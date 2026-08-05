ЗАХИР-ШАХ МУХАММЕД
ЗАХИР-ШАХ МУХАММЕД - король Афганистана (1933-1973).
Сын афганского короля Мухаммеда Надир-шаха.
Обучался в кабульских лицеях «Хабибия» и «Истикляль» (1920-1924), продолжил образование во Франции (1924-1930), окончил военное училище в Кабуле (1931).
Заместитель министра обороны Афганистана (1932), министра просвещения (сентябрь 1933).
В годы правления Захир-шах уделял значительное внимание развитию ирригации, строительству автомобильных дорог; женщинам была предоставлена возможность получать образование. В 1964 году Захир-шах провозгласил конституцию. На международной арене Захир-шах проводил политику неприсоединения к политическим и военным группировкам, стремился развивать отношения как с СССР, так и с США.
Засухи и массовый голод в начале 1970-х годов дестабилизировали режим Захир-шаха. 17 июля 1973 года он был свергнут в результате государственного переворота, который возглавил генерал-лейтенант М. Дауд; 12 августа 1973 года отрёкся от престола.
Жил в эмиграции в Италии. После свержения режима талибов вернулся в оккупированный войсками США Кабул (апрель 2002). Содействовал формированию переходного правительства Х. Карзая (июнь 2002), а в 2004 году избранию Карзая президентом Афганистана. В 2004 Лоя джирга присвоила ему титул «отца нации». С 2005 года отошёл от политической деятельности в связи с ухудшением здоровья.