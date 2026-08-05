ЗАХЕР-МАЗОХ ЛЕОПОЛЬД ФОН

ЗАХЕР-МАЗОХ ЛЕОПОЛЬД ФОН (нем. Leopold Ritter von Sacher-Masoch) - австрийский пи­са­тель.

Сын на­чаль­ни­ка по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния Га­ли­ции .

Изу­чал ис­то­рию и пра­во в уни­вер­си­те­тах Пра­ги и Гра­ца, пре­пода­вал в Лем­берг­ском университете.

С начала 1860-х годов один из са­мых по­пу­ляр­ных и пло­до­ви­тых пи­са­те­лей Ав­ст­рии. Жур­на­лист и ре­дак­тор не­сколь­ких литературных жур­на­лов. Ро­ман «Га­ли­ций­ская ис­то­рия 1846 го­да» («Eine galizische Geschichte 1846», 1858), сборники но­велл «Га­ли­ций­ские ис­то­рии» («Galizische Geschi­chten», 1875, русский перевод 1876) и «Ев­рей­ские ис­то­рии» («Judengeschichten», 1878, русский перевод 1887) об­ра­ще­ны к со­бы­ти­ям народной жиз­ни на вос­то­ке Габс­бург­ской им­пе­рии.

Ав­тор про­из­ве­де­ний на те­му при­двор­но­го бы­та: ро­ман «Жен­щи­на-сул­тан» («Ein weib­licher Sultan», 1873, русский перевод 2002), ис­то­рические но­вел­лы «Ис­то­рии вен­ско­го дво­ра» («Wiener Hofgeschichten», 1873), «Ис­то­рии рус­ско­го дво­ра» («Russische Hofgeschichten», Bd 1-4, 1873-1874).

Осо­бую по­пу­ляр­ность Захер-Мазоху при­нес­ли про­из­ве­де­ния лю­бов­ной те­ма­ти­ки: сборник «За­ве­ща­ние Каи­на» («Das Vermächtnis Ka­ins», 1870, русский перевод 1877), со­дер­жа­щий но­вел­лы «Ко­ло­мей­ский Дон Жу­ан» («Don Juan von Kolomea»), «Лун­ная ночь» («Mondnacht») и по­весть «Ве­не­ра в ме­хах» («Venus im Pelz»). В них, как и в ро­ма­не « Бо­го­ро­ди­ца » («Die Gottesmutter», 1883) и сборнике но­велл «Де­мо­ни­че­ские жен­щи­ны» («Grausame Frauen», 1907, русский перевод 1908), изо­бра­же­на вла­ст­ная и жес­то­кая жен­щи­на, под­вер­гаю­щая му­че­ни­ям сво­его воз­люб­лен­но­го.

Те­ма не­раз­рыв­ной свя­зи бо­ли с на­сла­ж­де­ни­ем (см. Ма­зо­хизм), а так­же эс­те­ти­за­ция на­си­лия и уни­же­ния сде­ла­ли Захер-Мазоха од­ной из яр­ких фи­гур ев­ропейского де­ка­дан­са. Про­из­ве­де­ния Захер-Мазоха бы­ли по­пу­ляр­ны в Рос­сии в конце XIX - начале XX веков, час­то пе­ре­во­ди­лись на русский язык.