ЗАКАРПАТЬЕ

ЗАКАРПА́ТЬЕ [Подкарпатская Русь] - территория, занимающая юго-западные склоны северной части Восточных Карпат.

И прилегающую к ней часть низменности в бассейне р. Тисы (совр. Закарпатская область Украины). В более широком смысле включает прилегающие к Закарпатской области районы современной Словакии (Пряшевщина), Румынии (Южная Мараморощина (Мармарощина)) и Венгрии, т. е. Тисо-Дунайский регион.

V век - 1526 год.

Древнейшая история Закарпатья практически не отражена в письменных источниках, однако ряд известий, традиционно связываемых с Древней Русью, может быть отнесен к Закарпатью. Данные археологических раскопок показывают, что в V-Х веках по обе стороны северо-восточных склонов Карпат проживали славяне. Они появились в Закарпатье до образования во второй половине VI века Аварского каганата (см. Авары) на Дунайской равнине. По-видимому, Закарпатье стало юго-западной окраиной ареала распространения восточных славян. Возможно, в древности здесь проживало одно из племен восточнославянских хорватов (по мнению Я. Карачоньи и др., белых хорватов). Труднодоступность Закарпатье препятствовала его активному хозяйственному освоению, поэтому в древности и в раннем средневековье население Закарпатья было малочисленным. Закарпатье долгое время оставалось «буферной зоной» между первыми государствами на землях западных и восточных славян, а соседние с ним различные западно- или южнославянских раннегосударственные образования в разное время осуществляли в Закарпатье свою верховную власть.

По косвенным данным чешского хрониста Пржибика Пулкавы из Раденина († 1380 год), известно, что среди подданных великоморав. кн. Святоплука (870-894 годы) были «русские» (Russani), по-видимому, населявшие часть территории Закарпатье и являвшиеся предками современных русинов. Исторические предания, отраженные в венгерской хронике неизвестного автора (Анонима) «Деяния венгров» (Gesta Hungarorum) (рубеж ХII и ХIII веков), свидетельствуют, что в конце IX века Закарпатье считалось окраиной владений болгарского царя Симеона.

На рубеже IX и Х веков в Закарпатье пришли венгры (летописные «угры») и их союзники (среди которых были присоединившиеся к мадьярам после их ухода из-под Киева группы печенегов и русов) во главе с Арпадом. Как свидетельствует хроника, местное славянское население без борьбы подчинилось завоевателям, за исключением болг. наместника - полулегендарного кн. Лаборца. В 896 (898?) году он оказал сопротивление венграм и закрылся в своем «граде», который, вероятно, находился на месте совр. Ужгородского замка. Дружина Лаборца была разбита, а ее предводитель был пленен и казнен у р. Свиржавы (ныне р. Лаборец, Вост. Словакия).

Согласно приведенной венгерским Анонимом легенде, тогда же и было изменено первоначальное название реки на Лаборец, что вызывает сомнения. Однако, исходя из археологических данных, можно предположить наличие у славян, населявших в тот период Подкарпатскую Русь и находившихся в сфере влияния первых слав. государств, Великой Моравии и Болгарского царства, племенных вождей, побежденных вторгшимися в Центральную Европу уграми (Поп И. И. Лаборец // Он же. Энциклопедия Подкарпатской Руси. 2001. С. 230). По сообщению венгерского хрониста конец ХIII века Шимона Кезаи, пришедшие с Арпадом племена построили в бассейне верхней Тисы крепость Унгвар (ныне Ужгород) и еще 6 крепостей в др. местах. Очевидно, Кезаи мог перепутать Закарпатье с Трансильванией (Семиградьем), куда направились из Северного Причерноморья племена, не ушедшие с Арпадом. Возможно, хронист намеренно приписал строительство Унгвара венграм (по археологическим свидетельствам, город основали восточнослав. хорваты).

Племена Арпада в течение несколькоих лет готовились к войне с Великой Моравией, раздираемой борьбой за власть между наследниками кн. Святоплука I. По версии венгерского Анонима, планомерное завоевание Карпатской котловины венгры начали в 903 году. Современные венгерские историки считают, что племена, возглавляемые Арпадом, с 895 года захватывали южные области Великой Моравии, а к 900 году овладели половиной лежащих к востоку от Дуная земель Карпатской котловины. В 907 году венгры уничтожили остатки Великоморавской державы.

Преемники Арпада (умер в 907 году) сделали центром венгерского союза племен Ср. Подунавье, Закарпатье осталось за пределами территории тогдашней Венгрии. В Раффельштеттенском таможенном уставе 904/6 года, регламентирующем торговлю Восточнофранкского королевства, упоминаются приходившие для торговли «руги» (Rugi). Исследователи традиционно считают их днепровскими русами. По мнению А.В. Назаренко, эти руги говорили на языке восточных славян, но при этом были скандинавами. В.В. Седов считает, что упоминаемые в источнике купцы происходили «из соседних славянских земель», скорее всего из Закарпатья.

В X веке население Закарпатья признало зависимость от рода Аба, возглавлявшего пришедших вместе с венграми каваров. Во второй половине этого столетия численность восточнослав. населения Закарпатья могла заметно вырасти за счет миграций в верховья Тисы части восточнославянских племен уличей и тиверцев. Причиной их ухода из района нижнего течения Днестра и Южного Буга стали попытки правителей Киева - кн. Игоря (912-945 годы), равноапостальной кнг. Ольги (945-969 годы) и их сына кн. Святослава (около 960-972 годов) - утвердиться в Северном Причерноморье, на степном отрезке пути «из варяг в греки», и обложить его население данью. Ряд средневековых европейских источников прямо или косвенно упоминают входившую в состав Венгрии в Х – первой половины ХI веков Русию или Руссию. Под этим названием, вероятно, подразумевались юж. районы Закарпатья (до конца ХI века р. Тиса оставалась северо-восточной границей Венгрии). Составитель редакции С Хроники Адемара Шабанского пишет о том, что миссионеру Бруно Кверфуртскому удалось «обратить в Христову веру Белую и Чёрную Венгрию», а также Русию, составлявшую часть Венгерского гос-ва. Видимо, это произошло при венгерском кн. Гезе (972-997 годы).

