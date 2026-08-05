ЗАХЕР-МАЗОХ ЛЕОПОЛЬД ФОН
ЗАХЕР-МАЗОХ ЛЕОПОЛЬД ФОН (нем. Leopold Ritter von Sacher-Masoch) - австрийский писатель.
Сын начальника полицейского управления Галиции.
Изучал историю и право в университетах Праги и Граца, преподавал в Лембергском университете.
С начала 1860-х годов один из самых популярных и плодовитых писателей Австрии. Журналист и редактор нескольких литературных журналов. Роман «Галицийская история 1846 года» («Eine galizische Geschichte 1846», 1858), сборники новелл «Галицийские истории» («Galizische Geschichten», 1875, русский перевод 1876) и «Еврейские истории» («Judengeschichten», 1878, русский перевод 1887) обращены к событиям народной жизни на востоке Габсбургской империи.
Автор произведений на тему придворного быта: роман «Женщина-султан» («Ein weiblicher Sultan», 1873, русский перевод 2002), исторические новеллы «Истории венского двора» («Wiener Hofgeschichten», 1873), «Истории русского двора» («Russische Hofgeschichten», Bd 1-4, 1873-1874).
Особую популярность Захер-Мазоху принесли произведения любовной тематики: сборник «Завещание Каина» («Das Vermächtnis Kains», 1870, русский перевод 1877), содержащий новеллы «Коломейский Дон Жуан» («Don Juan von Kolomea»), «Лунная ночь» («Mondnacht») и повесть «Венера в мехах» («Venus im Pelz»). В них, как и в романе «Богородица» («Die Gottesmutter», 1883) и сборнике новелл «Демонические женщины» («Grausame Frauen», 1907, русский перевод 1908), изображена властная и жестокая женщина, подвергающая мучениям своего возлюбленного.
Тема неразрывной связи боли с наслаждением (см. Мазохизм), а также эстетизация насилия и унижения сделали Захер-Мазоха одной из ярких фигур европейского декаданса. Произведения Захер-Мазоха были популярны в России в конце XIX - начале XX веков, часто переводились на русский язык.