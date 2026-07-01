ЗАХОДEР, БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Заходер, Борис Николаевич (06[18].08.1898, Борок Костромской губ. (ныне Нижегородская обл.) — 07.01.1960, Москва) — советский востоковед.

Из семьи земского врача. В 1927 окончил Московский институт востоковедения (МИВ). Преподавал в МИВ (1930—1934), Московском институте философии, литературы и истории (1934 — 1939), на историческом факультете Московского государственного университета (1934—1960), где заведовал отделением Востока (с 1944). Доктор исторических наук (1941), профессор (1943). Научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры и Музея восточных культур (1935—1939), Института востоковедения АН СССР (1944—1960), где с 1950 заведовал сектором Ирана, а затем — отделом стран Ближнего и Среднего Востока. Переводчик персидской литературы начала XX в., позднее — таких крупных памятников новоперсидского историописания, как «Трактат о каллиграфах и художниках» Кази Ахмада (1947) и «Сиасет-намэ» Низам аль-Мулька (1949). Подготовил первые в советском востоковедении университетский курс и учебник «История восточного средневековья: Халифат и Ближний Восток» (М., 1944). Основные исследования З. посвящены арабской и персидской географической литературе и социально-экономической истории Центральной Азии. Итог им подведен в изданном посмертно «Каспийском своде сведений о Восточной Европе» (в 2 т., М., 1962).

Лит.: Кузнецова Н. А., Кулагина Л. М. Профессор Б. Н. Заходер (1898—1960) — один из организаторов московского востоковедения // Слово об учителях: Московские востоковеды 30—60-х гг. М., 1988. С. 244—261; Кузнецова Н. А. Б. Н. Заходер и его труды по историографии и источниковедению // Иран. Сборник статей, посвященный памяти профессора Б. Н. Заходера. М., 1971; Кулагина Л. М. Б. Н. Заходер // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 3. М., 2004; Ее же. К 100-летию со дня рождения выдающегося ученого востоковеда-ираниста Бориса Николаевича Заходера // Иранистика в России. М., 2001. С. 157—162; Кулагина Л. М., Фалина А. И. Список работ профессора Б. Н. Заходера // Ближний и Средний Восток. М., 1962. С. 82—85.