ЗАИКОНОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

ЗАИКОНОСПА́ССКИЙ МОНАСТЫ́РЬ - в Москве, мужской ставропигиальный монастырь.

На тер­ри­то­рии ко­то­ро­го на­хо­ди­лась Спас­ская цер­ковь. Воз­ник на ме­сте монасты Ни­ко­лы Ста­ро­го; на­зва­ние по­лу­чил из-за бли­зо­сти к Икон­но­му ря­ду на Ни­коль­ской ул. Да­той осно­ва­ния Заиконоспасского монастыря при­ня­то счи­тать 1600 год. С 1664 года в Заиконоспассоком монастыре дей­ст­во­ва­ла шко­ла, воз­глав­ляв­шая­ся Си­ме­о­ном По­лоц­ким; в 1687 году от­кры­то учеб­ное за­ве­де­ние, ко­то­рое позд­нее ста­ло име­но­вать­ся Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­ми­ей. В XIX - начале XX веков в Заиконоспасском монатсыре по­сле­до­ва­тель­но раз­ме­ща­лись раз­личные учеб­ные за­ве­де­ния: уезд­ные ду­хов­ные учи­ли­ща, Московская ду­хов­ная се­ми­на­рия, Заи­ко­нос­пас­ское ду­хов­ное учи­лище. В начале XX века в нём бы­ло бо­лее 20 мо­на­ше­ст­вую­щих.

В 1626 году в Заиконоспасском монастыре име­лись 2 церк­ви - ка­мен­ная и де­ре­вян­ная. Ка­мен­ный Спас­ский со­бор (по­стро­ен в 1660-1661 годы на сред­ст­ва боя­ри­на кн. Ф.Ф. Вол­кон­ско­го) пол­но­стью или час­тич­но ра­зо­бра­ли в 1702 году; к но­во­му строи­тель­ст­ву под­ря­ди­лись ка­мен­щи­ки Ни­ки­та Ва­силь­ев Зы­ков, Да­ни­ла Ти­хо­нов и Пар­фён Пет­ров. Су­ще­ст­вую­щий храм (воз­ве­дён ме­ж­ду 1702 и 1719 годами; в 1742 году ре­мон­ти­ро­вал­ся по­сле по­жа­ра И.Ф. Ми­чу­ри­ным) - один из луч­ших па­мят­ни­ков московского ба­рок­ко (см. в ст. На­рыш­кин­ское ба­рок­ко ) Пет­ров­ской эпо­хи, вклю­ча­ет кре­ща­тый 2-свет­ный чет­ве­рик ниж­ней церкви Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го с па­пер­тью и кель­я­ми для сту­ден­тов ака­де­мии, вы­со­ко под­ня­тый вось­ме­рик верх­ней церкви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» и силь­но вы­тя­ну­тый ма­лый вось­ме­рик (глав­ка соо­ру­же­на при позд­ней­шем по­нов­ле­нии). К се­ве­ру от со­бо­ра рас­по­ло­жен Брат­ский (Учи­тель­ский) кор­пус (XVII-XVIII веков, над­стро­ен в 1886 году по про­ек­ту арх. В.Д. Ше­ра), за­пад­нее - Учи­лищ­ный кор­пус (Кол­ле­ги­ум; по­стро­ен в 1685 году на при­ле­гаю­щем к мо­на­сты­рю уча­ст­ке, в 1821-1822 годы зда­ние бы­ло сне­се­но и вы­строе­но за­но­во по про­ек­ту О.И. Бо­ве). Учи­тель­ские ке­льи, объ­е­ди­нив­шие оба кор­пу­са, со­ору­ди­ли в 1720 году по чер­те­жу И.П. За­руд­но­го ка­мен­щи­ки Ан­д­рей Сте­па­нов, Осип Иль­ин и Иван Алек­се­ев «с то­ва­ри­щи». В 1900 году над Свя­ты­ми во­ро­та­ми над­строи­ли ко­ло­коль­ню (арх. З.И. Ива­нов; ра­зо­бра­на в 1924 году).

Заиконосславский монастырь был уп­разд­нён вско­ре по­сле 1917 года, со­бор пе­ре­дан об­нов­лен­цам (см. Об­нов­лен­че­ст­во) и в 1929 году за­крыт. Зда­ние со­бо­ра рес­тав­ри­ро­ва­лось в 1960-е годы; воз­вра­ще­но Церк­ви в 1992 году (про­ве­де­на рес­тав­ра­ция, дей­ст­ву­ют церк­ви - ниж­няя Спас­ская и верх­няя в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» с при­став­ным при­де­лом в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Не­ча­ян­ная Ра­дость»).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)