При венгерском короле Стефане I Святом (1000-1038 годы) на наименее освоенных окраинах страны долгое время сохранялись фактически самостоятельные области. Одна из них - Русская марка (Руська марка, лат. Marchia Ruthenorum), упоминаемая в «Житии Конрада, архиепископа Зальцбургского» при описании событий 1127 года (Vita Chuonradi, archiepiscopi Salisburgensis / Ed. D. W. Wattenbach // MGH. SS. T. 11. P. 74).

Исследователи, придерживавшиеся романтической концепции ранней истории русинов, считали Закарпатье наиболее вероятным местом локализации Русской марки. Создание в Закарпатье комитатов (замковых округов) Унг и Боршова не привело к ее ликвидации, т. к. значительная часть славян продолжала жить в труднодоступных горных районах (прежде всего на землях современой Восточной Словакии). Данных о существовании после 1127 года особого территориального образования со славянским населением в Венгрии нет. Однако не исключено, что оно могло сохраниться до начала ХIII веков, когда система королевских комитатов распространилась на северные окраины владений Арпадов.

По-видимому, причинами исчезновения Русской марки стали стремление Арпадов включить приграничные земли Венгрии в систему комитатов и начавшаяся в конце ХII века венгерска военно-политическая экспансия на земли Юго-Зап. Руси. В периоды временного установления венг. власти в Галиче (1188-1189 годы, 1210, 1215-1219 годы) Закарпатье оказывалось внутренней областью Венгрии. Фактором, косвенно повлиявшим на исчезновение Русской марки, стало появление в середине ХII века на сев.-восточных землях Венгрии немецких колонистов. Так, напр., в образованном в 1210 году комитате Угоча обосновались выходцы из Фландрии. Представлявшие новую городскую организацию переселенцы, главным образом из Саксонии (сасы) и Швабии, основали в Закарпатье, имевшем лишь крепости и сельские поселения, первые города западноевропейского типа - Берегсас (ныне Берегово) и Севлюш (Надьсёлёш, ныне Виноградов). Колонисты принесли с собой Магдебургское право и составили ядро городских организаций во всех областях Венгрии. К началу XIV века Закарпатье было поделено на комитаты Абауй-Торна, Берег, Земплен, Мараморош (Марамарош, Мармарош), Сепеш, Угоча, Унг и Шарош.

На ХIII веке приходится новая волна миграции православного населения из Древнерусского государства в Угорскую Русь (часть Закарпатья на территории современной Словакии), в основном из-за монгольского нашествия и установления ордынского ига на Руси. Однако переселенцы могли оказаться в Закарпатье до битвы на р. Калке в 1223 году и разорения Юго-Западной Руси в 1239-1242 годы. Известны 74 средневековые грамоты венгерских королей, свидетельствующие о значительном числе поселений в Венгрии, названия которых образованы от этнонима orosz (русский). Самые ранние из них датируются 1220 годом.

Поскольку венгерские короли на протяжении всего средневековья остро ощущали недостаток населения на окраинах своей страны, то не исключено, что некоторые группы древнерус. населения оказались в Закарпатье по их приглашению. Начало этому процессу могло быть положено в первой трети ХIII века, когда Арпады занимали княжеские столы в Галицкой Руси и во Владимиро-Волынском княжестве. После издания в 1222 году королем Андрашем (Эндре) II (1205-1235 годы) «золотой буллы» в Венгрии начался процесс складывания феодальных доминий, сохранявшихся и после вхождения страны в империю Габсбургов (1526 год). Это привело к падению авторитета королевской власти и власти ишпанов на местах. В ходе данного процесса в Закарпатье появились Ужанская и Мукачевская доминии.

Главная колонна вторгшегося в Венгрию в марте 1241 года монголо-татарские войска хана Батыя прошла через Закарпатье и в 1-м же сражении на р. Шайо разгромила войско венгерского коротля Белы IV. В 1242 году войско хана Батыя разрушило Унгвар. Часть славянского населения, спасаясь от монголо-татар. нашествия, перешла на земли в среднем течении Тисы. Однако Венгрия в отличие от основной части Древнерусского государства не стала частью Монгольской империи, что стимулировало дальнейший переход восточнослав. населения в Закарпатье, вследствии чего в XIII-XV века русская область в Венгрии расширилась. При этом нет данных о переселении в Закарпатье православной знати, которая могла бы возглавить местных славян. Славянское население стало преобладать не только в населенных потомками восточнослав. хорватов комитатах Унг, Берег, Земплен и Угоча, но и в комитатах Мараморош, Сабольч и Сатмар, при этом подавляющее большинство славян оставалось верными Православию.

Помимо древнерус. населения с конца ХIII века в Закарпатье продолжали переселяться большие группы немецких колонистов, которые пополняли уже не только городское, но и сельское население, что способствовало их быстрой ассимиляции. На равнинных участках Закарпатье в эпоху существования Золотой Орды расселились венгры, в горных районах - волошские пастухи (предки совр. румын). В XIII-XIV века в Восточном Закарпатье православное волошское население стало значительным.

В 1264 году знатный католический феодал Аладар получил от короля Белы IV в Закарпатье в качестве владения Сентмиклош (ныне Чинадиево) и Сойву (ныне Свалява). Знавший древнерусский язык Аладар неоднократно выполнял функции посла венгерского короля к правителям Галицко-Волынского княжества. В 1290 году, после убийства венгерского кор. Ласло IV Куна, представлявшего главную линию династии Арпадов, на венгерском престоле оказался кор. Андраш (Эндре) III, права которого были признаны не всеми магнатами. В том же году король пожаловал Унгвар и его доминию своему канцлеру и палатину Аба Амадею. Княживший в Галиче, в Перемышле и во Львове великий кн. Лев I Данилович (около 1269-1301 годов), выступая от имени своего сына (внука кор. Белы IV) кн. Юрия (Георгия) Львовича, временно овладел Закарпатьем, поставив на должность ишпана комитата Берег своего посадника Григория.

В 1301 году, после смерти кор. Андраша (Эндре) III, в Венгрии пресеклась династия Арпадов, в результате чего на венг. престоле до 1310 года сменилось несколько претендентов. К этому времени страна фактически была поделена между крупнейшими магнатами, нередко имевшими в управлении по нескольким комитатов. Победа в борьбе за венг. корону представителя Анжуйской династии кор. Карла Роберта (1308-1342 годы) вызвала широкое оппозиционное движение магнатов в В. Венгрии и в Закарпатье. Его лидером стал Матуш (Мате) Чак (ум. в 1321 году).

