация Закатальского округа собирается освободить грузин и азербайджанцев от их поземельной зависимости, привёл к «профеодальному» антирусскому восстанию части выходцев из Дагестана. Движение, поднятое под лозунгом «джихада», было подавлено российскими войсками при содействии отрядов грузинских и азербайджанских добровольцев. После Октябрьской революции 1917 года на территорию Закатальского округа претендовали Азербайджан и Грузия, военные действия в закатальском округе не велись. 28 апреля 1920 года Закатальский округ полностью вошёл в состав Азербайджанской ССР.
Источники:
Положение об управлении Дагестанской областью и Закатальским округом, 1860 г.