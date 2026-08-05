ЗАХИР-ШАХ МУХАММЕД

ЗАХИР-ШАХ МУХАММЕД - ко­роль Аф­гани­ста­на (1933-1973).

Сын афганского ко­ро­ля Му­хам­ме­да На­дир-ша­ха.

Обу­чал­ся в ка­буль­ских ли­це­ях «Ха­би­бия» и «Ис­тик­ляль» (1920-1924), про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние во Фран­ции (1924-1930), окон­чил во­енное училище в Ка­бу­ле (1931).

Заместитель министра обо­ро­ны Аф­га­ни­ста­на (1932), министра про­све­ще­ния (сентябрь 1933).

В го­ды прав­ле­ния Захир-шах уде­лял зна­чительное вни­ма­ние раз­ви­тию ир­ри­га­ции, строи­тель­ст­ву ав­то­мо­биль­ных до­рог; жен­щи­нам бы­ла пре­дос­тав­ле­на воз­мож­ность по­лу­чать об­ра­зо­ва­ние. В 1964 году Захир-шах про­воз­гла­сил кон­сти­ту­цию. На ме­ж­ду­народной аре­не Захир-шах про­во­дил по­ли­ти­ку не­при­сое­ди­не­ния к по­ли­тическим и во­енным груп­пи­ров­кам, стре­мил­ся раз­ви­вать от­но­ше­ния как с СССР, так и с США.

За­су­хи и мас­со­вый го­лод в начале 1970-х годов дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ли ре­жим Захир-шаха. 17 июля 1973 года он был сверг­нут в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, ко­то­рый воз­гла­вил генерал-лейтенант М. Да­уд; 12 августа 1973 года от­рёк­ся от пре­сто­ла.

Жил в эмиг­ра­ции в Ита­лии. По­сле свер­же­ния ре­жи­ма та­ли­бов вер­нул­ся в ок­ку­пи­ро­ван­ный вой­ска­ми США Ка­бул (апрель 2002). Со­дей­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию пе­ре­ход­но­го пра­ви­тель­ст­ва Х. Кар­зая (июнь 2002), а в 2004 году из­бра­нию Кар­зая пре­зи­ден­том Аф­га­ни­ста­на. В 2004 Лоя джир­га при­свои­ла ему ти­тул «от­ца на­ции». С 2005 года ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем здо­ро­вья.