Боевые действия шли в т. ч. на землях Закарпатья (в комитатах Земплен, Сепеш, Унг, Шарош). В 1312 году в битве при Розгони (ныне Розгановце, Словакия) король Карл Роберт разгромил мятежную знать. Аба Амадей, союзник Чака, был лишен владений в Закарпатье. Сторонник короля ишпан комитата Земплен П. Петё получил от кор. Карла Роберта Унгвар и его доминию. В 1320 (1321?) году вместе с палатином Копасом ишпан Петё организовал новое движение против кор. Карла Роберта. Петё предлагал одному из сыновей Галицкого вел. кн. Юрия Львовича (Льву II или Андрею) вступить в борьбу за венг. корону. Однако венг. королю удалось нанести поражение Петё, около 1322 года были подавлены последние очаги мятежа, ишпан, по-видимому, бежал в Галицкую Русь.

Пришедшие в Венгрию вместе с кор. Карлом Робертом графы Другеты из Апулии получили в управление ряд венг. комитатов, в частности в наследственное владение Унг и Земплен (1330 год), к которым вскоре присоединились Гуменская и Ужанская доминии. В 1333 году Я. Другету принадлежало около 300 словацких, восточнославянских и венгерских поселений, что делало его фактически сюзереном Закарпатья. С именем гр. Н. Другета связано проникновение в Закарпатье новых веяний в культуре, обусловленных эпохой Предвозрождения. После 3-летнего пребывания в Неаполе (1351-1354 годы) Другет вернулся в принадлежавший ему Унгвар с группой итальянских художников - последователей Джотто ди Бондоне, которые расписали фресками замковую ротонду в Герени (ныне Горяны в черте Ужгорода). В ХIV-ХVI века в Закарпатье продолжалось активное возведение католических храмов.

Преемник Карла Роберта кор. Людовик (Лайош I) Великий (1342-1382 годы), будучи союзником польского кор. Казимира III Великого (1333-1370 годы), воевал с Литовским великим княжеством за обладание Галицко-Волынской Русью. В 1351 году венгерский король захватил Червонную Русь, которую в 1352 году передал своему союзнику. В 1354 году польские и венгерские войска оккупировали Волынь и Подолию. Попытка упразднить автономию в комитате Мараморош вызвала здесь восстание православного волошского населения во главе с воеводой Богданом против наместника венгерского короля. После долгого противостояния венг. королю Богдан вместе со сторонниками переселился из Марамороша в Восточном Прикарпатье, где образовалось Молдавское государство, ставшее независимым от венгерской короны в 1359 году.

После поражения в 1393 году в борьбе с литовским кн. Витовтом в Закарптье с Подольской земли переселился один из православных представителей литовской династии Гедиминовичей - кн. Феодор Кориатович († ок. 1414 года). Бежав к венгерским кор. Сигизмунду Люксембургу (1387-1437 годы), кн. Феодор уступил ему свои права на Подолье, а взамен получил Мукачевскую и Маковицкую доминии. Центром владений кн. Феодора стало Мукачево (Мункач). Вместе с кн. Феодором Кориатовичем в Закарпатье ушла часть его сторонников. Приток православных переселенцев в период владения кн. Феодором центральной частью Закарпатья (1396-1414 годы) способствовал укреплению там Православия. Кн. Феодор Кориатович не оставил наследников, и с его смертью православного шляхта Закарпатье потеряла лидера.

От XIV веке сохранились документальные известия о существовании в Закрпатье 2 центров православной жизни. В августе 1391 года Константинопольский патриарх Антоний IV даровал Мараморошскому Михаило-Архангельскому монастырю (см. Михаила арх. (Мараморошский) мужской монастырь в с. Грушеве) ставропигию, его настоятели получили сан экзарха подчиненной мононастырю области, включавшей комитаты Берег, Унг, Угоча, Мараморош. Игумены Мараморошского монастыря должны были «надзирать за иереями этих местностей», имели право «церковного суда над ними» и должны были поучать там паству (Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana / Collecta ediderunt: F. Miklosich et J. Müller. W., 1862. T. 2: Acta Patriarchatus Constantinopolitani, MCCCXV-MCCCCII. P. 156-157. N 11). Эта привилегия была дарована обители по просьбе ее ктиторов - представителей правосл. молдав. знати Балицы и Драгоша, вассалов венг. короля, владения к-рых располагались в Марамороше. Тогда же патриарх поручил управление Галицкой митрополией (восстановлена в 1370; см. Галицкая епархия) иером. Симеону, опека над к-рым была возложена на Балицу и Драгоша, им же патриарх предоставлял право выбрать преемника Симеона (РИБ. Т. 6. Стб. 229-232. № 35). Исходя из этих документов, можно предположить, что в XIV в. правосл. население юго-восточной части Закарпатья подчинялось Галицким митрополитам. Сведения о существовании слав. типографии в Мараморошском монастыре в XV-XVI веков документами не подтверждаются.

К концу XIV - началу XV веков относятся сведения о существовании древнего православного центра в Закарпатье - мукачевского во имя св. Николая монпстыря, ктиторами которого являлись кн. Феодор Кориатович и его жена кнг. Ольга, князь был похоронен в обители (в середине XV века в монастыре была изготовлена поддельная грамота от имени кн. Феодора, по которой в собственность обители переходили виноградники, земли и селения в Мукачевской доминии). К 1491 году относится 1-е упоминание о правосл. Мукачевской епархии во главе с еп. Иоанном, являвшимся одновременно настоятелем мукачевского Никольского мон-ря. До 1770 года в обители располагалась кафедра Мукачевских архиереев (до 1646 года православных, позднее униатских). Мукачевскому епископу не подчинялись православные, состоявшие в юрисдикции настоятеля Мараморошского Михаило-Архангельского монастыря. Объединение 2 центров Православия в Закарпатье произошло в 1556 году, когда кн. Трансильвании Стефан Баторий (впосл. польский король) подчинил Мараморошский монастырь Мукачевскому еп. Илариону.

