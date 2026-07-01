ЗАИМИС, АЛЕКСАНДРОС

Заимис (греч. Ζαΐμης), Александрос (09.11.1855, Афины — 15.09.1936, Вена) — политический деятель и банкир.

Премьер-министр Греции в 1897—1899, 1901—1902, в октябре-ноябре 1915, июне-сентябре 1916, мае-июне 1917, и в 1926—1928, последний президент (1929—1935) Второй Греческой республики, сопредседатель Национального банка Греции в 1914—1920. Из известной семьи З., члены которой участвовали в Греческом национально-освободительном восстании 1821—1829 , давшей Греции нескольких премьер-министров. На протяжении политической карьеры являлся компромиссной фигурой, объединяя в кризисные годы либеральных и консервативных политиков.

Лит.: Улунян Ар. А. Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии и внутренней истории (От социалистических кружков к партии коминтерновского типа 60-е г. ХIХ в. — 1941 г.). Ч. 1, 2. М., 1992; Его же. Политическая история современной Греции. Конец XVIII в. — 90-е гг. XX в. Курс лекций. М., 1997; Его же. Политическая история Греции XX века. Учебное пособие для вузов. М., 2004; Δάφνης Γ. Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων. 1923—1940. Αθήνα, 1955; Σβολόπουλος Κ. Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αθήνα, 1913.