ЗАИМОВ,ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

Заимов (болг. Заимов), Владимир Стоянов (08.12.1888, Кюстендил — 01.06.1942, София) — болгарский военный и политический деятель.

Родился в семье болгарского революционера Стояна Заимова и русской дворянки К. Корсак. Получил военное образование (1907), участвовал в 1-й и 2-й Балканских войнах , Первой мировой войне . Во время Сентябрьского восстания 1923 , будучи командиром артиллерийского дивизиона, предотвратил расстрел арестованных коммунистов в г. Сливен. Один из лидеров подпольной офицерской организации Военная лига, участвовал в перевороте 19 мая 1934 (см. в ст. Болгария ). В 1935 назначен инспектором артиллерии болгарской армии и получил звание генерала, однако по подозрению в участии в антимонархическом заговоре арестован, подвергнут 7-месячному тюремному заключению, после протестов общественности освобожден, но уволен в запас. В 1935—1938 сотрудничал с советскими военными атташе, в 1939—1942 нелегальный сотрудник советской военной разведки, создал разведывательную группу и предоставлял информацию о действиях немецких войск на Балканах и в Чехословакии. Выступал против вступления Болгарии в войну, против ее участия в войне на Восточном фронте, обращался с письмами-предостережениями к царю Борису III. В марте 1942 арестован болгарскими властями, предстал перед военным судом по обвинению в шпионаже в пользу СССР и 1 июня 1942 в день объявления приговора расстрелян. Действия «красного» генерала были признаны бескорыстными, т.к. в противном случае закон предполагал казнь через повешение. Радио «Москва» в тот день сообщило: «Болгары, преклоните колена! Сегодня расстрелян генерал Владимир Заимов», а на Восточном фронте на 1 минуту в знак памяти были прекращены артиллерийские выстрелы. В мае 1945 приговор был пересмотрен и отменен, а З. реабилитировали, его останки перевезены из Софии в Плевен и торжественно захоронены. Посмертно награжден орденом Болгарии «За храбрость», орденами Ленина (1972) и Красного Знамени (1966), присвоено звание Героя Советского Союза (1972).

Лит.: Горчаков О. А. Ян Берзин — командарм ГРУ. СПб., 2004; Недев Н. Генерал Владимир Заимов. София, 1973; Поляков Ю. Видный болгарский антифашист генерал Владимир Заимов // Новая и новейшая история, № 3, 1962. С. 114—118; Сгибнев А., Кореневский М. Подвиг генерала (Владимир Заимов) // Бессмертие: очерки о разведчиках. Кн. 1. М., 1987. С. 116—137.