Увеличение феодальных повинностей и отмена права свободного перехода вызвали в 1436-1437 годы в Закарпатье крестьянское восстание (по времени оно совпадает с выступлением крестьян на Подольской земле в 1431-1438 годы, что свидетельствует о влиянии на Закарпатье соседних регионов). При польском и венгерском кор. Владиславе Варненчике (Уласло I Ягеллон) (1440-1444 год) Закарпатье присоединилось к владениям трансильванского магната Яноша Хуньяди (Корвина), позднее ставшего правителем Венгрии (1446-1452 годы). Сын Яноша Хуньяди, Матьяш, в 1458 году был избран венгерским королем (правил до 1490 года). В борьбе с магнатами Матьяш сделал ставку на города. Он подтвердил данные его предшественниками городские привилегии, в т. ч. Мукачеву, Севлюшу и Берегсасу. Король хотел, чтобы сельское население Закарпатья охраняло границы, имея статус свободного сословия. При чешско-венгерском кор. Владиславе (Уласло II) Ягеллоне (1490-1516 годы) Закарпатеь вошло в область, находившуюся под управление Яноша Корвина, побочного сына короля Матьяша. При этом мукачевские замок и доминия перешли в его собственность. XIV - начало XVI веков было временем внутренней стабильности в Закарпатье.

29 августа 1526 года состоялась битва у г. Мохач, когда войска турецкого султана Сулеймана I разгромили армию короля Венгрии и Чехии Лайоша II, погибшего в бою.

1526-1711 годы.

После Мохачской битвы в Венгрии началась борьба за королевскую корону. 11 ноября большая часть дворянства избрала на престол Яноша Запойяи (1526-1540 годы), поддержанного турецким султаном, который захватил Трансильванию, превратив ее в вассальное княжество. 17 декабря 1526 года магнаты западных и северных частей королевства на собрании в Пожони (ныне Братислава) провозгласили королем Фердинанда I Габсбурга (1526-1564 годы). Между группировками шла война. К 60-м годам XVI века территория Венгерского королевства была разделена: к владениям Габсбургов присоединились населенные вост. славянами закарпатские комитаты Унг, Берег и Угоча. Мараморош был присоединен к вассальному по отношению к султану Трансильванскому княжеству. Территория Закарпатья стала ареной частых военных действий между венгерским дворянством, группировавшимся вокруг трансильванских князей, и Габсбургами.

С 30-х годов XVI века в Закарпатье в основном среди мелкой и средней венгерской шляхты распространялась Реформация, преимущественно в форме кальвинизма. К концу XVI века к кальвинизму присоединилось все венг. население комитатов Унг, Берег, Угоча и часть населения Марамороша. Начавшаяся в первые годы XVII века Контрреформация затронула Закарпатье, в т. ч. его правосл. население, в отношении к-рого католики осуществляли активную прозелитическую деятельность. Православная Церковь в Закарпатье находилась в этот период в упадке: социальное положение православного духовенства почти не отличалось от положения их преимущественно сельской паствы; клирики, так же как и крестьяне, были обязаны нести феодальные повинности в пользу землевладельцев.

На протяжении первой половины XVII века венгерские магнаты в Закарпатье и некоторые епископы, занимавшие Мукачевскую кафедру, пытались заключить унию, но наталкивались на сопротивление паствы и резкое противодействие трансильванских правителей-протестантов, владевших 2/3 территории края. Вслед. этого униат. деятели перебрались в Унгвар под защиту католиков Другетов. 24 апреля 1646 года в замке в Унгваре А. Другет (Якушич) при поддержке владелицы замка и ее брата католический еп. Эгерского Дьёрдя Якушича заключил унию (см. Ужгородская уния), в соответствии с которой Мукачевская правосл. епархия перешла в юрисдикцию папы Римского (в 1780 году униатарная Мукачевская кафедра перенесена в Унгвар с сохранением прежнего названия). С православной стороны унию заключили 63 священника (при общем числе священнослужителей епархии около 600 человек). Ужгородскую унию признало православное духовенство комитатов Унг, Шарош и Земплен, к 1664 году - комитатов Берег и Угоча. Дольше всего Православие сохранялось в Марамороше, где распространению унии препятствовали поддерживавшие протестантов трансильванские князья. Время от времени там действовали православные Мараморошские епископы, чья кафедра находилась в Успения Пресвятой Богородицы монастыре (совр. с. Угля Тячевского р-на Закарпатской обл.).

К середине XVII века в Марамороше помимо Успенского и Михаило-Архангельского в с. Грушеве монастырей действовал Михаила арх. монастырь (совр. с. Драгово Хустского р-на Закарпатской обл.), в комитате Земплен - Краснобродский монастырь (совр. с. Брод Иршавского р-на Закарпатской обл.). В 1661 году на средства валашского господаря Константина Шербана Басараба в мукачевском Никольском монастыре львовский архит. С. Пьяменс построил каменную ротонду (монастырь был возобновлен в 1538-1550 годы по приказу короля Фердинанда Габсбурга и на его средства после разорения в 1537 года). Греко-католики утвердились в Марамороше после 1735 году. Наибольшую известность среди критиков унии в Закарпатье приобрел православный полемист Михаил Андрелла (Оросвиговский; 1637-1710 годы), автор «Логоса» (1691-1692 годы) и «Обороны верному человеку» (1699-1701 годы). Ужгородская уния не внесла положительных перемен в жизнь присоединившегося к ней православного духовенства. Католического духовенство отказывалось на практике признавать униатарных священников равными себе и считало последних «полукатоликами», подлежащими дальнейшей латинизации.

1711-1848 годы.

Сатмарский мир 1711 года завершил освободительную войну 1703-1711 годов венгерского народа и утвердил господство Габсбургов во всем Венгерском королевстве, в т. ч. на востоке Закаратья.

Большое значение для Закарпатья имели реформы имп. Марии Терезии (1740-1780 годы) и имп. Иосифа II (1765-1790 годы), представителей т. н. просвещенного абсолютизма.

