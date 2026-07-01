ЗAХИР АЛЬ-УМАР

Захир аль-Умар (в русских документах — Дагер) (ок. 1686, Арраба — 21.08.1775, окрестности Акки) — арабский правитель северной Палестины в середине XVIII в.

Вождь бедуинского племени зайдан, наследственный мультазим (см. Ильтизам ) Тивериады, к концу 1730-х поставил под свой контроль округу Сафеда (ныне Цфат) с караванными путями между Дамаском и Набулусом. Во 2-й половине 1740-х завладел Аккой и, укрепив ее в 1751, сделал своей резиденцией. Ввел торговые монополии, покровительствовал ремеслу и коммерции, создал собственное наемное войско и флот. В 1768 получил от султана титул « эмира и шайха всей Галилеи», но вскоре столкнулся с его наместниками в Сирии. В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) заключил тайный союз с Али-беем аль-Кабиром и восстал против Стамбула. Несмотря на отказ мамлюков открыто действовать против Порты в Палестине, З. к 1771 сумел объединить под своей властью средиземноморское побережье от Сайды до Яффы и совершал походы вглубь страны до Хаурана. В 1772 с помощью российской эскадры одержал победу над османскими силами при Сайде, но после поражения Али-бея и Кючук-Кайнарджийского мира оказался в изоляции. Выбитый из Акки султанским флотом в августе 1774, бежал и был убит.

Ист.: ас-Саббаг М. Тарих аш-шайх Захир ал-Умар аз-Зайдани. Харриса, 1935.

Лит.: Joudah A. H. Revolt in Palestine in the 18th century: The Era of Shaykh Zahir al-Umar. Princeton, 1987; Philipp T. Acre, the Rise and Fall of a Palestinian City, 1730—1831 // World Markets and Local Politics. Washington, 2001.