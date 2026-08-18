ЗАКАРИЯ КАНАКЕРЦИ

ЗАКАРИЯ КАНАКЕРЦИ - армянский историограф, монах .

С детства был хромым и, несмотря на прилежное служение и способности, не смог сделать церковную карьеру, получил лишь сан диакона .

Обучался в мононастыре Ованаванк, у настоятелей монастыря епископа Закарии и Ованнеса Вардапета. Впоследствии Закария Канакерци преподавал в том же монастыре.

Он - автор «Хронографии», состоящей из 3 томов, по истории Армении и соседних с ней стран. Повествование начинается с периода правления Аршакидов в Армении и установления власти персидской династии Сасанидов (IV века) и доводится до 1699 года.

Основное внимание Закарий Канакеци уделил описанию событий XVII века, очевидцем или современником которых был сам. 1-й том «Хронографии» изобилует этнографическим материалом; 2-й том содержит основное историческое повествование до 1699 года; 3-й, самый краткий, посвящен истории монастыря Ованаванк, которая была написана в 1687 году до основного текста по просьбе настоятеля мон-ря Саргиса Вардапета.