В 1748-1756 годы проводилась опись земельных наделов разных групп населения с целью упорядочения налогов (терезианский кадастр). Мария Терезия ввела частичное налогообложение дворянских земельных владений и доходов от мануфактур, крестьянских податей и барщины. Также налоги должны были платить церковные приходы и города. В 1777 году имп. Мария Терезия издала школьный статут для земель Венгерского королевства Ratio educationis. На его основании вводилось обязательное посещение школы детьми от 6 до 12 лет. Преподавание должно было вестись на родном языке.

В 1771 году в результате поддержки Марией Терезией инициатив униатарного еп. Мукачевского Михаила Мануила Ольшавского (1743-1767 годы) и на основании буллы папы Римского Климента XIV была провозглашена независимость Мукачевской епархии от Эгерской епископской канцелярии. Тогда же униатарная Церковь стала официально называться греко-католической.

Имп. Иосиф II продолжил начатые Марией Терезией реформы. В 1781 году был издан патент о веротерпимости (толерантный патент), которым признавались гражданские права лютеран, кальвинистов и православных. Распускались монашеские ордены и закрывались католические монастыри, не способствовавшие делу народного просвещения или призрения больных. Униатарным монастырям в Закарпатье (в частности, в Мукачеве) удалось избежать закрытия. В 1785 году Иосиф II упразднил жесткую феодальную зависимость крестьян. Признавались права свободного перехода крестьян, выбора занятия, распоряжения своим имуществом. В результате резкого неприятия реформ дворянством находившийся на смертном одре Иосиф II был вынужден 26 января 1790 года отменить большинство своих указов. Созванное в июне 1790 году новым имп. Леопольдом II (1790-1792 годы) Венгерское государственное собрание отменило налоговую реформу и восстановило прежние повинности крестьян. Возвращение барщины привело к значительному росту народно-освободительного движения опришков в Закарпатье и соседних регионах.

В последнем десятилетии XVIII века власти, поддерживаемые венгерским дворянством, принимали законы (от 10 июня 1790 году и 24 мая 1792 году), направленные на мадьяризацию народностей Венгерского королевства. В 1840 году официальный язык деловой переписки - латинский - был заменен венгерским. Владение последним стало условием приема на государственную службу.

Важную роль в деле просвещения закарпатского восточнославянского населения сыграл униатский еп. Мукачевский Андрей Бачинский (1773-1809 годы). В 1775-1780 годы он перенес епископскую резиденцию из Мукачева в Унгвар, основал ряд учебных заведений для будущих священников и учителей, оставил обширную для своего времени библиотеку. Всячески поддерживал в епархии «славяно-русский» язык.

Немногочисленные жители Закарпатья, оставшиеся православными, были вынуждены крестить детей в Мишкольце, Эгере, Буде и др. городах, где находились приходы правосл. автокефальной Сербской митрополии с центром в Сремски-Карловци. В 60-х годах XVIII века в Марамороше вспыхнуло народное восстание русинов и румын против унии, которое было подавлено войсками.

В конце XVIII - начале XIX веков отдельные талантливые представители закарпатской интеллигенции переселялись в Российскую империю. Среди них - Михаил Балугьянский (1769-1847 годы), Иван Билевич (1782-1840 годы), Михаил Билевич (1779-1833 годы), Юрий Венелин (1802-1839 годы), Андрей Дудрович (1782-1830 годы), Иван Дудрович (1790-1843 годы), Василий Кукольник (1765-1821 годы), Петр Лодий (1764-1829 годы), Иван Молнар (1801-1872 годы), Иван Орлай (1770-1829 годы) и др. Все они внесли значительный вклад в развитие культуры и просвещения в России.

1848-1867 годы.

Закарпатье осталось на периферии революционных событий 1848-1849 годов в Австрийской империи. Закарпатская интеллигенция заняла выжидательную позицию. Ряд карпаторосских деятелей во главе с А.И. Добрянским-Сачуровым (1817-1901 годы) оказались в антимадьярской оппозиции. Добрянский-Сачуров вместе с единомышленниками разработал политическую программу объединения русинов Закарпатья, Восточной Галиции и Буковины в провинцию в рамках Австрийской империи. Принимая во внимание консервативный монархический австрославистский характер программы, в условиях революции Вена первоначально отнеслась к ней позитивно, однако после нормализации ситуации в империи потеряла к ней интерес.

В июле 1849 года Вена призвала российскую армию для подавления венгерской революции. На пост австрийского комиссара при ее Генштабе назначили Добрянского-Сачурова. 13 августа 1849 года венг. революционная армия капитулировала. Пребывание российских войск на территории З. оказало большое воздействие на местную интеллигенцию и способствовало росту русофильства в карпаторосской среде.

В 50-60-х годах XIX века в Закарпатье активно развивалась карпаторосская культура, об этом периоде можно говорить как о времени национального возрождения. Большинство карпаторосских деятелей рассматривали русинов Закарпатья как западная ветвь единого восточнославянского (русского) народа и сочувствовали идее слав. взаимности. На тот момент украинофильство в их среде распространения не получило. Один из «будителей» русинов, униатский свящ. Александр Духнович (1803-1865 годы), издал 1-й карпаторосский литературных альманах в форме календаря «Поздравление русинов на 1850 год», в котором опубликовано стихотворение «Вручанiе» («Я Русин был, есмь и буду»), выразившее патриотическое кредо русинов. Другое стихотворение Духновича, «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон!», стало их национальным гимном. В 1850 годц он основал в г. Эперьеш (Пряшев; ныне Прешов, Словакия) 1-е литературно-культурное общество подкарпатских русинов «Литературное заведение Пряшевское». Его члены стремились объединить литературной силы русинов, создать типографию с кириллическим шрифтом, издавать журнал и основать музей карпаторосской культуры. «Заведение», прообраз карпаторосской «Матицы», было закрыто имп. указом в 1853 года.

В 1862 году в Эперьеше начало работу Об-во св. Иоанна Крестителя, насчитывавшее ок. 400 членов, 1-м председателем которого избрали Добрянского-Сачурова. В 1866 году в Унгваре развернуло активную деятельность Общество св. Василия Великого, созданное для русинов по образцу Матицы словацкой и объединившее свыше 700 чел. Главной целью этих орг-ций было издание учебников для народных школ, а также газет и ежегодных лит. альманахов. Деятелями карпаторосского национального возрождения были мн. писатели и ученые, такие как Духнович, А. Павлович, И. Раковский, А. Кралицкий, Ю. Ставровский-Попрадов и др. Все они были униатарными священниками и преимущественно русофилами.

