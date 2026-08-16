ЗАИКОНОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ
ЗАИКОНОСПА́ССКИЙ МОНАСТЫ́РЬ - в Москве, мужской ставропигиальный монастырь.
На территории которого находилась Спасская церковь. Возник на месте монасты Николы Старого; название получил из-за близости к Иконному ряду на Никольской ул. Датой основания Заиконоспасского монастыря принято считать 1600 год. С 1664 года в Заиконоспассоком монастыре действовала школа, возглавлявшаяся Симеоном Полоцким; в 1687 году открыто учебное заведение, которое позднее стало именоваться Славяно-греко-латинской академией. В XIX - начале XX веков в Заиконоспасском монатсыре последовательно размещались различные учебные заведения: уездные духовные училища, Московская духовная семинария, Заиконоспасское духовное училище. В начале XX века в нём было более 20 монашествующих.
В 1626 году в Заиконоспасском монастыре имелись 2 церкви - каменная и деревянная. Каменный Спасский собор (построен в 1660-1661 годы на средства боярина кн. Ф.Ф. Волконского) полностью или частично разобрали в 1702 году; к новому строительству подрядились каменщики Никита Васильев Зыков, Данила Тихонов и Парфён Петров. Существующий храм (возведён между 1702 и 1719 годами; в 1742 году ремонтировался после пожара И.Ф. Мичуриным) - один из лучших памятников московского барокко (см. в ст. Нарышкинское барокко) Петровской эпохи, включает крещатый 2-светный четверик нижней церкви Спаса Нерукотворного с папертью и кельями для студентов академии, высоко поднятый восьмерик верхней церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и сильно вытянутый малый восьмерик (главка сооружена при позднейшем поновлении). К северу от собора расположен Братский (Учительский) корпус (XVII-XVIII веков, надстроен в 1886 году по проекту арх. В.Д. Шера), западнее - Училищный корпус (Коллегиум; построен в 1685 году на прилегающем к монастырю участке, в 1821-1822 годы здание было снесено и выстроено заново по проекту О.И. Бове). Учительские кельи, объединившие оба корпуса, соорудили в 1720 году по чертежу И.П. Зарудного каменщики Андрей Степанов, Осип Ильин и Иван Алексеев «с товарищи». В 1900 году над Святыми воротами надстроили колокольню (арх. З.И. Иванов; разобрана в 1924 году).
Заиконосславский монастырь был упразднён вскоре после 1917 года, собор передан обновленцам (см. Обновленчество) и в 1929 году закрыт. Здание собора реставрировалось в 1960-е годы; возвращено Церкви в 1992 году (проведена реставрация, действуют церкви - нижняя Спасская и верхняя в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с приставным приделом в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.