1867-1918 годы.

8 февраля 1867 года императорским указом было образовано государство Австро-Венгрия и тем самым восстановлена правовая и историческая преемственность Венгерского королевства. Венгерское государственное собрание в своей законодательной деятельности взяло курс на централизацию Венгерского королевства и мадьяризацию местных народностей. Греко-католическая Церковь во главе с еп. Мукачевским Стефаном Панковичем (1867-1874 годы) постепенно становилась в Закарпатье орудием ассимиляции русинов. Церковные власти всячески препятствовали деятельности карпаторосских просветительных обществ, язык русинов был устранен из преподавания в гимназиях. В 1907 году венгерским парламентом были приняты т. н. школьные законы Аппоньи (названные по имени министра школ и культов гр. А. Аппоньи), фактически окончательно ликвидировавшие школьную систему немадьярских меньшинств.

Вслед. тяжелой социально-экономической ситуации в Закарпатье в конце XIX века началась массовая эмиграция русинов в США. В 1897 году венгерское правительство приступило к осуществлению «Верховинской экономической акции», программы модернизации закарпатского села, реализации которой помешала первая мировая война.

В 1912 году Хайдудорогский викариат униатарной Мукачевской епархии был преобразован в самостоятельную Хайдудорогскую епархию, в 160 приходах которой богослужение переводилось с церковнославянского на латинский или венгерский язык.

Мадьяризация церковной жизни вызывала все большее недовольство верующих, результатом чего явился рост симпатий к правосл. Церкви, со служением к-рой нек-рые русины могли познакомиться в Сев. Америке. В 1891 году миннеаполисский греко-католический приход во главе со свящ. прав. Алексием Товтом присоединился к РПЦ. Это послужило началом массового перехода русинов в Северной Америке в Православие.

«Старая вера» начала распространяться и в Закарпатье, что вызывало противодействие властей. Уже в 1904-1906 годы состоялись первые судебные процессы против православных. В 1913-1914 годы в Мараморош-Сигете (Мармарошсигете; ныне Сигету-Мармацией, Румыния) прошел наиболее крупный процесс против 94 правосл. крестьян во главе с иером. Алексием (Кабалюком), 33 из них были приговорены к тюремному заключению и денежным штрафам. Осужденные обвинялись в гос. измене - попытке присоединить комитаты Берег, Угоча и Мараморош к Российской империи.

Убийство 28 июня 1914 года наследника австрийского престола эрцгерц. Франца Фердинанда в Сараеве ознаменовало начало первой мировой войны. Военные действия затронули Закарпатье. В конце сентября 1914 года передовые части российской армии заняли карпатские перевалы, а в самом начале 1915 года - долины рек Уж, Латорица, Рика, Тиса. Однако в конце января 1915 года российские части были отброшены за Главный Карпатский хребет. Опасаясь репрессий венг. властей, некоторые пророссийски настроенные русины бежали из Закарпатья с отступавшей армией. Оставшиеся на родине жители Закарпатья, замеченные в сотрудничестве с русскими, позднее подверглись гонениям. Тогда же был утвержден план перехода униатарной Церкви на григорианский календарь и введения лат. алфавита.

В условиях войны и приближавшегося распада Австро-Венгрии политическую активность проявили выходцы из Закарпатья в США. В июле 1917 года в Нью-Йорке состоялся Русский конгресс, организованный уроженцами Закарпатья, Галиции и Буковины; его участники выразили желание присоединить родные земли к демократической России. Решение конгресса не поддержала униат. иерархия, стоявшая на провенг. позициях. В июле 1918 году в Хомстеде (шт. Пенсильвания) было провозглашено создание Американской народной рады угро-русинов как единой законной представительницы карпаторосской эмиграции из Закарпатья.

В октябре 1918 года Австро-Венгрия распалась. В Закарпатье начали стихийно формироваться «народные рады» (советы), высказывавшие различные мнения относительно будущего региона (присоединение к Венгрии, Западноукраинской народной республике или Чехословакии). Большевистская Россия уже не принималась во внимание. В рамках проведенного в дек. 1918 года плебисцита среди русинов США 67% проголосовало за присоединение Закарпатья к Чехословакии.

21 декабря 1918 года правительство Венгерской республики объявило о создании на территории Закарпатья автономной пров. Руська Краина, однако ее границы не были четко определены, и она просуществовала до сер. мая 1919 года Созданная 8 мая 1919 года в Ужгороде Центральная русская народная рада высказалась за присоединение З. (Подкарпатской Руси) к Чехословацкой республике. В сент. 1919 года это решение окончательно утвердила Парижская мирная конференция. Вхождение Подкарпатской Руси в состав Чехословакии подтверждалось Сен-Жерменским (1919 год) и Трианонским (1920 од) мирными договорами. Однако вопреки усилиям карпаторосских деятелей это решение коснулось далеко не всех районов Закарпатья, тем самым заметно сузив и конкретизировав само понятие «Закарпатья».

1919 год - начало XXI века.

После вхождения Закарпатья в состав Чехословакии пражское правительство начало проводить политику государственной централизации. Автономия Подкарпатской Руси была закреплена Чехословацкой Конституцией от 29 февраля 1920 года, однако на практике полную автономию она не получила. Вслед. недостатка квалифицированных кадров многие государственные должности в крае заняли чехи. В рамках реформы административного управления 1927 года.

Подкарпатская Русь стала одной из 4 земель Чехословакии - Подкарпаторусской (наряду с Чешской, с Моравско-Силезской и со Словацкой), во главе которой стоял земский президент. В крае проводились реформы в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения. В целом чешская централистская политика в Закарпатье и несовершенство законодательства способствовали росту автономистских настроений в крае. Характерной чертой общественной жизни Закарпатья межвоенного периода была оживленная полемика между русофилами, украинофилами и русинофилами, рассматривавшими коренное восточнослав. население края как часть соответственно русские, украинцы или самостоятельного русинского народа. Наиболее активную деятельность развили русофильское культурно-просветительное Общество им. А. Духновича и украинофильское культурно-просветительное общество «Просвiта». Противостоянию между ними способствовали русские и украинские эмигранты, нашедшие приют в Чехословакии.

В новообразовавшейся Чехословацкой республике сложились относительно благоприятные условия для православно верующих, униаты массово переходили в Православие. Правослное духовенство Подкарпатской Руси обратилось к Сербской Православной Церкви (СПЦ) с просьбой принять правосл. Церковь Закавказья в юрисдикцию СПЦ и прислать им епископа. Сербская Церковь с разрешения чехословацкого правительства направила в Чехословакию еп. Нишского Досифея (Васича). 19 августа 1921 года в с. Иза состоялось собрание 179 делегатов от 63 православных общин, на котором епископом Карпаторусским был избран еп. Нишский Досифей. Был принят «Устав Карпаторусской Восточно-Православной Церкви...», избран провизорный комитет для временного заведования делами Церкви. Церковную ситуацию в Закарпатье и в целом в Чехословакии осложнил т. н. Савватиевский раскол, причиной которого стало рукоположение в марте 1923 года Константинопольским Патриархом Мелетием IV (Метаксакисом) архим. Савватия (Врабеца) во архиепископа Пражского и всея Чехословакии. Среди православных началась многолетняя борьба сторонников еп. Досифея и поддерживавшихся чехословацкими властями савватиевцев, значительно ослабившая правосл. движение. Лишь в 1926 году под международным давлением правительство Чехословакии было вынуждено запретить архиеп. Савватию вмешиваться в церковные дела Подкарпатской Руси. Однако на практике мн. приходы сохраняли ему верность вплоть до конца второй мировой войны.

В 1928 году чехословацкое правительство заключило с Ватиканом конкордат (modus vivendi), на основании к-рого греко-католики, опираясь на поддержку властей, стали претендовать на имущество обратившихся из унии в Православие приходов. Это инициировало строительство мн. новых правосл. храмов.

В феврале 1930 года чехословацкие власти без ведома Священного Синода СПЦ издали новый государственный устав для православных Подкарпатской Руси, согласно которому на приход мог назначаться лишь священник, имевший свидетельство о благонадежности. Собор СПЦ, прошедший 15 октября 1930 года в Сремски-Карловци, не признал новый устав, оставив в силе старый от 1868 года 2 августа 1931 года епископская кафедра была переведена из Хуста в Мукачево. Важную роль в дальнейшем становлении Православия в Закарпатье сыграл 1-й постоянный архиерей СПЦ для Подкарпатской Руси Дамаскин (Грданичкий), хиротонисанный во епископа Мукачевско-Пряшевского 30 ноября 1931 года Благодаря его усилиям в епархии повысился уровень богословского образования, была налажена работа с молодежью. Еп. Дамаскина сменил на кафедре в нояб. 1938 года еп. Владимир (Раич). В 30-х годах в Закарпать служил сербский богослов архим. прп. Иустин (Попович) (1894-1979 годы).

Согласно чехословацкой статистике, к 1925 году в Подкарпатской Руси проживало 60 986 православных, к 1930 году их было уже 112 034. В конце 30-х годов численность правосл. верующих Мукачевско-Пряшевской епархии составляла около 150 тыс. человек. В епархии насчитывалось более 130 приходов, объединенных в 6 благочиний.

После Мюнхенского «сговора» западных держав с фашистской Германией и Италией в сентябре 1938 года стала очевидна невозможность существования Чехословакии в прежних границах. 11 октября 1938 года пражское правительство назначило Кабинет министров Подкарпатской Руси во главе с политиком автономистом А. Броди (1895-1946 годы), который был низложен 26 октября 1938 года, а вместо него по рекомендации германских дипломатов получил правомочия Кабинет украинофильской ориентации во главе с монсеньором Августином Волошиным (1874-1945 годы). В результате Венского арбитража 2 ноября 1938 года Чехословакия обязывалась передать Венгрии южные районы Словакии и Подкарпатской Руси. Вследствии изменения границ столицей Подкарпатской Руси стал г. Хуст.

Правительство Волошина взяло курс на укрепление авторитаризма, преследование русофилов, инициировало создание полувоенной орг-ции «Карпатська Сiч» (Карпатская Сечь). Сознательно игнорируя священноначалие канонической Мукачевско-Пряшевской епархии, Волошин пригласил из Праги архиеп. Савватия для организации подконтрольной ему церковной структуры. Вопреки Конституции автономное правительство сменило название края Подкарпатская Русь на Карпатская Украина. 22 ноября 1938 года Национальное собрание Чехословакии приняло Закон об автономии Словакии и Подкарпатской Руси. 15 марта 1939 года Карпатская Украина провозгласила независимость, Волошина объявили президентом. Вскоре после этого край был оккупирован венгерскими войсками и присоединен к Венгрии.

Став частью Венгрии, Закарпатье вошло в т. н. Подкарпатскую территорию. Три депутата от нее кооптировались в верхнюю и 12 депутатов - в нижнюю палату венг. парламента. На территории Закарпатья была создана гражданская администрация во главе с регентским комиссаром. Государственными языками объявлялись венгерский и русинский. В 1941 году в Ужгороде было основано Подкарпатское общесво наук, развернувшее при государственной поддержке национальную деятельность в подчеркнуто региональном, русинофильском ключе.

Уже в мае 1939 года в государственные органы начали поступать жалобы по поводу случаев издевательств над православным духовенством, принуждения к переходу в униатство, конфискации православных церковных книг и т. д. В июне 1941 года интернировали, а позднее выслали в Югославию правящего еп. Владимира (Раича). Декретом фашистского диктатора Венгрии М. Хорти во главе епархии был поставлен протопр. д-р М. Попов, во время богослужения предписывалось поминать имя архиеп. Савватия. Однако далеко идущие планы получить от Константинопольского Патриархата автокефалию для православной Церкви в Венгрии не осуществились.

Уроженцы Закарпатья принимали участие во второй мировой войне в рядах венгерской армии, союзницы нацистской Германии. Часть оппозиционно настроенной русинской молодежи нелегально пересекала венгерско-советскую границу, большинство из них затем попадало в ГУЛАГ. Выжившие беженцы позднее сражались с фашистскими войсками в созданных в СССР чехословацких частях ген. Л. Свободы (1895-1979 годы). В Закарпатье разрасталось партизанское движение.

9 сентября - 28 октября 1944 года войска 4-го Украинского фронта Красной Армии в результате проведения Карпатско-Ужгородской операции освободили Закарпатскую Украину и часть Словакии. 18 ноября в Мукачеве по инициативе архим. Алексия (Кабалюка) состоялся Православный съезд. Съезд принял обращение к Председателю СНК СССР и Верховному главнокомандующему И.В. Сталину, в котором просил принять Карпатскую Русь в состав СССР в форме 16-й Карпаторусской Советской Республики. В ответ на это 26 ноября 1944 года местные коммунисты созвали в Мукачеве съезд Народных кандидатов, который принял манифест о воссоединении Закарпатия с Советской Украиной. 29 июня 1945 году Правительство СССР подписало договор с Правительством Чехословакии о включении Подкарпатской Руси в состав УССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1946 года создавалась Закарпатская область в составе УССР. Коренное русинское население края вне зависимости от собственного желания признавалось украинским. Немногочисленные промышленные предприятия национализировались, проводилась коллективизация, завершенная к началу 1950 года.

Еще в декабре 1944 года в Москву прибыла делегация Мукачевско-Пряшевской епархии во главе с администратором игум. Феофаном (Сабовым), которая просила членов Свящ. Синода о ходатайстве РПЦ перед Свящ. Синодом СПЦ о передаче Мукачевско-Пряшевской епархии в каноническое ведение Московской Патриархии. СПЦ откликнулась на ходатайств положительно, и на заседании Свящ. Синода РПЦ 22 октября 1945 года, на котором также присутствовал еп. Мукачевско-Пряшевский Владимир (Раич), Мукачевско-Пряшевская епархия была присоединена к РПЦ, образовалась Мукачевская и Ужгородская епархия. Свои последние приходы в ведение РПЦ передал также архиеп. Савватий (Врабец). На Мукачевскую кафедру был поставлен еп. Уманский Нестор (Сидорук).

Советские власти, преследуя исключительно политические цели, заставляли греко-католич. клир принимать Православие. В 1947 году при загадочных обстоятельствах погиб греко-католический еп. Мукачевский Теодор Ромжа. В то же время репрессиям подвергались не только греко-католич., но и правосл. священники. В 1946 году мученическую смерть принял готовившийся стать епископом Мукачевским игум. Феофан. Некоторые правосл. священники за религиозные убеждения приговаривались к длительным срокам тюремного заключения (иеромонахи Викентий (Орос), Иов (Гашпар), Дамиан (Бынь), Иустин (Сидак) и др.).

В феврале 1949 года Закарпатский облисполком санкционировал прекращение деятельности греко-католич. епархиального управления. 28 авг. в Мукачеве Ужгородская уния была торжественно отменена. Имущество греко-католич. приходов передавалось правосл. Церкви. К 1 января 1950 года в Православие перешли 122 греко-католических священника. Наиболее убежденные униаты ушли в подполье.

В 50-х годах вследствии церковных гонений в Закарпатье были закрыты большинство монастырей и многие храмы. По данным на 1 января 1957 года, в Закарпатье насчитывалось 203 священнослужителя, 2 мужских мон-ря и скит с 48 насельниками, 4 женских монастыря и 6 скитов с 295 монахинями. К осени 1961 года продолжало функционировать лишь 2 монастыря. В конце 60-х годов Закарпатье было отмечено массовое уничтожение придорожных крестов с распятием. На 1 января 1982 года в Мукачевско-Ужгородской епархии насчитывалось 417 храмов, 247 священнослужителей, 7 благочиний, 135 насельниц в Мукачевской и Чумалевской обителях.

24 августа 1991 года украинская Верховная Рада провозгласила независимость Украины. В рамках проходившего 1 декабря 1991 года референдума свыше 92% жителей Закарпатья высказались за независимость Украины и 78% - за создание в Закарпатье самоуправляемой автономной территории. Поскольку последнее волеизъявление не было выполнено, результаты референдума служат важным аргументом для продолжения борьбы сторонников автономии Закарпатья в составе Украины. В начале 90-х годов возобновились дискуссии о национальной принадлежности коренного восточнослав. населения Закарпатья, начали действовать русинские организации - Общество подкарпатских русинов, клуб «Рутения», Общество Кирилла и Мефодия, Сойм подкарпатских русинов, Народный совет русинов Закарпатья и др. Борьбу русинов за национальную идентичность и автономию Закарпатья в настоящее время возглавляет прот. УПЦ Димитрий Сидор.

На волне перестройки в Закарпатье активизировались греко-католики, находившиеся до 1989 года в подполье. На начало марта 1990 года в местные органы власти были направлены документы на регистрацию около 50 греко-католических общин. На 1 января 1991 года в Закарпатье было зарегистрировано 129 греко-католич. общин. К августу 1990 года конфликтные ситуации во взаимоотношениях между униатами и православными были отмечены в 97 населенных пунктах Закарпатья. В сентябре 1991 года греко-католикам был передан ужгородский кафедральный собор. (Мукачевская греко-католическая епархия подчиняется непосредственно Риму.) Православная община выстроила новый Крестовоздвиженский кафедральный собор.

Каноническое Православие остается крупнейшей конфессией в Закарпатье. По данным на 1 января 1993 года, Мукачевско-Ужгородская епархия имела 459 общин, 11 мон-рей с 301 насельником и насельницей, 315 священнослужителей. Решением Свящ. Синода УПЦ от 29 июля 1994 года из Мукачевской епархии была выделена Хустская и Виноградская епархия. По данным на 1 января 1998 года, в Мукачевской епархии было 160 приходов, 10 благочиний, 182 священника, 6 мон-рей. Тогда же в Хустской епархии было 189 приходов, 15 благочиний, 228 священников (из них 7 - кандидаты богословских наук), 11 монастырей. В 2001 году УПЦ прославила в лике святых схиархим. Алексия (Кабалюка) как преподобноисп. Алексия Карпаторусского.

В крае имеется небольшое количество сторонников УПЦ КП и УАПЦ. Румынского население Закарпатья представлено преимущественно православными, венгерское население - римо-католиками и реформатами. За последние десятилетия распространение в регионе получили иеговисты, пятидесятники и баптисты.

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